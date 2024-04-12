«Нам было немного неловко». Агасси и Сампрас провели странный матч в Монте-Карло в 1998-м

Легенды тенниса 1990-х Андре Агасси и Пит Сампрас за карьеру пересекались на корте 34 раза. Сампрас имеет преимущество по личным встречам – 20-14. В активе Пита 14 побед на турнирах «Большого шлема», у Андре – восемь. При этом Агасси может похвастаться определёнными преимуществами над Сампрасом.

Андре выигрывал «Ролан Гаррос» и собрал карьерный «Шлем», чего Пит не смог сделать. А ещё Агасси превосходит своего принципиального соперника по результатам противостояния на грунтовых покрытиях – 3:2. Одно из двух поражений Андре потерпел на «Мастерсе» в Монте-Карло в 1998-м. Это был очень странный матч. Легенды встретились уже во втором раунде крупного турнира, который особо не жаловали. После этого они больше никогда не возвращались в Монако.

Пит Сампрас никогда не блистал на грунте. На «Ролан Гаррос» он всего один раз дошёл до полуфинала, при том что на остальных ТБШ его доминирование было беспрецедентным в ту эпоху. В 1994-м Сампрас взял титул «Мастерса» в Риме, но это было чем-то из ряда вон выходящим. На грунтовые «тысячники» Пит часто просто предпочитал не приезжать. Более-менее регулярно выступал только в Риме. В Гамбурге играл пять раз при 10 пропусках за карьеру. А публику в Монте-Карло и вовсе порадовал своим присутствием только четыре раза. Причём в первых трёх случаях (1992, 1995, 1997) вылетал уже в стартовом матче.

Первую победу в Монте-Карло Сампрас одержал в 1998-м году. Не просто над каким-то случайным соперником. Пит одолел Андре Агасси (6:4, 7:5) во втором раунде. Как вообще получилось, что легенды пересеклись на столь ранней стадии? Пит изначально не собирался ехать в Монако и заявился на «Мастерс» в последний момент, получив от организаторов уайлд-кард. Он был второй ракеткой мира, ненадолго пропустив вперёд чилийца Марсело Риоса, который в Монте-Карло не играл. Соответственно, Пит получил первый номер посева на турнире.

Пит Сампрас на «Мастерсе» в Монте-Карло Фото: Moenkebild/ullstein bild via Getty Images

Агасси в тот момент занимал 21-е место в рейтинге ATP. Андре как раз приходил в себя после кризисного сезона-1997, когда опускался на 141-ю позицию, но затем собрался и вновь вернулся на вершину. К моменту «Мастерса» в Монте-Карло этот процесс в полной мере не завершился, поэтому рейтинг Агасси был пусть и не ужасным, но достаточно плохим, чтобы попасть на топ-соперника в самом начале соревнований. Волею судьбы жребий свёл его с Сампрасом, на которого он вышел после разгрома соотечественника Тодда Мартина (6:2, 6:1) в первом раунде…

В начале сезона-1998 Агасси выиграл турниры в Сан-Хосе (победив Сампраса в финале) и Скоттсдейле. Затем взял «Мастерс» в Майами. Обычно после турниров Солнечного дубля Андре предпочитал отдыхать или в лучшем случае играть на не слишком престижных грунтовых соревнованиях в США (Чарльстон, Форест-Хиллс, Атланта, Хьюстон).

Монте-Карло – первый из серии крупных грунтовых турниров в Европе перед «Ролан Гаррос», поэтому Андре редко туда заезжал. Он играл там четыре раза, как и Сампрас. В двух первых случаях (1991, 1994) вылетал сразу же, а в 1996-м наконец-то удосужился взять один матч, одолев малоизвестного голландца Яна Симеринка (6:2, 6:3), после чего без шансов уступил испанцу Альберту Косте (2:6, 1:6).

Андре Агасси на «Мастерсе» в Монте-Карло в 1998-м Фото: Getty Images

Агасси никогда всерьёз не относился к «Мастерсу» в Монте-Карло, но в 1998-м поехал туда с целью показать результат и максимально поднять свой рейтинг к «Ролан Гаррос». Уже во втором раунде он попал на Сампраса, но всё равно шансы на успех были высокие. Всё-таки Андре намного лучше играл на грунте. К тому же Пит тоже пренебрежительно относился к турниру в Монте-Карло.

В первом сете Агасси повёл 2:0, но постепенно Самрас перехватил инициативу, взял пару подач Андре и выиграл партию 6:4. Во втором сете Агасси был близок к тому, чтобы отыграться. Он вёл 5:3, но не закрыл партию. Последние четыре гейма остались за Сампрасом, как и матч в целом – 6:4, 7:5.

«Нам было немного неловко играть друг с другом во втором раунде. Я привык встречаться с Андре на более поздних стадиях. Мы оба немного нервничали. Все думают, что я не могу играть на грунте. Но в глубине души я знаю, что способен хорошо выступать на этом покрытии. Ключевой вопрос заключается в желании бороться», — сказал Сампрас после матча.

«Мне просто следовало быть активнее. Чтобы победить Пита, даже если он, возможно, играет не лучшим образом, требуется играть агрессивно в нужный момент», — заявил Агасси.

Сампрас в третьем круге Монте-Карло разгромно проиграл французу Фабрису Санторо (1:6, 1:6). Похоже, Пит не особо рассчитывал добиться успеха на этом «Мастерсе» и настроился обыграть именно Андре, взяв реванш за недавнее поражение в финале Сан-Хосе. Вероятно, тогда Сампрас слишком пренебрежительно отнёсся к сопернику, которого многие успели списать со счетов после кризиса в сезоне-1997. Агасси писал об этом в своей автобиографии «Откровенно».

«В Монте-Карло Пит играл в полную силу. Больше никакой игры в поддавки. Старое соперничество снова воскресло», — отметил Андре.

На следующей неделе Сампрас одержал победу в Атланте на американском грунте и вернул себе первое место в рейтинге, сместив оттуда Риоса. Правда, это не стало фундаментом для прорыва Пита на нелюбимом покрытии. До конца своей карьеры, в 2002 году ему так и не удалось пройти дальше второго круга «Ролан Гаррос».

А вот Агасси на грунте в целом всегда играл достаточно стабильно. В 1999 году он наконец-то взял «Ролан Гаррос», обыграв в эпическом пятисетовом финале украинца Андрея Медведева (1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4).

Пит Сампрас и Андре Агасси Фото: Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc

Что интересно, Сампрас и Агасси больше никогда не приезжали в Монте-Карло после 1998 года. Хотя Андре выступал в туре до 2006-го, на четыре сезона дольше Пита. Всё-таки Лазурный берег являлся не таким уж притягательным местом для американских легенд тенниса. Во многом это объясняется календарём, поскольку Монте-Карло проходит практически сразу после «Мастерса» в Майами.

К тому же даже немногочисленные приезды в Монако не стали успешными для Агасси и Сампраса. Это ещё больше отбивало желание играть там. Тем не менее их встреча в 1998-м является во многом знаковой для тенниса. Всё-таки противостояние двух легенд уже во втором раунде крупного турнира – уникальное явление. В этом плане затмить его может разве что камбэк Рафаэля Надаля на грунте в этом сезоне с попаданием на Новака Джоковича по сетке в самом начале соревнований в Мадриде или на «Ролан Гаррос».