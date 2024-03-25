Хачанов дожал аргентинца с 5-го матчбола. В битве за 1/4 финала Майами Карена ждёт Зверев

В понедельник, 25 марта, на супертурнире в Майами (США) стартовал очередной соревновательный день. В мужской сетке «тысячника» сегодня завершаются матчи третьего раунда.

Из российских игроков в стартовый день недели на корт предстояло выйти лишь одному теннисисту — Карену Хачанову. Серебряный призёр Токио в одиночном разряде выяснял отношения с уже знакомым ему аргентинцем Франсиско Серундоло. Ребята дважды встречались между собой в официальных поединках, и оба раза побеждал именно отечественный спортсмен. Он выиграл в трёх сетах в первом круге «Мастерса» в Монреале в 2022 году (7:6, 5:7, 6:3), а в прошлом году — в четвертьфинале Майами (6:3, 6:2).

Вообще же Серундоло по инерции продолжает считаться надеждой аргентинского тенниса, хотя ему уже 25 лет — не так и мало, пора оправдывать авансы. Он не поднимался выше 19-го места в рейтинге ATP, а сейчас располагается на 21-й строчке. Титулов у него пока всего два. В 2022 году уроженец Буэнос-Айреса победил на грунте в Бостаде, а в прошлом сезоне — на траве в Истбурне.

Карен и Франсиско являются сеяными, поэтому пропускали матчи 1/64 финала супертурнира во Флориде. Во втором раунде россиянин уверенно закрыл серба Ласло Джере со счётом 6:2, 6:4. Аргентинец, в свою очередь, в трёх партиях сломил сопротивление Себастьяна Офнера из Австрии — 7:6, 6:7, 6:1.

Стартовый сет очередного противостояния Хачанова и Серундоло прошёл под диктовку 27-летнего уроженца Москвы. И если в самых первых геймах ещё можно было увидеть что-то похожее на равную борьбу, то дальше у Франсиско посыпались ошибки, а на корте не получалось ничего. Карен, напротив, играл чётко, мощно и стабильно. Подача у россиянина работала практически безупречно. 15-й сеяный отдал лишь гейм своему оппоненту в партии — 6:1. Статистика сета — 8/7 у Хачанова, 4/15 у Серундоло по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Во второй партии теннисисты чётко контролировали свои подачи, не давая друг другу добраться даже до брейк-пойнта. Так продолжалось до счёта 5:5. В преддверии 11-го гейма судья на вышке приостановила игру из-за того, что одному из болельщиков на трибунах стало плохо. В итоге пауза продолжилась 13 минут и явно не пошла на пользу Карену. Он потерял ритм, стал ошибаться, а его соперник, наоборот, поймал кураж. После небольшого перерыва Франсиско сразу же сделал брейк и уверенно подал на победу в сете — 7:5.

На старте решающей партии россиянин и аргентинец обменялись брейками, причём 21-я ракетка мира вёл в гейме на своей подаче со счётом 40:0, однако в конечном счёте уступил его. Далее спортсмены стали уверенно играть на своих геймах. При счёте 4:4 Серундоло имел возможность сделать брейк, но не воспользовался своим шансом. А уже спустя два гейма Хачанов мог решить все вопросы, связанные с победителем противостояния, однако не реализовал два матчбола на приёме. В результате судьба встречи решалась на тай-брейке, где успешнее оказался именно Карен — 7:6 (5). Он закрыл аргентинца лишь с пятого матчбола. Таким образом, серебряный призёр Токио в одиночном разряде добился победы над соперником со счётом 6:1, 5:7, 7:6 (5) за 2 часа 39 минут. Далее Хачанов сразится с немцем Александром Зверевым.

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».