Великий Борг возобновил карьеру в 1991 году в Монте-Карло. Чемпиона ждал жуткий провал

Сегодня топовые теннисисты изо всех сил пытаются продлить свою карьеру – выступления до 40 лет и больше стали вполне обыденным явлением. Тем удивительнее, когда звезды по каким-то причинам прощаются с теннисом на пике славы, что сложно понять обывателям и еще сложнее объяснить. Так произошло с великим шведским теннисистом Бьорном Боргом – после утраты статуса первой ракетки мира в 1982 году 11-кратный победитель «Шлемов» вскоре объявил о завершении карьеры. Знаменитому чемпиону было всего 26 лет, но у него произошло полное выгорание от тенниса.

Борг поддерживал физическую форму, и в начале 1990-х предпринял попытку вернуться в профессиональный теннис. Это произошло на турнире в Монте-Карло, где швед поселился в самом начале игровой карьеры, чтобы не платить безумные поборы (около 70% призовых) шведскому правительству. Рассказываем, что из этого получилось.

Борг устал от тенниса, не помогла даже годичная пауза

4 июля 1981 года Бьорн проиграл Джону Макинрою в финале Уимблдона. Поражение стало первым для шведа за 42 матча – до этого он выиграл пять турниров подряд. В сентябре того же года Макинрой снова победил Борга, на этот раз в финале US Open. После этого чемпион взял перерыв и не выступал почти год, сыграв в 1982-м только на своем любимом турнире в Монте-Карло (он побеждал в княжестве в 1977, 1979 и 1980 годах), но пауза не помогла ему вернуть страсть к игре.

В 1981 году Макинрой взял реванш у Борга за поражение в финале Уимблдона годом ранее Фото: Steve Powell/Allsport/Getty Images

«У меня нет надлежащей мотивации, – объяснил чемпион шведскому таблоиду Kvallsposten. – Я не могу выкладываться на 100 процентов, и если я не могу этого сделать, было бы несправедливо по отношению к себе продолжать. Теннис должен доставлять удовольствие, если ты хочешь достичь вершины, а я лишь мучаюсь. Помню финал 1981 года против Макинроя на Уимблдоне. У меня было такое ощущение, будто мы просто играем в теннис на заднем дворе».

В январе 1983 года, находясь в Таиланде, где Борг проводил товарищеские матчи, он объявил об уходе из спорта. Один из его принципиальных соперников Джимми Коннорс заявил, что не удивлён завершению карьеры Бьорна: «Вы берёте годичный перерыв и привыкаете к другому образу жизни. После такого трудно заставить себя работать так же усердно, как и ранее». Боргу было 26 лет, и за десять лет участия в туре он заработал более $ 3 млн призовых и ещё больше на рекламе, укрепив статус одного из величайших теннисистов всех времён.

Ледяной (такое прозвище швед получил за невозмутимость на корте) сосредоточился на бизнесе в своей компании Björn Borg Design Group (BBDG), семейной жизни и увлечении яхтами. «Отныне я буду играть только ради удовольствия, – признался тренировавшийся в период расцвета по пять часов каждый день швед. – Хочу проснуться с осознанием того, что мне больше не нужно вкалывать». Летом 1984-го он провёл прощальный матч в Штутгарте, где проиграл в первом раунде Анри Леконту за 50 минут.

Проблемы с финансами, развод, проигрыш ноунейму на тренировке

На момент завершения карьеры Борг хотел отдыхать и наслаждаться жизнью, но в начале 1990-х она настолько потрепала его, что единственным спасением Бьорн видел возвращение к любимой игре. За прошедшие годы швед пережил развод, суд за право опеки над сыном (заплатил своей бывшей девушке Дженнике $ 1 млн) и банкротство BBDG. Если в 1989 году его активы оценивались в $ 400 млн, то пару лет спустя это состояние уменьшилось в 10 раз. Более того, звезде даже пришлось продать за $ 1,9 млн свою роскошную трёхэтажную виллу в Стокгольме.

Бьорн во время выступлений в Монте-Карло в 1983 году Фото: Getty Images

Ходили слухи о попытке самоубийства Бьорна, когда он потерял сознание во время путешествия по Италии, но игрок уверял, что виной всему пищевое отравление. «Я был бы первым человеком в истории, который попытался свести счёты с жизнью с помощью спагетти и маринара», – съязвил швед, которого подозревали в употреблении наркотиков. Чтобы прекратить этот кошмар, в 1990 году Борг объявил о возвращении на корт. Он попросил уайлд-кард у организаторов турниров в Монте-Карло, Риме и «Ролан Гаррос», но в итоге сыграл лишь в Монако.

