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Монте-Карло-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев проиграл Карену Хачанову

«Протри глаза!» Хачанов обыграл Медведева в дерби в Монте-Карло. Тот опять спорил с судьёй
Александр Насонов
Даниил Медведев проиграл Карену Хачанову
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Карен впервые в карьере вышел в четвертьфинал первого грунтового «Мастерса» сезона.

Сегодня, 11 апреля, на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло проходят матчи третьего круга. Одной из игр, поставленных первым запуском, оказалась встреча чемпиона US Open 2021 года, четвёртой ракетки мира Даниила Медведева и Карена Хачанова, посеянного под 15-м номером. Из россиян только они выбрались в 1/8 финала. Карен во втором раунде одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло, а Даниил провёл нервный матч с французом Гаэлем Монфисом.

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На послематчевой пресс-конференции Медведев не только прокомментировал своё поведение во встрече с Монфисом, но и поделился ожиданиями от матча с Хачановым. «Когда я был моложе, мне не нравилось играть с Кареном. В какой-то момент он был лучше меня, и я сходил с ума. Тогда я получал предупреждения, потому что не умел себя контролировать. Сейчас у меня нет такого, что я с кем-то люблю играть, а с кем-то нет. Это были самые безумные воспоминания.

Уверен, Карен помнит некоторые из них, потому что он немного спокойнее меня. И каждый раз, когда более спокойный игрок видел меня, он смотрел как на что-то новое и удивлялся. Карен, когда был по ту сторону сетки, смотрел на меня с широко открытыми глазами, удивлённый тем, что я делал всё то время. Теперь мы выросли и можем посмеяться над этими моментами», — сказал Даниил.

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По личным встречам Медведев вёл со счётом 5-1. Хачанов одержал единственную победу в полуфинале Кубка Кремля в 2018 году — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Даниил ещё до того выиграл на молодёжном Итоговом турнире (который проходил со своеобразным форматом с партиями до четырёх взятых геймов каждая), потом взял верх в полуфинале «Мастерса» в Монреале в 2019-м, а в прошлом сезоне ещё трижды победил на харде: в Аделаиде, в Майами и в Вене. На грунте же Медведев впервые играл с Кареном.

Несмотря на такую статистику, российская теннисистка Наталья Вихлянцева предположила, что Хачанов в состоянии обыграть Даниила. «В российском дерби Монако между Хачановым и Медведевым будет упорная борьба. Мне кажется, что Карен сможет обыграть Даниила на грунте. Трёхсетовый поединок против Серундоло не скажется негативно на Хачанове в предстоящей встрече. Надеемся, что кто-то из россиян сможет выиграть титул в Монако», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.by.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году

Фото: Julian Finney/Getty Images

Медведев в первом же гейме взял подачу соперника — Хачанов не слишком удачно действовал в обменах. Но второй гейм Даниил начал с двух двойных ошибок, и Карену не составило особого труда сделать обратный брейк — 1:1. Затем ситуация повторилась: Медведев забрал чужой гейм, а затем отдал свой. Хачанов стал рисковать, и это приносило свои плоды. В результате Карен сделал второй обратный брейк: после одного из «ровно» Даниил допустил двойную, а в следующем розыгрыше пробил в коридор — 2:2.

Следующие два гейма остались за подающим, хотя принимающему удавалось навязывать борьбу — 3:3. Седьмой гейм Хачанов взял под ноль — довольно неожиданно, учитывая то, как развивались события в начале игры. А затем Карен вцепился в подачу оппонента и после кучи «ровно» реализовал второй брейк-пойнт, воспользовавшись двойной ошибкой Медведева (третьей за этот длиннющий гейм и уже шестой к тому моменту!) — 5:3. Подавая на партию, Хачанов спасся с 0:30 — 6:3 за 53 минуты. Что касается Даниила, то он по ходу сета регулярно переговаривался с Жилем Сервара, своим тренером, но это ему не помогло.

Карен Хачанов на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году

Карен Хачанов на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году

Фото: Julian Finney/Getty Images

В начале второй партии в геймах на подаче Хачанова никакой борьбы не было. Карен брал их под ноль. Медведев же продолжал испытывать сложности, хотя до брейк-пойнтов дело пока не доходило. Так, пятый гейм Даниил начал с очередной двойной ошибки, но всё-таки сумел уйти с 0:30.

В дальнейшем игроки оказывали давление друг на друга — как на подаче, так и на приёме. Но подающий всякий раз оказывался чуть сильнее. При 4:4 ситуация стала критической для Медведева, но он эйсом отыграл брейк-пойнт — скрытый матчбол, иными словами — и эйсом же закончил гейм. А в 10-м гейме, наоборот, уже Хачанов повёл 30:0, затем стал ошибаться и подарил соотечественнику сетбол на приёме, но отыгрался за счёт хорошей подачи — 5:5.

Вскоре наступила развязка: Карен благодаря смелым действиям заработал двойной брейк-пойнт — 15:40 на подаче Медведева. Затем Даниил подошёл к отпечатку после одного из предыдущих ударов Хачанова в этом розыгрыше, обнаружил, что там был минимальный аут по ширине, и схватился за голову. Один брейк-пойнт он всё же отыграл, а на втором допустил очередную (восьмую) двойную ошибку — 6:5 в пользу Хачанова и подача на матч.

После этого Медведев швырнул ракетку и на переходе спорил с судьёй и с супервайзером: мол, кто должен отвечать за ауты? «Протри глаза!» — говорил Даниил. За это он получил штрафное очко. Хачанов же, подавая на матч, реализовал первый же матчбол — 6:3, 7:5 за 1 час 53 минуты.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Вот так Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. До этого его лучшим результатом на турнире был выход в третий круг. Таким образом, россиянин побил личный рекорд. В нынешнем четвертьфинале Карен сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 12).

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