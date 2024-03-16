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Медведев, Алькарас, Синнер: онлайн-трансляция полуфиналов Индиан-Уэллс-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Битва чемпионов ТБШ в Индиан-Уэллсе! Медведев играет следом. LIVE!
Даниил Сальников
Битва чемпионов в Индиан-Уэллсе!
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На «Мастерсе» в ночь с субботы на воскресенье определятся финалисты. Среди претендентов и россиянин. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени пройдут оба мужских полуфинала. До этой стадии добрались три представителя топ-4 – Карлос Алькарас (2), Янник Синнер (3) и Даниил Медведев (4). И лишь место серба Новака Джоковича (1), сошедшего с дистанции в третьем круге, занял американец Томми Пол (17). Именно с ним и сыграет россиянин в борьбе за второй подряд финал Индиан-Уэллса. Ранее теннисисты играли дважды – на «Ролан Гаррос» — 2021 и в Пекине-2023, и в обоих случаях сильнее был Медведев. Следите за всеми событиями игрового дня в нашей онлайн-статье.

Индиан-Уэллс-2024. Мужчины. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2024, суббота. 23:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 01:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Синнер и Алькарас начинают
Live Даниил Сальников

Теннисисты чётко брали свои подачи, даже не было ни одного брейк-пойнта — 2:1. А теперь матч прерван.

23:23 Даниил Сальников

Синнер и Алькарас начинают

Вот-вот начнётся первый полуфинал — Синнер — Алькарас. Следить за всеми подробностями этого сражения можно в нашей текстовой трансляции.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2024, суббота. 23:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
23:17 Даниил Сальников

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от первого сегодняшнего полуфинал — Карлос Алькарас — Янник Синнер:

«Карлос Алькарас в свои лучшие времена превосходит всех, включая Янника Синнера и Новака Джоковича. Его сильные качества важнее. Но Синнер чуть более стабилен и играет чуть менее рискованно. Да, Синнер сейчас ведёт по личным встречам (три победы в пяти матчах), но в свои лучшие времена Алькарас сильнее».
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22:58 Даниил Сальников

В полуфиналах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе собрался отличный состав. Даниил Медведев сыграет с Томми Полом, который выбил из сетки Луку Нарди, сенсационно лишившего турнир Новака Джоковича, а в нижней половине состоится противостояние, которое сейчас кажется главным на ближайшие годы – Янник Синнер встретится с Карлосом Алькарасом. Чего же ждать от этих матчей?

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22:53 Даниил Сальников

В Индиан-Уэллсе во время четвертьфиналов случился настоящий апокалипсис. Во время матча Карлоса Алькараса и Александра Зверева на арену прилетели сотни пчёл. Игру теннисистов даже пришлось прервать!

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22:48 Даниил Сальников

В преддверии встречи с Томми Полом россиянин признался, что боится насекомых, высказался об инциденте в игре с Хольгером Руне и рассказал, чем дочка похожа на него.

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22:44 Даниил Сальников

Россиянин Даниил Медведев во второй раз подряд (и во второй раз в карьере) вышел в полуфинал Индиан-Уэллса. В 2023 году он дошёл здесь до финала, проиграв в нём Карлосу Алькарасу. В нынешнем полуфинале его соперником станет Томми Пол (США, 17), одолевший Каспера Рууда (Норвегия, 9) — 6:2, 1:6, 6:3.

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22:40 Даниил Сальников

Совсем скоро в Индиан-Уэллсе пройдут мужские полуфиналы. Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом, а затем Даниил Медведев сразится с Томми Полом.

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