Бьорн готовился к возвращению, тренируясь в Стокгольме, Лондоне и Милане с местными юниорами, в то время как бывшие соперники скептически отнеслись к идее 35-летнего спортсмена показать мастерство среди профессионалов. «Я не думаю, что Бьёрн осознаёт, насколько он далёк от возвращения на вершину», – сокрушался Макинрой. «Я знаю одно – Борг бы не возвращался, не будь он готов показать свой настоящий уровень», – поддержал друга Витас Герулайтис.

В апреле 1991 года в Монте-Карло швед провёл серию товарищеских матчей, в первом из которых проиграл занимавшему 95-е место в мировом рейтинге Ларсу Йонссону (4:6, 4:6). Ходили слухи, что Бьорн не готов физически, но швед был категорически не согласен – последние несколько лет он работал с гуру боевых искусств по имени Тиа Хонсай, которого теннисист называл Профессором. Тренер помог Боргу превратиться в сегодняшний аналог Криштиану Роналду. «У него телосложение 24-летнего мужчины, а частота сердечных сокращений очень низкая. Он в такой же форме, когда выигрывал Уимблдон», – хвалился Тиа в интервью The Times.

Борг с тренером перед тестированием новых ракеток Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Борг продолжил подготовку, тренируясь с Борисом Беккером, Гораном Иванишевичем и другими игроками. У хорватского подавана швед даже взял сет. «Он оказался намного жёстче, чем я ожидал», – отдал должное сопернику хорват. – Отличная подача, превосходный бекхэнд и передвижение по корту. В чём соперники чемпиона сошлись единодушно, так это в недоумении, почему Бьорн по-прежнему использовал деревянные ракетки. К тому времени все топовые игроки перешли на графитовые ракетки, увеличившие мощь ударов на 15-20%. Швед уверял, что тестировал их несколько лет, но так и не приспособился из-за потери контроля.

Провальное возвращение, окончательное завершение карьеры после поражения на Кубке Кремля

В то время ведущие производители теннисного инвентаря уже не производили деревянные ракетки, поэтому Борг оформил спецзаказ у семейной фирмы Grays из Кембриджа. «Деревянная ракетка действительно кажется устаревшей. Но дело не только в инвентаре. За прошедшее время скорости в теннисе значительно выросли – без практики им сложно соответствовать даже таким выдающимся мастерам, как Борг», – выразил мнение занимавший первое место в мире Стефан Эдберг.

Ничего хорошего в возвращении Борга не увидел и тренер Беккера, румынский специалист Ион Цириак: «Главным достоинством Борга всегда были быстрые ноги. Теперь мне он кажется на 3-5% медленнее, а это значит, что его игра на 20% менее эффективна. В лучшем случае он сможет попасть в сотню лучших в мире. Но действительно ли именно этого он хочет?»

На турнир в Монте-Карло прибыло около 400 журналистов. За тренировкой Борга в первый день турнира следило больше людей, чем за первой игрой на центральном корте между Альберто Манчини и Джимми Ариасом. На следующий день швед вышел на корт против испанца Хорди Арресе и с первых розыгрышей стало понятно – чемпион уже не тот. Он проигрывал 27-летнему сопернику во всех компонентах и, в первую очередь, мощи ударов. Борг спешил и сыпал невынужденныи ошибками – за матч их набралось 59, а швед проиграл матч за 1 час 18 минут (2:6, 3:6).

Борг перед матчем с Арресе в 1991 году Фото: Simon Bruty/ALLSPORT

«Я многому научился в этой встрече, – пытался сохранить лицо после поражения Борг. – Пусть я и проиграл, но мне понравилось снова соревноваться». И всё же Бьорн прекрасно понимал, что проиграл битву времени – он оказался не готов к новым вызовам, его теннис безнадёжно устарел. Он сыграл ещё несколько профессиональных матчей в 1992 и 1993 годах на мелких турнирах и окончательно завершил карьеру после поражения от Александра Волкова в ноябре 1993 года на Кубке Кремля.

Легенда осталась на выходные в Москве, чтобы отыграть сет с президентом России Борисом Ельциным, а после матча заявил журналистам: «К сожалению, мне сложно конкурировать с молодыми ребятами. Я понимал это до возвращения, но желание снова почувствовать вкус большой игры оказалось сильнее. Сейчас я понимаю, что больше не готов играть неделю за неделей 250 дней в году».