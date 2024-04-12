Хачанов в восьмой раз проиграл Циципасу. Россиян в сетке Монте-Карло не осталось

Сегодня, 12 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло настало время четвертьфинальных матчей. В восьмёрку лучших вышел только один россиянин, 15-й сеяный Карен Хачанов. Его соперником по игре 1/4 финала был грек Стефанос Циципас (12). Хачанов в третьем круге обыграл первую ракетку России Даниила Медведева (4) — 6:3, 7:5. А Циципас сломил сопротивление Александра Зверева (5) — 7:5, 7:6.

Циципас в последнее время подрастерял былую форму. Когда-то он был третьей ракеткой мира, а сейчас даже в топ-10 не попадает. Но в Монте-Карло Стефанос опасен всегда. Он дважды брал здесь титул — в 2021 и 2022 годах. И пока это крупнейшие достижения в его карьере (а также победа на Итоговом турнире в 2019 году). Год назад греческий теннисист выбыл из борьбы как раз в четвертьфинале, так что в этот раз наверняка намеревался пройти дальше.

Хачанов же, напротив, впервые добрался до этой стадии в Монте-Карло. Так что терять ему по большому счёту было нечего. Не в пользу россиянина говорила и статистика личных встреч с Циципасом: 7-1 в пользу грека, в том числе 6-0 в первых шести матчах. Впервые он победил Карена ещё на «Мастерсе» в Шанхае в 2017 году, а последнюю на данный момент победу одержал в четвертьфинале турнира той же категории в Париже в конце прошлого сезона. Хачанов в прошлом году тоже смог обыграть Стефаноса — 7:6 (7:4), 6:4 в 1/8 финала Майами. На грунте же до этого они встречались лишь однажды: грек победил 4:6, 6:0, 6:3 в 1/8 финала в Риме.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева дала понять, что считает Циципаса фаворитом, но при этом подчеркнула важный момент, за счёт которого Хачанов может победить, — стабильность. Напомним, Циципас нестабильно провёл второй сет игры со Зверевым. Грек вёл 5:0, в шестом гейме упустил два матчбола на приёме и в итоге лишь на тай-брейке добился победы.

«Матч с Циципасом будет тяжёлым, но у Карена есть шансы на победу. Вторая партия матча Стефаноса с Александром Зверевым показывает важную вещь: если Карен будет играть стабильно, то ему не будет равных вплоть до полуфинальной стадии», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.by.

Стефанос Циципас и его одноручный бэкхенд на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Хачанов неудачно вошёл в матч, и Циципас сразу же заработал тройной брейк-пойнт. Два из них россиянин отыграл, а на третьем ошибся по длине, и грек добился брейка. Впрочем, Карен смог сделать обратный брейк. На приёме он действовал точнее Стефаноса и использовал второй брейк-пойнт — 1:1. Следом Хачанов вновь отдал свою подачу, а вот ответить брейком уже не смог — 3:1 в пользу Циципаса.

Пятый гейм, на своей подаче, Карен наконец-то выиграл, проведя несколько классных розыгрышей. В одном из них россиянин дважды отвечал свечами на смэши соперника, и на третьем смэше грек не выдержал, пробив в аут. А в другом Хачанов исполнил точнейший укороченный. Увы, эти яркие моменты не помогли Карену спасти партию. Он регулярно боролся на приёме и однажды даже вышел на брейк-пойнт, но упустил его.

Перед 10-м геймом, когда Циципас должен был подавать на сет при 5:4, Хачанов взял медицинский перерыв, пожаловавшись на левое бедро, которое ему затем долго массировали. Подавая на партию, грек начал с двойной ошибки, уже третьей к тому моменту. Но затем не отдал ни одного розыгрыша — 6:4 за 49 минут.

Во втором сете первым до брейк-пойнта добрался Циципас, но Хачанов в третьем гейме спасся благодаря удачному выходу к сетке. А в пятом гейме россиянин после 30:30 допустил две обидные ошибки: в одном розыгрыше Карен пробил в сетку, а в другом — в аут со смэша. Так Стефанос повёл 3:2 с брейком. Шансов отыграться у Хачанова, ставшего куда чаще ошибаться, уже не было. В седьмом гейме Циципас ещё раз взял подачу соперника — наш теннисист допустил двойную ошибку при 0:40. Подавая на матч при 5:2, грек использовал второй матчбол — 6:4, 6:2 за 1 час 23 минуты. За всю игру Стефанос выполнил семь эйсов, из них пять — во второй партии.

Таким образом, Хачанов не смог выйти в свой первый полуфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло. Теперь его статистика побед и поражений во встречах с Циципасом — 1-8. Стефанос же в двух шагах от того, чтобы в третий раз выиграть турнир, далее он сыграет с победителем пары Хольгер Руне (Дания, 7) — Янник Синнер (Италия, 2).

Все четвертьфиналы пройдут сегодня. Полуфиналы состоятся 13 апреля, финал — 14 апреля. За всеми событиями «Мастерса» в Монте-Карло следите на «Чемпионате».