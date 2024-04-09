Сафиуллин разгромно уступил Джоковичу в Монте-Карло. Тот выиграл 1-й матч с новым тренером

Сегодня, 9 апреля, на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло начались матчи второго круга. Правда, из-за дождя игры стартовали с задержкой в два с половиной часа. Свой поединок провёл 41-я ракетка мира россиянин Роман Сафиуллин. Его соперником был 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер рейтинга ATP Новак Джокович. В первом раунде Сафиуллин обыграл испанского квалифаера Хауме Мунара (7:5, 6:1), а Джокович, имевший bye, отдыхал.

Перед турниром в Монте-Карло в жизни Джоковича как спортсмена произошло важное событие. Напомним, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе сербский теннисист сенсационно выбыл из борьбы в третьем круге, а перед Майами и вовсе снялся с турнира. После этого Новак объявил, что больше не работает с Гораном Иванишевичем, который с 2018 года был его тренером.

«Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Вайдой искали нечто новое для нашего дуэта. Фактически работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в мировом рейтинге, рекорды и победы на турнирах «Большого шлема».

Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили падения и взлёты на корте, но наша дружба всегда была крепкой. Спасибо за всё, мой друг. Люблю тебя», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

А уже перед Монте-Карло стало известно, что новым тренером Новака — по крайней мере на временной основе — стал восьмикратный чемпион ТБШ в парном разряде и в миксте, бывшая первая ракетка мира в паре Ненад Зимонич. Сербскому специалисту 47 лет.

«Зимонич приехал со мной на турнир в Монте-Карло. Мы действительно хорошо знаем друг друга уже больше 20 лет. Он всегда был для меня как старший брат, наставник, друг, который пытался помочь мне как личности и как игроку. Он давал мне полезные советы по выбору правильной позиции, когда я приближаюсь к сетке», — цитирует Джоковича Eurosport.

При этом перед Монте-Карло Новак дал понять, что не стремится завоевать титул во что бы то ни стало. «У меня нет больших ожиданий от турнира в Монте-Карло, учитывая мои выступления в туре в этом году. Также я помню результаты, которых добивался в Монако в предыдущие годы. Они тоже были не лучшими, поэтому я не возлагаю больших надежд и на этот розыгрыш. Сейчас для меня самое главное — наладить свою игру на грунтовых кортах и попытаться снова выйти на пик», — цитирует его пресс-служба ATP.

В матче с Сафиуллиным Джокович, конечно, был явным фаворитом, несмотря на все сопутствующие трудности. Александр Островский, агент Романа, выразил надежду, что его подопечному по силам победить легендарного соперника. «Поединок второго раунда против первой ракетки мира и многократного чемпиона турниров «Большого шлема» будет очень непростым испытанием. Но. с другой стороны, Роман сможет показать свой лучший теннис и навязать борьбу. В этой встрече очень много будет зависеть от состояния Джоковича. А это загадка для всех: первый матч на грунте, к тому же непонятно, в какой он физической форме сейчас.

И, конечно, многое будет зависеть от подачи россиянина: насколько агрессивно он будет играть и не давать Новаку диктовать свою игру. Я думаю, что если Роман будет показывать свой максимум, то ему всё по силам», — сказал Островский в интервью «Чемпионату».

Ранее Джокович и Сафиуллин лишь раз играли друг с другом. В 2022 году в полуфинале турнира ATP-250 в Тель-Авиве Новак оказался сильнее — 6:1, 7:6 (7:3).

В первом сете Джокович вчистую переиграл Сафиуллина. Серб превосходил россиянина буквально во всех компонентах игры. Партия могла закончиться «баранкой», но в пятом гейме, когда счёт был 4:0 в пользу Новака, Роман отыграл три брейк-пойнта. Но после этого Джокович не проиграл в этом сете ни одного очка — 6:1 за 34 минуты. У Сафиуллина не шла как следует подача — всего 41% попадания на первой. А на второй подаче Роман, часто ошибавшийся в обменах, взял всего четыре розыгрыша из 19, то есть 21%. По виннерсам россиянин в полтора раза уступил оппоненту (7 против 11), а невынужденных у него оказалось в 2,5 раза больше (10 против 4).

Новак Джокович в матче с Романом Сафиуллиным на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Во второй партии Джокович, подавая, под ноль взял первый гейм. А Сафиуллин на своей подаче, несмотря на двойную ошибку в начале гейма, отыграл двойной брейк-пойнт — 1:1. Окончательно всё стало ясно в четвёртом гейме. Россиянин взял лишь одно очко на своей подаче и закончил гейм двойной ошибкой — 3:1 в пользу серба. В то же время Романа стоит похвалить за то, что он боролся даже в безнадёжных ситуациях. Подавая при 1:4, он отыграл четыре брейк-пойнта, в том числе тройной — то есть скрытые матчболы. Новак же на своей подаче не давал оппоненту шансов. За всю игру у Сафиуллина не было ни одного брейк-пойнта. А в восьмом гейме Джокович использовал второй матчбол на приёме — 6:1, 6:2 за 1 час 11 минут.

А в среду, 10 апреля, свои матчи второго раунда проведут Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (15).

«Мастерс» в Монте-Карло закончится 14 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».