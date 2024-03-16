Битва чемпионов ТБШ в Индиан-Уэллсе! Медведев играет следом. LIVE!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени пройдут оба мужских полуфинала. До этой стадии добрались три представителя топ-4 – Карлос Алькарас (2), Янник Синнер (3) и Даниил Медведев (4). И лишь место серба Новака Джоковича (1), сошедшего с дистанции в третьем круге, занял американец Томми Пол (17). Именно с ним и сыграет россиянин в борьбе за второй подряд финал Индиан-Уэллса. Ранее теннисисты играли дважды – на «Ролан Гаррос» — 2021 и в Пекине-2023, и в обоих случаях сильнее был Медведев. Следите за всеми событиями игрового дня в нашей онлайн-статье.
Теннисисты чётко брали свои подачи, даже не было ни одного брейк-пойнта — 2:1. А теперь матч прерван.
Синнер и Алькарас начинают
Вот-вот начнётся первый полуфинал — Синнер — Алькарас. Следить за всеми подробностями этого сражения можно в нашей текстовой трансляции.
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от первого сегодняшнего полуфинал — Карлос Алькарас — Янник Синнер:
«Карлос Алькарас в свои лучшие времена превосходит всех, включая Янника Синнера и Новака Джоковича. Его сильные качества важнее. Но Синнер чуть более стабилен и играет чуть менее рискованно. Да, Синнер сейчас ведёт по личным встречам (три победы в пяти матчах), но в свои лучшие времена Алькарас сильнее».
В полуфиналах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе собрался отличный состав. Даниил Медведев сыграет с Томми Полом, который выбил из сетки Луку Нарди, сенсационно лишившего турнир Новака Джоковича, а в нижней половине состоится противостояние, которое сейчас кажется главным на ближайшие годы – Янник Синнер встретится с Карлосом Алькарасом. Чего же ждать от этих матчей?
В преддверии встречи с Томми Полом россиянин признался, что боится насекомых, высказался об инциденте в игре с Хольгером Руне и рассказал, чем дочка похожа на него.
Россиянин Даниил Медведев во второй раз подряд (и во второй раз в карьере) вышел в полуфинал Индиан-Уэллса. В 2023 году он дошёл здесь до финала, проиграв в нём Карлосу Алькарасу. В нынешнем полуфинале его соперником станет Томми Пол (США, 17), одолевший Каспера Рууда (Норвегия, 9) — 6:2, 1:6, 6:3.
Совсем скоро в Индиан-Уэллсе пройдут мужские полуфиналы. Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом, а затем Даниил Медведев сразится с Томми Полом.