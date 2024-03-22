Калинская вышла в третий круг Майами. Анна рвётся в топ-20 мирового рейтинга

В четверг, 21 марта, на супертурнире в Майами (США) начались матчи второго круга в женском одиночном разряде. На этой стадии в борьбу вступают уже сеяные теннисистки, и одной из них была Анна Калинская (22). Её соперницей была 22-летняя китаянка Сиюй Ван, занимающая 56-е место в рейтинге WTA. В первом раунде Сиюй Ван, которая ранее никогда не играла с Калинской, уверенно расправилась с квалифаером из Словакии Анной Шмидловой — 6:1, 6:3.

Начало матча полностью осталось за Калинской. Россиянка атаковала, доминировала, а Сиюй Ван только и делала, что ошибалась. В первых четырёх геймах у китаянки, плохо подававшей, даже геймболов не было. Пару своих геймов она всё же взяла в этой партии, а в промежутке даже брейк-пойнт заработала, но не использовала его из-за неточной игры на приёме. Анна же, подавая на сет при 5:2, не проиграла ни одного очка — 6:2 за 33 минуты.

Во второй партии Сиюй Ван смогла избежать провального начала, но Калинская всё же была лучше. Россиянка начала сет с того, что с третьего брейк-пойнта взяла подачу соперницы, а в затяжном втором гейме с пятью «ровно», эйсом отыграв брейк-пойнт, подтвердила перевес, несмотря на две двойные, — 2:0. После этого у китаянки уже не было шансов отыграться. В седьмом гейме Анна ещё раз забрала чужую подачу, а затем, подавая, использовала второй матчбол — 6:2, 6:2 за 1 час 28 минут.

В третьем круге Калинская, которая благодаря этой победе вышла на 22-е место в лайв-рейтинге и идёт на личный рекорд (пока она не поднималась выше 25-й строчки), сыграет либо с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года, 10-й ракеткой мира Еленой Остапенко (9), либо с 36-летней немкой Лаурой Зигемунд (Q).

Людмила Самсонова (13) вышла на корт с бывшей российской, а с 2012 года казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой. Это был их первый очный матч. В первом раунде Путинцева, 68-я ракетка мира, не без труда одолела представительницу Испании Кристину Букшу — 6:2, 3:6, 6:4. Сегодня Самсонова не смогла остановить её.

В первом сете у Самсоновой совершенно не работала подача. А когда всё же проходила, то Путинцева, которая на протяжении всего матча регулярно прибегала к слайсам, лучше смотрелась в обменах, допуская меньше ошибок и удачно контратакуя. В итоге Людмила за всю партию не взяла ни одного своего гейма. Седьмой гейм стал средоточием провала: три двойные ошибки (а всего за сет их набралось шесть) — и очередной брейк от Юлии, на сей раз под ноль — 6:1 за 35 минут.

Перед началом второй партии Самсонова ненадолго покинула корт. Россиянке удалось перезагрузиться: заработала подача, стали проходить атаки. Путинцева как раз стала хуже подавать, и в третьем гейме Людмила выдала брейк под ноль — 2:1. А перед шестым геймом Самсонова из-за мозолей на левой ноге взяла небольшой медицинский перерыв, сразу после чего под ноль проиграла свою подачу — 3:3.

Несмотря на это, конец сета остался за россиянкой. В девятом гейме Людмила отыгралась с 30:0 на подаче Юлии, сделала второй брейк, а подавая на партию при 5:4, выиграла гейм под ноль — 6:4 за 56 минут.

В начале третьего сета перевес был на стороне Самсоновой. Она забирала свои геймы, а в чужих доходила до брейк-пойнтов, но не использовала их (в том числе тройной в пятом гейме). В шестом гейме россиянка поплатилась за это. Людмила вела 30:0 на своей подаче, но Путинцева вцепилась в подачу соперницы и с третьего брейк-пойнта взяла её — 4:2. В восьмом гейме Юлия упустила матчбол на приёме, но в девятом, подавая при 5:3, использовала второй матчбол — 6:1, 4:6, 6:3 за 2 часа 23 минуты.

Это поражение стало для Самсоновой третьим подряд. До этого она проиграла Маркете Вондроушовой в 1/8 финала «тысячника» в Дубае (2:6, 2:6) и Наоми Осаке во втором круге Индиан-Уэллса (5:7, 3:6).

В третьем раунде Путинцева сыграет с 79-й ракеткой мира Гретье Миннен. Бельгийская теннисистка попала в сетку как лаки-лузер, причём сразу во второй круг, поскольку снялась 18-я сеяная Барбора Крейчикова. И обыграла украинку Лесю Цуренко, замыкающую топ-40 рейтинга WTA, — 7:5, 6:1.

А 19-летняя Диана Шнайдер, занимающая 62-е место в мировой классификации, сражалась с финалисткой US Open — 2017 Мэдисон Кис, 17-й сеяной. У Шнайдер почти ничего не получилось в этом матче. Россиянка проиграла первые четыре гейма, и в восьмом гейме Кис подала на сет. Правда, гейм этот вышел безумным: россиянка упустила четыре брейк-пойнта, и американка дожала её с пятого сетбола — 6:2 за 36 минут.

Во второй партии Кис долгое время не подпускала Шнайдер к брейк-пойнтам, а сама, дважды сделав брейк, при 5:2 приготовилась подавать на матч. Но Диана смогла отыграть матчбол, а потом использовала второй брейк-пойнт. Вторая возможность подать на матч появилась у Мэдисон при 5:4. И тут уже она не сплоховала — 6:2, 6:4 за 1 час 16 минут.

В третьем круге Кис сыграет с победительницей противостояния Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Синьюй Ван (Китай). Этот матч состоится в ночь с 21 на 22 марта мск.

Кроме того, в мужской сетке, где сегодня заканчивается первый раунд, играет Роман Сафиуллин.

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».