Медведев — в четвертьфинале Индиан-Уэллса! А Соболенко сенсационно проиграла

Утром 14 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе (США) завершились матчи четвёртого круга в мужском и в женском одиночных разрядах. У мужчин свою встречу провёл чемпион US Open 2021 года, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Его соперником был Григор Димитров, посеянный под 13-м номером. До игры с Медведевым болгарский теннисист не проиграл на турнире ни сета, обыграв французов Александра Мюллера и Адриана Маннарино (21). А вот Даниилу после победы над Роберто Карбальес-Баэной пришлось непросто в матче с Себастьяном Кордой (29) — 6:4, 5:7, 6:3.

По личным встречам Медведев вёл со счётом 6-3. Димитров одержал свои три победы над ним на траве Лондона-2017, в Индиан-Уэллсе-2021 (причём тоже в 1/8 финала — правда, тогда этот «Мастерс» из-за пандемии коронавируса был перенесён на осень) и в концовке прошлого сезона, во втором круге «Мастерса» в Париже — на тай-брейке решающей партии. Даниил выиграл трижды подряд на турнирах в Вашингтоне-2017, на US Open — 2019 (в полуфинале) и в Цинциннати-2021, а затем ещё три раза подряд — в Вене-2022, Роттердаме-2023 и Вене-2023.

В первом сете Медведев здорово действовал в геймах на своей подаче. У Димитрова не было ни одного брейк-пойнта за всю партию. В пятом гейме россиянин добился брейка, воспользовавшись неточностями соперника — на брейк-пойнте болгарин ещё и двойную ошибку допустил. И этого брейка Даниилу хватило для победы в партии. В девятом гейме Медведев упустил тройной сетбол на приёме — Димитров отыгрался благодаря точным активным действиям. Но следом Даниил под ноль подал на сет — 6:4 за 37 минут.

Во второй партии Медведев в третьем гейме взял чужую подачу, но Димитров тут же провёл обратный брейк — 2:2. Это был единственный неудачный гейм на подаче в исполнении россиянина. Болгарин ошибался намного больше, и в 10-м гейме Даниил под ноль подал на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 17 минут.

«Думаю, в целом я играл хорошо. Я был очень стабилен. Рад победить такого сильного соперника в лице Григора. Играть против него – это всегда вызов, и я рад, что на этот раз мне удалось с ним справиться», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале Даниил сыграет с Хольгером Руне (Дания, 7). Тот отыграл матчбол в поединке с Тейлором Фритцем (США, 12) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.

А Дарья Касаткина (11) вышла на корт с 49-й ракеткой мира Юань Юэ. Главный подвиг китайская спортсменка совершила во втором круге, когда выбила соотечественницу, восьмую сеяную Чжэн Циньвэнь. Что касается Касаткиной, то ей удался камбэк в третьем раунде, когда она противостояла чемпионке US Open 2017 года Слоан Стивенс — 2:6, 6:4, 6:4.

В первом сете теннисистки с двумя брейками дошли до 4:4. Затем Касаткина ещё раз взяла чужую подачу, а потом подала на партию — 6:4. Во втором сете у россиянки была прекрасная возможность закончить матч. Дарья в третьем гейме забрала подачу соперницы, а в пятом могла сделать второй брейк подряд, но упустила четыре брейк-пойнта, и вместо 4:1 вышло 3:2. После этого Касаткина проиграла и свой гейм — 3:3. Далее состоялся обмен брейками (4:4), а в концовке китаянка дожала россиянку, приняв на сет в 10-м гейме — 6:4.

Решающую партию Юань Юэ начала с того, что под ноль проиграла свою подачу. Но после этого выиграла четыре гейма подряд — 4:1. В седьмом гейме Касаткина восстановила паритет по брейкам, а в восьмом, подавая, могла сравнять счёт, но не взяла очко на геймболе, а вот китаянка брейк-пойнт использовала — 5:3. Подавая на матч, Юань Юэ реализовала первый же матчбол, одержав волевую победу — 4:6, 6:4, 6:3 за два с половиной часа.

Главная же сенсация дня состоялась в матче второй ракетки мира Арины Соболенко и американки Эммы Наварро (23). В первом сете Наварро в восьмом гейме реализовала свой единственный брейк-пойнт. В девятом гейме Соболенко сама впервые вышла на брейк-пойнт, но соперница отыграла его и подала на партию — 6:3. Во втором сете белоруска прибавила и, взяв чужую подачу в четвёртом гейме, в дальнейшем контролировала игру, в девятом гейме подав на партию — 6:3.

Однако камбэк не состоялся. В третьем сете Арина неудачно действовала на подаче, выиграв только один свой гейм. В восьмом гейме Наварро приняла на матч — 6:3, 3:6, 6:2 за 1 час 57 минут.

«Да, я бы сказала, что не показала свой лучший теннис. Моя соперница играла великолепно. В этом году в Индиан-Уэллсе чувствовала себя не лучшим образом на этих кортах. Я пыталась приспособиться. Мы пытались поработать над несколькими вещами, убедиться, что я борюсь за этот титул.

Наварро уже на вершине. Нет сомнений, что она ещё какое-то время будет в топе. Она хорошо двигается и играет в разных ритмах, так что всегда приходится приспосабливаться. Если у тебя нет движения, то ты всегда будешь сбиваться с ритма, будешь пропускать много ударов и делать много невынужденных ошибок. Вот что на самом деле произошло со мной. Сегодня я двигалась не очень хорошо, и именно поэтому она заставляла меня допускать все эти невынужденные ошибки», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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Таким образом, в мужской сетке до четвертьфинальной стадии дошёл лишь один россиянин, а именно Даниил Медведев. А у женщин борьбу продолжает Анастасия Потапова.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».