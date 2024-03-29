Медведев рвётся во второй финал Майами. Что ему противопоставит итальянец Синнер? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на супертурнире в Майами-2024. В ночь с пятницы на субботу у женщин будет выходной, а мужчины разыграют оба полуфинала. Сначала на центральный корт выйдут второй и третий номера посева – итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев. Теннисисты встречались 10 раз, причём первые шесть встреч остались за Даниилом – последняя из них состоялась ровно год назад в финале «Мастерса» в Майами-2023. Однако затем Янник взял четыре поединка подряд. Во втором полуфинале сойдутся немец Александр Зверев (4) и болгарин Григор Димитров (11), выбивший из сетки первую ракетку турнира Карлоса Алькараса. Следите за событиями в лайв-статье.
Изначально сетка Майами для Даниила Медведева получилась непростой, но где-то опасные соперники сошли до встречи с россиянином, а где-то и сам Даниил разобрался с оппонентами уверенно.
Турнир проходит на фоне обсуждений — готов ли Даниил Медведев ещё что-то противопоставить лидерам нового поколения.
Даниил Медведев вихрем пронёсся по сетке Майами-2024, разобравшись со всеми соперниками довольно уверенно.
Это будет уже 11-я по счету встреча в рамках противостояния Даниила Медведева и Янника Синнера. Все подробности — в нашем превью.
Опрос: кто чемпион?
В сетке осталось четыре теннисиста. Пора определиться — кто же из этой четвёрки станет самым-самым?
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Расписание пятницы
Пятничный игровой день на «Мастерсе» в Майами полностью отдан мужскому турниру. Будет сыграны оба полуфинала. Вот как выглядит расписание дня.