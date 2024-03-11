«Условия коварные и тяжёлые. Горжусь собой». Павлюченкова вышла в 4-й круг Индиан-Уэллса

Анастасия в матче с 13-й ракеткой мира упустила первый сет, но отыгралась и вышла на украинку Костюк.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс в ночь на 11 марта завершились матчи третьего круга. За выход в четвёртый круг Анастасия Павлюченкова (24) боролась с Беатрис Хаддад-Майей (13).

Начался матч в довольно интенсивном темпе, и казалось, что до первого возможного брейка ещё далеко, но Хаддад-Майя смогла забрать подачу соперницы уже во втором гейме. Бразильянка начала встречу с агрессивного тенниса, что помогло ей слегка расфокусировать Павлюченкову и самой брейкануть. Анастасия, правда, уже в следующем гейме нашла подход к мощным атакам Беатрис и сделала обратный брейк.

Теннисистки ещё немного продолжили обмениваться своими подачами в первой партии. Хаддад-Майя на приёме активно давила на Павлюченкову, чем, с одной стороны, заставляла россиянку играть агрессивнее, а с другой – вынуждала её ошибаться. К середине сета стало заметно, что чаще контроль над игрой шёл в руки бразильянки, хотя её соперница продолжала достойно обороняться и искать пути для атак.

Сильно мешали Павлюченковой невынужденные ошибки, которых за первую партию набралось 16 штук – Хаддад-Майя при этом сделала лишь одну невынужденную. В итоге на своей же подаче Анастасия со счётом 2:6 отдала этот сет.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хаддад-Майя в начале второго сета смогла сохранить преимущество, настрой и атакующую игру из первой партии. Внешне казалось, что Павлюченкова ментально не проседает на фоне агрессивной соперницы, но технически у Анастасии получалось далеко не всё. В третьем гейме россиянка оказала бразильянке серьёзное сопротивление, с пятой попытки брейканула и повела со счётом 2:1.

В середине второй партии теннисистки вновь обменялись брейками, но преимущество по счёту всё же сохранилось за россиянкой (4:3). Этот сет, впрочем, тоже остался за Павлюченковой – 6:4. Невынужденных ошибок у Анастасии снова набралось 16 штук, у Хаддад-Майи же их в этой партии было девять.

Тяжело для обеих теннисисток началась третья партия. Стартовый гейм на подаче Хаддад-Майи длился 13 минут: в нём Павлюченкова заработала три брейк-пойнта, но не реализовала ни один из них. Следующая возможность завоевать преимущество пришла к россиянке в седьмом гейме – ею Анастасия уже воспользовалась и очень своевременно повела со счётом 4:3.

Хаддад-Майе всё сложнее стало атаковать и давить на соперницу, но она старалась действовать агрессивно и создавать проблемы сопернице. Павлюченкова, конечно, тоже ошибалась и играла небезупречно, но её физического и психологического состояния хватило для того, чтобы с брейка на подаче бразильянки завершить эту нелёгкую встречу в свою пользу. Анастасия за 2 часа 40 минут одержала победу со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

После игры россиянка поделилась тем, что помогло ей вернуться в игру во второй партии.

«Во-первых, я очень хотела выиграть – думаю, это было моим ключом к победе сегодня. Во-вторых, местные условия очень подходят ей, и я даже не ожидала такой тяжёлый матч. Мы играли ранее в этом году (в Аделаиде. – Прим. «Чемпионата»), но тогда были совершенно другие условия. Здесь, в Индиан-Уэллсе, условия очень коварные и тяжёлые, поэтому горжусь собой и тем, как я играла сегодня», – сказала Анастасия на корте после встречи.

Для Хаддад-Майи и Павлюченковой эта встреча была третьей. До этого Анастасия в противостоянии с Беатрис вела со счётом 2-0. В прошлый раз теннисистки играли в январе этого года на старте турнира серии WTA-250 в Аделаиде. Россиянка тогда одержала победу – 6:3, 6:4.

Благодаря сегодняшнему успеху Павлюченкова в рейтинге WTA поднимется на 21-ю строчку. Хаддад-Майя пока сохранит 13-ю позицию.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс Павлюченкова поборется с украинкой Мартой Костюк. Ранее теннисистки играли друг с другом дважды, и оба их противостояния состоялись в 2024 году. Счёт личных встреч – 1:1.

За предстоящей встречей Павлюченковой с Костюк, а также за другими матчами из Индиан-Уэллс следите на «Чемпионате».