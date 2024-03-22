За чем следить 22 марта на кортах Флориды.

6 топ-матчей пятницы в теннисе: Медведев, Павлюченкова и Рублёв бьются в Майами

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Андрей Рублёв (Россия, 5) – Томаш Махач (Чехия), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует Рублёв на «Мастерсе» в Майами?

Андрей Рублёв начинает «Мастерс» в Майами поединком с 60-й ракеткой мира Томашем Махачем, с которым ещё ни разу не встречался. Победитель дальше сыграет в третьем круге с кем-то из пары Энди Маррей — Томас Мартин Этчеверри.

🎾 18:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 21) – Шелби Роджерс (США, SR), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как продлится серия выступлений Павлюченковой в США?

Анастасия Павлюченкова неплохо начала выступления в США, дойдя до 1/4 финала в Сан-Диего и четвёртого круга в Индиан-Уэллсе. В Майами она начинает борьбу матчем с местной теннисисткой Шелби Роджерс. Ранее девушки не пересекались на корте, а победительница в третьем круге встретится с кем-то из пары Донна Векич — Екатерина Александрова.

🎾 21:00*: Мария Тимофеева (Россия, Q) – Линда Носкова (Чехия, 26), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Тимофеевой на «тысячнике»?

Мария Тимофеева в полный голос заявила о себе, дойдя в этом году до четвёртого круга на Australian Open. Теперь 20-летняя россиянка дебютировала на «тысячнике» в Майами, пробившись в основную сетку через квалификацию. Мария уже справилась на старте с Варварой Грачёвой, представляющей Францию, а теперь ей предстоит сразиться с 26-м номером посева Линдой Носковой. Девушки ранее друг с другом не играли, а в третьем круге победительница встретится с кем-то из пары Ига Свёнтек — Камила Джорджи.

🎾 21:00*: Анастасия Потапова (Россия, 30) – Даниэль Коллинз (США), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Потапова с финалисткой Australian Open?

Анастасия Потапова начинает супертурнир в Майами матчем с финалисткой Australian Open — 2022 Даниэль Коллинз, которая потеряла позиции в рейтинге и уже не попадает в топ-32, чтобы быть сеяной. Ранее теннисистки друг с другом не пересекались на корте, а победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Элина Аванесян — Онс Жабер.

🎾 0:00*: Элина Аванесян (Россия) – Онс Жабер (Тунис, 6), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится матч Аванесян с теннисисткой из топ-10?

Элина Аванесян начала турнир в Майами с победы в российском дерби над Эрикой Андреевой. Теперь Элине предстоит непростое испытание — битва с шестой ракеткой мира Онс Жабер. Ранее теннисистки не пересекались на корте, а победительница дальше сыграет с кем-то из пары Анастасия Потапова — Даниэль Коллинз.

🎾 3:30*: Мартон Фучович (Венгрия, LD) – Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Медведев впервые в карьере защитить титул?

Даниил Медведев за карьеру завоевал 20 титулов, причём исключительно на разных турнирах. Соответственно, ему никогда не удавалась повторить свой успех. Сейчас у россиянина есть шанс впервые добиться подобного, но сделать в Майами ему это будет непросто. На старте Даниилу достался в соперники венгр Мартон Фучович. Теннисисты встречались четыре раза — Медведев был сильнее в Монте-Карло-2018, финале Софии-2019 и на Уимблдоне-2023. А вот Мартон преуспел на «Ролан Гаррос» — 2020. Победитель нового матча далее сразится в Майами с кем-то из пары Кэмерон Норри — Флавио Коболли.