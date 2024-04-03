Даниэла Гантухова закрутила роман с экс-директором «Ролан Гаррос». Он старше неё на 19 лет

Словачка Даниэла Гантухова – успешная теннисистка, которая многого добилась в 2000-х. Даниэла выиграла семь титулов WTA (среди них два престижных «Мастерса» в Индиан-Уэллсе), была пятой ракеткой мира и заработала $ 10,43 млн призовых. Не так уж плохо, учитывая выступление в эпоху Серены и Винус Уильямс, Марии Шараповой, Жюстин Энен, Ким Клейстерс и других звёзд.

Ещё во время игровой карьеры Гантухова впечатляла болельщиков своей яркой внешностью. Статная (рост 181 см) и стройная теннисистка по праву считалась одной из самых красивых теннисисток мира. Даниэла зачехлила ракетку в 2017 году, после чего снималась для многих модных журналов, работала телеведущей на CBS, Fox Sports и других крупных телеканалах.

Гантухова всегда старалась скрывать личную жизнь. Известно, что в 2009 году она встречалась с голландским футболистом Уэсли Снейдером, но в целом Даниэла предпочитала не разглашать имена возлюбленных. На днях можно было наблюдать исключение из правил. Гантухова объявила, что состоит в отношениях с бывшей четвёртой ракеткой мира, двукратным обладателем Кубка Дэвиса и победителем командного Кубка мира в составе сборной Франции Ги Форже. Даниэла младше своего возлюбленного на 19 лет, но возраст не является помехой их совместному счастью.

«Я люблю тебя», — написала Гантухова на французском языке в соцсетях под серией фото с Форже.

Даниэла Гантухова и Ги Форже Фото: Из личного архива Даниэлы Гантуховой

Поздравления и добрые пожелания паре в комментариях оставили Елена Веснина, Саня Мирза, Барбора Стрыцова, Люси Шафаржова и многие другие теннисистки.

Гантухова и Форже скрывали свои отношения, но можно предположить, что они вместе уже довольно давно. В 2020 году Ги стал гостем авторского подкаста Даниэлы, а позже они рядом сидели на трибунах во время просмотра теннисных матчей во Франции. В частности, в последний раз Гантухова и Форже вместе наблюдали за полуфиналом грунтового «Мастерса» в Монте Карло в 2023-м, когда россиянин Андрей Рублёв обыграл американца Тейлора Фритца (5:7, 6:1, 6:3).

Даниэла Гантухова и Ги Форже за просмотром теннисного матча Фото: Кадр из трансляции

О романе между Гантуховой и Форже тогда никто не писал. Всё-таки гостями подкастов Даниэлы становятся многие известные личности из мира тенниса. Совместное присутствие на трибунах тоже вполне объяснимо. Ги Форже – в прошлом успешный игрок, который выиграл 11 титулов ATP и был четвёртой ракеткой мира. Форже завершил карьеру в 1997-м, после чего много лет выполнял обязанности капитана сборной Франции на Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. А в 2010-х он стал крупным теннисным чиновником.

В 2012 года Форже занял пост директора «Мастерса» в Париже, а в 2016-м получил аналогичный пост на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос». За время его работы на «Ролан Гаррос» снесли корт №1, открыли стадион Симоны Матье, оборудовали крышу на арене Филиппа Шатрье, а на парижском «тысячнике» удвоили призовые.

В конце сезона-2021 Форже покинул обе должности. Федерация тенниса Франции решила не продлевать с ним контракт. В пресс-релизе Ги поблагодарили за «вклад во влияние этих двух крупных турниров на международной арене». Почему не предложили новое соглашение? За несколько месяцев до ухода Форже стал одним из фигурантов «досье Пандоры» – расследования о возможной причастности мировых лидеров и звёзд к офшорным схемам. Негласно в СМИ это и называется причиной ухода Ги с важных постов.

Как бы то ни было, существенное влияние и обширные связи в теннисном мире у Форже сохранились. Он общается со многими игроками, часто смотрит с ними матчи. Но в случае с Гантуховой всё оказалось серьёзнее. Между 59-летним французом и 40-летней словачкой завязался роман.

Много кто будет указывать на разницу в возрасте, но это не должно стать помехой отношениям. Гантухова не просто так решилась объявить о романе с Форже. Даниэла уверена, что их связь будет долгой и счастливой, иначе она была бы такой же скрытной, как и раньше.

Чиновничья карьера Форже подошла к концу, и он сполна может насладиться пенсией. Среди прочего, играть в гольф со своей возлюбленной, которая обожает этот вид спорта. А вот у Гантуховой всё только начинается в этом плане.

Даниэла Гантухова успешно работала ведущей, а теперь попробует себя в качестве чиновницы Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В начале 2024 года Даниэла получила пост помощника Фелисьяно Лопеса, директора «Мастерса» в Мадриде. Она будет отвечать в основном за женскую часть турнира, но также следить за взаимодействием всех игроков со СМИ в целом.

«Это огромный вызов, я с нетерпением жду его. Я работала ведущей и комментатором на теннисных турнирах. Моя должность на турнире в Мадриде тоже связана с теннисом, но в то же время это совершенно новый опыт», — заявила Гантухова.

«Мастерс» в Мадриде стартует 23 апреля. Одна из основных задач Даниэлы – не допустить повторения сексистских скандалов, какие наблюдались в столице Испании в прошлом году.

Гантухова – умная теннисистка, которая способна не только избежать подобного, но и вывести турнир на качественно новый уровень. В случае чего, рядом есть хороший консультант. Ги Форже имеет огромный управленческий опыт и при необходимости поможет своей возлюбленной Даниэле дельным советом.