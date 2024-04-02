«Хочу прервать негативную серию». У Джоковича проблемы перед важным грунтовым сезоном?

Новак переживает новый спад в карьере, и сопровождают его в этом три проблемы.

Первая ракетка мира Новак Джокович переживает не лучшие времена. В прошлый раз серьёзный спад настигал серба в 2017 году, когда он выиграл всего два титула и выпал из топ-10. В тот раз Новак смог выбраться из тяжёлого положения. И вот спустя семь лет 24-кратному чемпиону ТБШ вновь приходится искать выход из непростой ситуации, а сопровождают его на этом пути три значительные трудности.

Отсутствие титулов

После кризиса в 2017-м Новак переживал спад в начале 2022 года. Тогда серба со скандалом депортировали из Австралии перед стартом AO, после чего он вплоть до мая не мог зацепиться за титул, хотя до этого три сезона подряд начинал с побед в Мельбурне. Первый трофей Джокович в сезоне-2022 завоевал только в мае на «Мастерсе» в Риме.

В этом году история повторяется: Новак не выигрывает «Австралию», терпит обидные поражения и к апрелю не завоёвывает ни одного титула. И если два года назад Мельбурн не поддался сербу из-за внешних обстоятельств, то в этот раз что-то пошло не так внутри мира Ноле.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Джокович неожиданно в третьем круге проиграл лаки-лузеру Луке Нарди (4:6, 6:3, 3:6), после чего прокомментировал своё текущее состояние.

«В этом году без трофеев. Это то, к чему я не привык. Большую часть своей карьеры я начинал сезон с победы на турнире «Большого шлема», или на соревнованиях в Дубае, или где-то ещё. Но всё в порядке, это часть спорта. Просто нужно это принять. Некоторые турниры ты выигрываешь, в других — проигрываешь. Надеюсь, у меня ещё будут победы. Каждый трофей, который попадётся мне на пути, будет великолепным, потому что я хочу прервать эту негативную серию», — сказал Новак на пресс-конференции после поражения.

Такое положение дел, как ни крути, давит даже на такого опытного и титулованного теннисиста, как Джокович. Особенно когда в спину дышит перспективная молодёжь, а теннисный мир всё чаще сравнивает Новака с ней.

Риск потерять звание №1

Джокович занимает первую строчку рейтинга ATP рекордные 419 недель, но, находясь в плохой форме, он сильно рискует упустить это лидерство.

Расклад по очкам игроков топ-3 на ближайшие турниры до «Ролан Гаррос» включительно:

Количество очков на 2.04 Количество очков для защиты на грунте Турниры и стадии для защиты на грунте 1. Новак Джокович 9725 2315 3-й круг «Мастерса» в Монте-Карло, 1/4 финала ATP-250 Баня-Лука, 1/4 финала «Мастерса» в Риме, победа на «Ролан Гаррос» 2. Янник Синнер 8710 585 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло, 1/4 финала «пятисотника» в Барселоне, 4-й круг «Мастерса» в Риме, 2-й круг «Ролан Гаррос» 3. Карлос Алькарас 8645 2265 Победа на «пятисотнике» в Барселоне, победа на «Мастерсе» в Мадриде, 3-й круг «Мастерса» в Риме, 1/2 финал «Ролан Гаррос»

Опаснее других для Джоковича в нынешней ситуации оказывается Янник Синнер. Кроме того, что защищать очков ему необходимо в три раза меньше, чем Джоковичу, итальянец ещё и находится в потрясающей форме. С начала года он потерпел лишь одно поражение от Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и завоевал при этом три титула: на AO, ATP-500 в Роттердаме и ATP-1000 в Майами.

Для Джоковича этот грунтовый сезон будет крайне важен. Помимо защиты титула на «Ролан Гаррос», Новаку необходимо будет вложить все силы в Олимпийские игры. Не исключено, что для легендарного серба эта возможность завоевать олимпийское золото станет последней в карьере.

«Я люблю Олимпийскую деревню, мне нравится церемония открытия, ощущение того, что я представляю свою страну на самом важном событии в мире спорта. Для теннисистов это непростой турнир, потому что у нас очень плотный график. После «Ролан Гаррос» мы перейдём на траву, потом — снова на грунт, а через короткое время будет хард — но я готов к этому испытанию. Надеюсь, буду здоров и покажу в Париже максимум, чтобы постараться завоевать олимпийское золото», — приводит слова Новака Marca.

Перестановки в команде

На прошлой неделе Джокович сообщил о расставании с Гораном Иванишевичем – тренером, с которым он работал на протяжении шести лет. Бывшие большие теннисисты неоднозначно отреагировали на изменения в команде серба.

Чемпион US Open – 2003 Энди Роддик сообщил, что удивился такому решению Новака. По словам американца, подобные изменения весной теннисистами не вносятся. Экс первая ракетка мира Джимми Коннорс предположил, что серб просто пересматривает свою карьеру и хочет рискнуть. А Иван Любичич, полуфиналист «Ролан Гаррос» – 2006 и бывший тренер Роджера Федерера, сказал, что спад Джоковича связан с психологической проблемой, и решить её он сможет ближе к летним ТБШ и Олимпиаде.

Джокович сам признаёт, что в этом сезоне чувствует себя на корте совершенно неважно. Новак ещё не объявил имя следующего тренера и не сообщил о каких-либо изменениях в его тренировочном процессе. Однако перед таким важным грунтовым сезоном что-то (или кто-то) новое должно появиться в жизни серба. Ему придётся постараться, чтобы вернуть прежнюю форму, вновь противостоять молодым соперникам и реализовать всё задуманное, пока у него есть такая возможность.