Сафиуллин вышел во второй круг Майами. Роман победил экс восьмую ракетку мира

В ночь с 21 на 22 марта мск на супертурнире в Майами (США) закончились матчи первого круга у мужчин и прошли первые встречи второго раунда у женщин. В мужской сетке свой поединок провёл 39-я ракетка мира Роман Сафиуллин, игравший с аргентинским квалифаером Диего Шварцманом. Когда-то Шварцман занимал восьмое место в рейтинге ATP, а сейчас располагается за пределами первой сотни.

Сафиуллин ранее никогда не играл со Шварцманом. Первая их очная встреча осталась за россиянином, который к тому же не отдал ни одного сета. В первой партии соперники поначалу обменялись брейками — 1:1. Затем Роман постепенно нащупал свою подачу, чего нельзя было сказать о Шварцмане, который дважды отдавал свои геймы с 40-0. Всё это привело к тому, что Сафиуллин, выигравший первые пять геймов из шести, при 5:2 успешно подал на сет — 6:2 за 39 минут.

Вторую партию Сафиуллин начал с брейка, затем довольно уверенно держал подачу, но в восьмом гейме всё же позволил сопернику восстановить равновесие — 4:4. Несмотря на эту локальную неудачу, российский теннисист не дал Шварцману перевести матч в третий сет. Роман сразу же сделал второй брейк, после чего подал на матч, использовав второй матчбол, — 6:2, 6:4 за 1 час 27 минут.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с 22-летним итальянцем Лоренцо Музетти, имеющим 23-й номер посева.

А в женской сетке Вероника Кудерметова, посеянная под 16-м номером, во втором круге встретилась с 22-летней китаянкой Синьюй Ван, 43-й ракеткой мира. Это тоже был их первый очный матч.

В первом сете Синьюй Ван повела 2:0, но Кудерметова провела обратный брейк, после чего сравняла счёт — 2:2. В оставшихся геймах китаянка здорово действовала на подаче, проиграв лишь одно очко. А вот россиянка отдала свою подачу в восьмом гейме, после чего её соперница под ноль подала на партию — 6:3 за 39 минут.

За весь второй сет у Кудерметовой был лишь один брейк-пойнт — в шестом гейме, — который она не использовала. Синьюй Ван же дважды брала чужую подачу: в первом гейме и в седьмом. Вероника боролась, но сопернице всякий раз удавалось дожимать её — со второго и с третьего брейк-пойнтов соответственно. Ну а в восьмом гейме китайской теннисистке ничто уже не помешало спокойно подать на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 28 минут.

Супертурнир в Майами закончится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».