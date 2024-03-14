Вторая «баранка» подряд! Потапова уступила украинке, снова отдав сет под ноль

Присутствие супруга в боксе и камбэк во 2-м сете не помогли Анастасии в Индиан-Уэллсе. 21-летняя Костюк – в первом полуфинале «тысячника».

На турнире серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе стартовали женские четвертьфиналы. Первыми вечером в четверг, 14 марта, за шанс пройти дальше поборолись россиянка Анастасия Потапова (33) и украинка Марта Костюк (32).

Не очень удачно сложилось начало встречи для Потаповой. В своём гейме при счёте 0:1 она вела 40:0, но не справилась с несколькими мячами – отправила их в сетку и по аутам – что помогло Костюк сделать ранний брейк.

Много было у Анастасии срывов, неточностей, нервов – ещё и на стадионе периодами усиливался ветер – всё это не позволило ей зацепиться за стартовую партию. В первом сете процент очков, выигранных Потаповой на первой подаче, был всего 33,3%. У её оппонентки, например, по этому же показателю было 71,4%. Марта выглядела увереннее и спокойнее соперницы, благодаря чему за 23 минуты завершила первый сет со счётом 6:0.

Для Потаповой это вторая «баранка» в текущем сезоне – это больше, чем за прошлый год. В сезоне-2023 Анастасия проиграла «под ноль» лишь один сет: это случилось в матче третьего круга «Ролан Гаррос» против Анастасии Павлюченковой (6:4, 3:6, 0:6). В этом году первую «баранку» россиянка получила в прошлой встрече в Индиан-Уэллс против итальянской теннисистки Ясмине Паолини (7:5, 0:6, 6:3).

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Если в предыдущем матче с Паолини Потаповой помогла волшебная пауза между вторым и третьим сетами, то в сегодняшней встрече с Костюк перерыв после первой «баранки», как казалось, россиянку не спас. Анастасия выглядела потерянной на корте, и даже присутствие супруга Александра Шевченко в боксе не ободряло её.

Казалось, что всё начало меняться в третьем гейме второго сета, когда Потапова наконец взяла свою подачу. Сразу после этого у Костюк начались проблемы: она не забрала ни одного очка, а россиянка сделала брейк. Анастасия забрала также следующую подачу соперницы. А затем ещё одну. И не дала украинке подать на матч.

Потапова достойно боролась в концовке второй партии. Со счёта 0:3 она довела игру до 5:6 и даже отыграла один матчбол соперницы, но всё же потерпела поражение. Костюк за 1 час 8 минут завершила встречу со счётом 6:0, 7:5 и вышла в первый полуфинал «тысячника» в карьере.

Для Костюк и Потаповой это третья встреча в карьере. Прошлые два их матча состоялись в 2023 году – на турнирах в Майами и Бирмингеме. Обе игры завершились победой россиянки (6:1, 6:3 в США и 6:7, 7:5, 6:4 в Великобритании).

Для Костюк это второй полуфинал подряд: на прошлом турнире серии WTA-500 в Сан-Диего украинка добралась до финала, где проиграла британке Кэйти Бултер (7:5, 2:6, 2:6). На текущий момент Марта обеспечила себе в рейтинге 26-ю строчку – лучшее место в карьере. Потапова же по итогам американского «тысячника» может занять 29-ю позицию.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Костюк встретится с победительницей встречи Ига Свёнтек/Каролина Возняцки. За этим и другими событиями с американского «тысячника» следите на «Чемпионате».