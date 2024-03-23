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Теннисные матчи субботы 23 марта 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

8 топ-матчей субботы в теннисе: Медведев, Касаткина и Хачанов бьются в Майами
Даниил Сальников
8 топ-матчей 23 марта в теннисе
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За чем следить 23 марта на кортах Флориды.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

⏸ 🎾 19:30*: Дарья Касаткина (Россия, 10) — Клэр Лю (США, Q), Майами, второй круг. Доигрывание при счёте 2:0

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
2
0
         
Клэр Лю
США
Клэр Лю
К. Лю

Интрига: повторит ли Касаткина успех Аделаиды?

Первой соперницей Дарьи Касаткиной на супертурнире в Майами будет уже знакомая ей американка Клэр Лю. Девушки встречались совсем недавно — в начале года в Аделаиде, и тогда успех праздновала россиянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Слоан Стивенс — Сорана Кырстя.

У Касаткиной уже было удачное выступление в Калифорнии. Получится и в Майами?
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🎾 20:30*: Анастасия Потапова (Россия, 30) — Даниэль Коллинз (США), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Интрига: как сыграет Потапова с финалисткой Australian Open?

Анастасия Потапова начинает супертурнир в Майами матчем с финалисткой Australian Open — 2022 Даниэль Коллинз, которая потеряла в рейтинге и уже не попадает в топ-32, чтобы быть сеяной. Ранее теннисистки друг с другом не пересекались на корте, а победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Элина Аванесян — Онс Жабер.

Анастасия пока играет с перебоями:
Вторая «баранка» подряд! Потапова уступила украинке, снова отдав сет под ноль
Вторая «баранка» подряд! Потапова уступила украинке, снова отдав сет под ноль

🎾 21:00*: Элина Аванесян (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 6), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Интрига: чем закончится матч Аванесян с теннисисткой из топ-10?

Элина Аванесян начала турнир в Майами победой в российском дерби над Эрикой Андреевой. Теперь Элине предстоит непростое испытание — битва с шестой ракеткой мира Онс Жабер. Ранее теннисистки не пересекались на корте, а победительница дальше сыграет с кем-то из пары Анастасия Потапова — Даниэль Коллинз.

Элина успешно начала турнир в Майами:
Аванесян победила в российском дерби в Майами. А Тимофеева обыграла француженку Грачёву
Аванесян победила в российском дерби в Майами. А Тимофеева обыграла француженку Грачёву

🎾 21:00*: Мартон Фучович (Венгрия, LD) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: сумеет ли Медведев впервые в карьере защитить титул?

Даниил Медведев за карьеру завоевал 20 титулов, причём исключительно на разных турнирах. Соответственно, ему никогда не удавалась защитить свой успех. Сейчас у россиянина есть шанс впервые добиться подобного успеха, но сделать в Майами ему это будет непросто. На старте Даниилу достался в соперники венгр Мартон Фучович. Теннисисты встречались четыре раза — Медведев был сильнее в Монте-Карло-2018, финале Софии-2019 и на Уимблдоне-2023. А вот Мартон преуспел на «Ролан Гаррос» — 2020. Победитель нового матча далее сразится в Майами с кем-то из пары Кэмерон Норри — Флавио Коболли.

Даниилу придётся непросто на «Мастерсе» во Флориде:
Неудобные соперники на пути Медведева к защите титула. Разбираем сетку россиянина в Майами
Неудобные соперники на пути Медведева к защите титула. Разбираем сетку россиянина в Майами

🎾 22:00*: Мария Тимофеева (Россия, Q) — Линда Носкова (Чехия, 26), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Интрига: каким получится дебют Тимофеевой на «тысячнике»?

Мария Тимофеева в полный голос заявила о себе, дойдя в этом году до четвёртого круга на Australian Open. Теперь 20-летняя россиянка дебютировала на «тысячнике» в Майами, пробившись в основную сетку через квалификацию. Мария уже справилась на старте с Варварой Грачёвой, представляющей Францию, а теперь ей предстоит сразиться с 26-м номером посева Линдой Носковой. Девушки ранее друг с другом не играли, а в третьем круге победительница встретится с кем-то из пары Ига Свёнтек — Камила Джорджи.

В начале сезона Тимофеева стала настоящим открытием:
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🎾 22:30*: Анна Калинская (Россия, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 9), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Интрига: сохранит ли Калинская «0» в графе «поражения» в противостоянии с Остапенко?

Анна Калинская добралась до третьего круга супертурнира в Майами, где сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Девушки встречались дважды, и в обоих случаях успех праздновала россиянка — в Аделаиде-2023 и Дубае-2024. Победительница нового матча в четвёртом круге Майами сразится с кем-то из пары Мария Саккари — Даяна Ястремская.

Россиянка успешно начала супертурнир во Флориде:
Калинская вышла в третий круг Майами. Анна рвётся в топ-20 мирового рейтинга
Калинская вышла в третий круг Майами. Анна рвётся в топ-20 мирового рейтинга

🎾 22:30*: Лоренцо Музетти (Италия, 23) — Роман Сафиуллин (Россия), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: как сыграет Сафиуллин с удобным итальянцем?

Роман Сафиуллин успешно стартовал на «Мастерсе» в Майами и теперь встретится с сеяным соперником — итальянцем Лоренцо Музетти. Теннисисты ранее играли на челленджере в Бергамо-2019 и в полуфинале Чэнду-2023, и в обоих случаях россиянин оказался сильнее без потери сета. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке Майами с кем-то из пары Мартин Ландалус-Лакамбра — Бен Шелтон.

Россиянин выбил из сетки Диего Шварцмана:
Сафиуллин вышел во второй круг Майами. Роман победил экс восьмую ракетку мира
Сафиуллин вышел во второй круг Майами. Роман победил экс восьмую ракетку мира

🎾 00:00*: Ласло Джере (Сербия) — Карен Хачанов (Россия, 15), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: доведёт ли Хачанов счёт личных встреч с сербом до 4-0?

На старте «Мастерса» в Майами россиянин Карен Хачанов сразится с сербом Ласло Джере, которого ранее обыграл во всех трёх их матчах — в Монте-Карло-2021, Галле-2022 и Париже-2023. Победитель нового матча далее встретится с кем-то из пары Франсиско Серундоло — Себастьян Офнер.

Карен неудачно сыграл в Индиан-Уэллсе:
Хачанов сенсационно проиграл 65-й ракетке в Индиан-Уэллсе. Калинская вышла на Паолини
Хачанов сенсационно проиграл 65-й ракетке в Индиан-Уэллсе. Калинская вышла на Паолини
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