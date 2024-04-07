Хачанов и Рублёв победили в дерби в Монте-Карло. Медведев впервые за два года сыграл пару

Сегодня, 7 апреля, в Монте-Карло начались соревнования в основных сетках первого грунтового «Мастерса» сезона. В борьбу вступили не только теннисисты, заявившиеся в одиночном разряде, но и участники парного турнира. Обычно парный разряд не пользуется популярностью у болельщиков, особенно на ранних стадиях. Но тут совершенно особый случай. Жребий в первом же круге образовал российское дерби: Даниил Медведев и Роман Сафиуллин против Карена Хачанова и Андрея Рублёва. Такое противостояние никак нельзя было пропустить.

Турнирная сетка парного разряда в Монте-Карло состоит из 28 дуэтов. Это означает, что пары, у которых номера посева с первого по четвёртый, получили bye в первом раунде и начнут играть со второго круга, то есть с 1/8 финала. Наши парни в посев не попали. Для понимания ситуации следует отметить, что Медведев провёл первый парный матч почти за два года. Последний раз подобное было на траве Галле летом 2022-го. А Сафиуллин, Хачанов и Рублёв довольно регулярно выступают в этом виде тенниса, причём Карен и Андрей — небезуспешно. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

С немалой долей вероятности можно предположить, что таким образом российские теннисисты пытаются подготовиться к Олимпиаде в Париже, которая пройдёт в конце июля — начале августа. Соревнования ОИ будут проходить на грунте, а именно на кортах «Ролан Гаррос». Поэтому стремление испытать свои силы в схожих условиях вполне понятно и объяснимо.

Небольшими фаворитами противостояния считались Хачанов и Рублёв — хотя бы ввиду большей сыгранности. При этом заслуженный тренер России Виктор Янчук считал, что шансы соперников — 50 на 50. «Парная встреча будет непредсказуемой. Будут быстротечные, мгновенные розыгрыши — три-четыре удара. Кому как повезёт.

Мне кажется, что силы равны. Нет черт, которые определят ход этого матча. Будет искромётная, быстрая игра, очень велик элемент случайности. Так что я никому не отдам своё предпочтение. Матч будет равным», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

А вот вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко, наоборот, предположил, что розыгрыши будут длинными. «Пары, в которых играют не чисто парные специалисты, на мой взгляд, особенно интересны. В таких матчах длиннее розыгрыши, больше комбинационного тенниса.

ATP только что объявила о начале целой программы по стимулированию участия ведущих игроков-одиночек в парных турнирах. Обе пары уже имеют опыт игры вместе, поэтому должна быть интересная игра», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Карен Хачанов и Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Майами в 2018 году Фото: Michael Reaves/Getty Images

Игра, которая изначально должна была состояться на «Корт де Пренс», в итоге прошла на корте 2, менее значимом, — по той причине, что слишком уж долго проходили поединки на второй по значимости арене. Поначалу преимущество было у Медведева и Сафиуллина. Они чётко действовали в своих геймах, не подпуская соперников к брейк-пойнтам, а сами упустили четыре шанса сделать брейк, в том числе два — на решающем очке (напомним, в парном разряде после 40:40 нет никаких «больше»/«меньше»). В пятом гейме Хачанов и Рублёв всё же отдали свою подачу, но после этого Даниил и Роман не смогли подтвердить преимущество, отдав гейм с 40:0, — 3:3.

Нащупав вроде бы свою игру, Карен и Андрей перехватили инициативу, выиграли ещё два гейма, но при 5:3 не смогли подать на партию, упустив двойной сетбол. После этого Медведев и Сафиуллин уверенно забрали свой гейм и сравняли счёт — 5:5. В 11-м гейме Даниил и Роман не использовали двойной брейк-пойнт, но следом взяли свою подачу и перевели сет в тай-брейк. И тут уже Хачанов и Рублёв не оставили шансов соотечественникам — 7:6 (7:1) за 49 минут. Медведева и Сафиуллина подвело то, что в первой партии они допустили три двойные ошибки и слабо проводили розыгрыши на второй подаче, взяв всего три очка из 13 (23%). Для сравнения, у соперников соответствующий показатель составил 60% (9 из 15).

В первом гейме второго сета Сафиуллин дважды исполнил эйс, но это «не помешало» ему и Медведеву отдать подачу с 40:15. После этого Хачанов и Рублёв подтвердили брейк — 2:0. Скользкий момент был в четвёртом гейме, когда Карен и Андрей едва не отдали свой гейм с 40:15. Но на решающем очке Рублёв здорово подал, а Хачанов добил успешной игрой у сетки — 3:1.

После этого у Даниила и Романа совсем разладились дела. Свою подачу они взяли, но следующие два гейма проиграли, забрав в них лишь по очку. А при 5:2 на подаче был Андрей, и этот гейм они с Кареном взяли под ноль — 7:6 (7:1), 6:2 за 1 час 18 минут.

Во втором круге Хачанов и Рублёв сыграют либо с немецким дуэтом Кевин Кравиц/Тим Пюц, имеющим шестой номер посева, либо с интернациональной парой Александр Бублик (Казахстан)/Адриан Маннарино (Франция).

Что касается одиночного разряда, то в нём Медведев и Рублёв, четвёртый и шестой сеяные соответственно, начнут борьбу со второго раунда. А Хачанов (15) и Сафиуллин сыграют уже в первом круге.

«Мастерс» в Монте-Карло завершится 14 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».