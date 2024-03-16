Битва чемпионов ТБШ в Индиан-Уэллсе! Медведев играет следом. LIVE!

На «Мастерсе» в ночь с субботы на воскресенье определятся финалисты. Среди претендентов и россиянин. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени пройдут оба мужских полуфинала. До этой стадии добрались три представителя топ-4 – Карлос Алькарас (2), Янник Синнер (3) и Даниил Медведев (4). И лишь место серба Новака Джоковича (1), сошедшего с дистанции в третьем круге, занял американец Томми Пол (17). Именно с ним и сыграет россиянин в борьбе за второй подряд финал Индиан-Уэллса. Ранее теннисисты играли дважды – на «Ролан Гаррос» — 2021 и в Пекине-2023, и в обоих случаях сильнее был Медведев. Следите за всеми событиями игрового дня в нашей онлайн-статье.