За чем следить 23 марта на кортах Флориды.

8 топ-матчей субботы в теннисе: Медведев, Касаткина и Хачанов бьются в Майами

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

⏸ 🎾 19:30*: Дарья Касаткина (Россия, 10) — Клэр Лю (США, Q), Майами, второй круг. Доигрывание при счёте 2:0

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Касаткина успех Аделаиды?

Первой соперницей Дарьи Касаткиной на супертурнире в Майами будет уже знакомая ей американка Клэр Лю. Девушки встречались совсем недавно — в начале года в Аделаиде, и тогда успех праздновала россиянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Слоан Стивенс — Сорана Кырстя.

🎾 20:30*: Анастасия Потапова (Россия, 30) — Даниэль Коллинз (США), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Потапова с финалисткой Australian Open?

Анастасия Потапова начинает супертурнир в Майами матчем с финалисткой Australian Open — 2022 Даниэль Коллинз, которая потеряла в рейтинге и уже не попадает в топ-32, чтобы быть сеяной. Ранее теннисистки друг с другом не пересекались на корте, а победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Элина Аванесян — Онс Жабер.

🎾 21:00*: Элина Аванесян (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 6), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится матч Аванесян с теннисисткой из топ-10?

Элина Аванесян начала турнир в Майами победой в российском дерби над Эрикой Андреевой. Теперь Элине предстоит непростое испытание — битва с шестой ракеткой мира Онс Жабер. Ранее теннисистки не пересекались на корте, а победительница дальше сыграет с кем-то из пары Анастасия Потапова — Даниэль Коллинз.

🎾 21:00*: Мартон Фучович (Венгрия, LD) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Медведев впервые в карьере защитить титул?

Даниил Медведев за карьеру завоевал 20 титулов, причём исключительно на разных турнирах. Соответственно, ему никогда не удавалась защитить свой успех. Сейчас у россиянина есть шанс впервые добиться подобного успеха, но сделать в Майами ему это будет непросто. На старте Даниилу достался в соперники венгр Мартон Фучович. Теннисисты встречались четыре раза — Медведев был сильнее в Монте-Карло-2018, финале Софии-2019 и на Уимблдоне-2023. А вот Мартон преуспел на «Ролан Гаррос» — 2020. Победитель нового матча далее сразится в Майами с кем-то из пары Кэмерон Норри — Флавио Коболли.

🎾 22:00*: Мария Тимофеева (Россия, Q) — Линда Носкова (Чехия, 26), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Тимофеевой на «тысячнике»?

Мария Тимофеева в полный голос заявила о себе, дойдя в этом году до четвёртого круга на Australian Open. Теперь 20-летняя россиянка дебютировала на «тысячнике» в Майами, пробившись в основную сетку через квалификацию. Мария уже справилась на старте с Варварой Грачёвой, представляющей Францию, а теперь ей предстоит сразиться с 26-м номером посева Линдой Носковой. Девушки ранее друг с другом не играли, а в третьем круге победительница встретится с кем-то из пары Ига Свёнтек — Камила Джорджи.

🎾 22:30*: Анна Калинская (Россия, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 9), Майами, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Калинская «0» в графе «поражения» в противостоянии с Остапенко?

Анна Калинская добралась до третьего круга супертурнира в Майами, где сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Девушки встречались дважды, и в обоих случаях успех праздновала россиянка — в Аделаиде-2023 и Дубае-2024. Победительница нового матча в четвёртом круге Майами сразится с кем-то из пары Мария Саккари — Даяна Ястремская.

🎾 22:30*: Лоренцо Музетти (Италия, 23) — Роман Сафиуллин (Россия), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Сафиуллин с удобным итальянцем?

Роман Сафиуллин успешно стартовал на «Мастерсе» в Майами и теперь встретится с сеяным соперником — итальянцем Лоренцо Музетти. Теннисисты ранее играли на челленджере в Бергамо-2019 и в полуфинале Чэнду-2023, и в обоих случаях россиянин оказался сильнее без потери сета. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке Майами с кем-то из пары Мартин Ландалус-Лакамбра — Бен Шелтон.

🎾 00:00*: Ласло Джере (Сербия) — Карен Хачанов (Россия, 15), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доведёт ли Хачанов счёт личных встреч с сербом до 4-0?

На старте «Мастерса» в Майами россиянин Карен Хачанов сразится с сербом Ласло Джере, которого ранее обыграл во всех трёх их матчах — в Монте-Карло-2021, Галле-2022 и Париже-2023. Победитель нового матча далее встретится с кем-то из пары Франсиско Серундоло — Себастьян Офнер.