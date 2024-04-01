«Никто из молодёжи не сравнится с «Большой тройкой». Реакция на очередной титул Синнера

Янник Синнер, бесспорно, лучший теннисист первых трёх месяцев сезона-2024. В этот период 22-летний итальянец завоевал свой первый титул на турнирах «Большого шлема», выиграв Открытый чемпионат Австралии. После этого Янник взял главный трофей в Роттердаме, а в последний день марта стал лучшим на «Мастерсе» в Майами.

На этом отрезке Синнер одержал 22 победы, потерпев всего одно поражение — в полуфинале Индиан-Уэллса от Карлоса Алькараса. 1 апреля он впервые в карьере стал второй ракеткой мира. Излишне говорить, что в чемпионской гонке ATP Янник лидирует с огромным отрывом: 3900 очков против 2550 у Даниила Медведева, занимающего второе место.

Можно ли считать, что Синнер — лучший игрок мира прямо сейчас? Мнения, как водится, разделились. И первый, кто предостерегает от шапкозакидательских настроений, — Даррен Кэхилл, тренер итальянского теннисиста. «Не думаю, что кто-то из нынешнего поколения сравнится с Новаком [Джоковичем], Федерером и Надалем. То, чего они смогли добиться за столько лет, просто поразительно. Не думаю, что мы когда-нибудь увидим такое доминирование снова, несмотря ни на что», — сказал он на пресс-конференции после победы подопечного в финале Майами.

Кэхилл также подчеркнул, что и другим молодым звёздам нужно ещё заслужить, чтобы их хотя бы начали сравнивать с «Большой тройкой». «Я бы не стал сравнивать то, что делает Карлос [Алькарас], Янник или Хольгер [Руне], с предыдущим поколением, потому что считаю это несправедливым. Им нужно время, чтобы утвердиться. Их игра находится на том же уровне. Но им нужно выиграть гораздо больше, прежде чем можно будет начинать сравнивать их с теми парнями», — добавил он.

Янник Синнер с трофеем за победу на «Мастерсе» в Майами в 2024 году Фото: Elsa/Getty Images

Легендарная Мартина Навратилова намекнула, что Синнера, по её мнению, можно считать лучшим, но, так сказать, «со звёздочкой», поскольку Джокович пропустил «Мастерс» в Майами. «К сожалению, Новак Джокович не сыграл. Да, он [Синнер] был самым стабильным, и его средний уровень сегодня лучше, чем у всех остальных на данный момент. Он вышел на совершенно новый уровень.

Он спокойно себя чувствует, потому что знает, что ему не нужно играть на пределе своих возможностей. Ему не нужно делать ничего слишком уж такого, чтобы выигрывать матчи — это другие парни должны так поступать. И это придаёт ему уверенности», — сказала Навратилова в интервью Tennis Channel.

Григор Димитров, проигравший Синнеру в финале Майами, признал, что сейчас Яннику нет равных. «Считаю, в данный момент Янник демонстрирует выдающийся теннис. Видите, насколько он сосредоточен, насколько целеустремлён. То, как он исполняет удары, не оставляет сомнений. Уровень его игры очень высок. Не считаю нужным сравнивать его с кем-то ещё, с любым другим игроком, если уж на то пошло. Думаю, просто очевидно, что это его время, время расцвета.

Может ли он играть ещё лучше? Не знаю. Он сам должен это показать. Но на данный момент ему удалось провести столько матчей подряд на одном уровне, так что всё заслуженно. И он лучший игрок в мире на данный момент», — сказал болгарин на послематчевой пресс-конференции.

Григор Димитров и Янник Синнер после финала «Мастерса» в Майами в 2024 году Фото: Elsa/Getty Images

В то же время Григор подчеркнул, что самым сложным оппонентом в его карьере был Федерер. «Самым сложным игроком, с которым я играл в период его абсолютного расцвета, был Роджер. На самом деле, это даже забавно. Помнится, несколько раз на Уимблдоне я просто хотел вырыть яму и исчезнуть. Пока ни против кого такого чувства не испытывал. Наверное, он тот игрок, с которым, по моим ощущениям, мне приходилось тяжелее всего», — добавил он.

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в паре Патрик Макинрой, брат знаменитого Джона Макинроя, высказался однозначно. «В последние шесть месяцев Янник — лучший игрок на планете. Рядом с ним и близко никого нет», — написал он в своих соцсетях.

Сам же Синнер кратко подвёл итоги первой четверти года, упомянув, что впереди грунтовый сезон, во время которого не исключены трудности. «Я начал сезон очень, очень хорошо. Никогда не думал, что начну его так. Но всё, что случилось, уже случилось. На каждом турнире, куда приезжаешь, появляются новые возможности.

У меня отличная команда, которая подстёгивает меня. Мы знаем, что нам нужно улучшить. Сейчас наступает грунтовый сезон, и обычно у меня там бывают проблемы. Посмотрим, что смогу сделать в этом году», — сказал он на послематчевой пресс-конференции.

Результаты Янника Синнера в сезоне-2024:

Турнир Результат Australian Open (ТБШ) титул (победа над Даниилом Медведевым) Роттердам (ATP-500) титул (победа над Алексом де Минором) Индиан-Уэллс («Мастерс») полуфинал (поражение от Карлоса Алькараса) Майами («Мастерс») титул (победа над Григором Димитровым)

Итого: 23 матча, 22 победы, 1 поражение.