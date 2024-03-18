Медведев проиграл пятый финал подряд. Теперь — Алькарасу в Индиан-Уэллсе

В ночь с 17 на 18 марта мск на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) состоялся финальный матч. Участниками решающего поединка стали чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев и двукратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, четвёртый и второй сеяные соответственно.

В полуфинале Медведев продемонстрировал настоящую волю к победе, отыгравшись после разгромного поражения в первом сете матча с Томми Полом, — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2. По схожему сценарию сложилась и встреча Алькараса, сражавшегося с Янником Синнером, — 1:6, 6:3, 6:2. Подробнее об этих играх читайте в отдельном материале.

Любопытно, что год назад в финал Индиан-Уэллса вышли эти же теннисисты. Тогда испанец одержал победу — 6:3, 6:2. Разумеется, Карлос был намерен повторить успех, а Даниил нацеливался на реванш.

После того матча Медведев и Алькарас ещё трижды успели сыграть друг с другом. И если в полуфинале Уимблдона и в группе Итогового турнира испанец не проиграл ни сета (6:3, 6:3, 6:3 и 6:4, 6:4 соответственно), то полуфинал US Open остался за россиянином — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Впервые же соперники встретились ещё на Уимблдоне-2021, и тогда Даниил победил за явным преимуществом — 6:4, 6:1, 6:2. Таким образом, перед отчётной игрой счёт в личном противостоянии был 3-2 в пользу Карлоса.

Для Медведева этот финал был вторым в сезоне (после проигранного Australian Open) и 38-м в карьере. Из предыдущих 37 титульных матчей россиянин выиграл 20. А статистика Даниила в финалах «Мастерсов» была 6-3. Что касается Алькараса, то он впервые в 2024-м добрался до игры за трофей. Всего же это был 17-й финальный матч испанца, причём из предыдущих 16 он выиграл 12. А из предыдущих пяти титульных встреч на «Мастерсах» Карлос выиграл четыре.

В преддверии финала оба игрока в один голос говорили, что матч будет трудным. «Будет трудно. Я смотрел полуфинал Карлоса, он играл очень хорошо. Особенно мне понравились второй и третий сеты. Я знаю, что я проиграл в прошлом году. В этот раз постараюсь изменить ситуацию. Надо бить сильнее, по линиям, подавать больше эйсов и так далее. Надеюсь, у меня получится добиться успеха», — сказал Медведев в интервью на корте после победы в полуфинале.

При этом Алькарас заявил, что знает, как играть против Медведева. «Это будет очень сложный матч. Но я понимаю, как мне нужно с ним играть. Мы встречались с ним много раз, в прошлом году играли в финале. Так что я хорошо знаю, какую тактику нужно использовать против него. Но я, конечно, не собираюсь вам об этом рассказывать. Извините, но я правда очень хорошо знаю, как против него играть (улыбается)», — сказал Карлос на пресс-конференции после выхода в финал.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса. «Медведев играл вторым — у него меньше времени на отдых. Конечно, некоторое преимущество в этом плане у Алькараса. Карлос играет в очень мощный и разнообразный теннис, то, что неудобно Медведеву. Даня должен искать варианты к победе: начать хорошо с первого очка, играть длинно, не давать атаковать с коротких мячей Алькарасу, что очень сложно. Медведеву нужно подавать лучше. Залог успеха в финале — это подача и играть длинные розыгрыши, не срываясь на короткие. Если это получится, то всё может быть», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников считал, что фаворитом поединка является Алькарас. «Я думаю, что небольшой фаворит финала всё-таки Алькарас. Карлос выиграл этот турнир в прошлом году, в финале он уверенно тогда обыграл именно Медведева. Значит, есть все предпосылки считать, что хардовое покрытие на этом турнире Алькарасу хорошо подходит», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Медведев вошёл в матч лучше Алькараса. В первом гейме россиянин под ноль взял свою подачу, а во втором, воспользовавшись ошибками в исполнении испанца, сделал брейк — 2:0. Карлос имел три шанса сделать обратный брейк, но масса ошибок в третьем гейме не позволила ему сделать это. Даниил также действовал далеко не безупречно в этом 10-минутном гейме, но ключевые мячи оставались за ним — 3:0 с брейком. А вот следующие три гейма забрал Алькарас. На своей подаче он действовал чётко, а в пятом гейме использовал единственный брейк-пойнт, выиграв два обмена подряд после «ровно», — 3:3.

После этого теннисисты брали уже только свои подачи. В восьмом гейме камера выхватила на трибунах пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» Марию Шарапову, которая в числе прочих звёзд тенниса и шоу-бизнеса решила понаблюдать за встречей лидеров мужского тенниса.

МАРИЯ ШАРАПОВА Фото: СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ

Что касается игры, то Алькарас не подпускал соперника к брейк-пойнтам, а вот Медведев в девятом гейме отыграл скрытый сетбол — в том розыгрыше Карлос был близок к брейку, но не попал по длине. На тай-брейке испанец сразу же сделал мини-брейк, вёл 5:2, но россиянин отыгрался — 5:5. И всё же в концовке Алькарас дожал Медведева: сперва Даниил ошибся по длине на приёме, а затем в обмене не попал по ширине — 7:6 (7:5) в пользу Карлоса за 1 час 11 минут. В целом испанец играл чуть активнее, что отразилось и в статистике: у него было больше как виннерсов (15 против 10), так и невынужденных ошибок (19 против 14).

Во второй партии Алькарас сразу же вырвался вперёд. Во втором гейме Медведев, подавая, сорвал несколько ударов и поменял ракетку. Сразу после этого он отыграл двойной брейк-пойнт, но третий, уже после «ровно», спасти не смог — испанец здорово принимал и повёл 2:0. После этого игра окончательно перешла под контроль Карлоса. Он спокойно забирал свои геймы, а в шестом гейме сделал второй брейк (во многом за счёт ошибок Даниила) — 5:1. Подавая на матч, Алькарас использовал первый же матчбол (Медведев пробил в коридор) — 7:6 (7:5), 6:1 за 1 час 43 минуты.

Вот так Алькарас завоевал первый титул в сезоне и 13-й в карьере. Испанец защитил звание чемпиона Индиан-Уэллса и в пятый раз стал победителем турнира серии «Мастерс». Это его первый титул после Уимблдона-2023. Карлос стал вторым игроком в истории, выигравшим пять «Мастерсов» до 21-летия, — после Рафаэля Надаля. Медведев же проиграл пятый финал подряд: US Open — 2023, Пекин-2023, Вена-2023, Australian Open — 2024 и вот теперь Индиан-Уэллс.

Теперь топ-теннисисты отдохнут совсем немного, а затем отправятся в Майами (США). Во втором «Мастерсе» сезона-2024 примут участие все сильнейшие, за исключением 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича.

«Мастерс» в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».