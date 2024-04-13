Надаль возвращается? Рафа обыграл Рублёва на тренировке и рвётся в бой в Барселоне

С 15 по 21 апреля в Барселоне (Испания) пройдёт грунтовый турнир категории ATP-500. Первые два номера посева получили двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, занимающий третье место в рейтинге ATP, и шестая ракетка мира Андрей Рублёв. Однако основное внимание в этот раз, наверное, будет приковано не к ним. А к 22-кратному победителю мэйджоров Рафаэлю Надалю.

37-летнего Надаля изрядно замучили травмы в последнее время. После выхода в четвертьфинал Брисбена в начале года он не принял участия ни в одном официальном поединке — здоровье не позволяет. И сыграл лишь выставочный матч с Алькарасом в Лас-Вегасе.

По поводу Барселоны ясности также пока нет. Официально Рафаэль ещё не подтвердил, но и не опроверг своё участие в турнире. Однако то, что теннисист сидел в президиуме на жеребьёвке турнира, красноречиво свидетельствует о его решимости.

«Турнир в Барселоне подарил мне много радостных моментов. Это «моё» место, здесь я провёл несколько периодов своей жизни. За последние два года я провёл не так много дней на корте, и быть здесь, в Барселоне, видеть людей и тренироваться с игроками — это счастье», — сказал он журналистам.

Надаль 12 раз выигрывал титул в Барселоне. По количеству трофеев здесь ему и близко нет равных. Рафа выиграл все 12 финалов, а его статистика побед и поражений за все годы впечатляет: 66-4! Неудивительно, что организаторы включили режим максимального благоприятствования в отношении испанского чемпиона, заявившегося по защищённому рейтингу, и вынесли его матч первого круга на вторник. Причём уже известно, что свою встречу он начнёт не ранее 17:00 мск.

Рафаэль Надаль с трофеем за победу в финале турнира в Барселоне в 2013 году Фото: David Ramos/Getty Images

В соперниках у Надаля по первому кругу будет 21-летний итальянец Флавио Коболли, 63-я ракетка мира. Ранее они никогда не играли друг с другом. Статистика говорит в пользу испанца: как сообщает Opta Ace, из последних 23 матчей с представителями Италии Рафаэль выиграл 22, уступив лишь Фабио Фоньини в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло в 2019 году.

А вот дальше Рафаэля ожидает куда более серьёзное испытание: 11-я ракетка мира Алекс де Минор. Счёт личных встреч 3-1 в пользу Надаля, но, как говорится, есть нюанс. Свои три победы испанец одержал с 2018 по 2020 год, когда соперники пребывали в разных весовых категориях. А вот единственная встреча в сезоне-2023, на групповом турнире United Cup, осталась за австралийцем — 3:6, 6:1, 7:5.

Далее сетка для Надаля выглядит так: третий круг — Артюр Фис/Даниэль Альтмайер/Алексей Попырин, четвертьфинал — Уго Умбер/Алехандро Давидович-Фокина, полуфинал — Карлос Алькарас/Лоренцо Музетти/Стефанос Циципас, финал — Андрей Рублёв/Каспер Рууд/Себастьян Баэс/Николас Харри.

В какой форме сейчас находится испанец, не знает, наверное, и он сам. Иначе он наверняка уже принял бы решение об участии/неучастии в турнире. В то же время нельзя не отметить, что Рафаэль перед турниром провёл тренировочный сет с Андреем Рублёвым — и разгромил нашего парня со счётом 6:1. По информации местных журналистов, Надаль даже восхищался своей подачей. «Как я подаю!» — говорил испанец своему тренеру Карлосу Мойе.

При этом не все с оптимизмом оценивают ближайшие перспективы Надаля. В их числе оказался чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик. По мнению американца, Рафаэль может повторить судьбу Роджера Федерера — в том смысле, что ему придётся закончить карьеру не так, как хотелось бы ему самому. «Федерер завершил карьеру на Кубке Лэйвера, и хоть он не говорил об этом вслух, но Роджер хотел завершить карьеру на Уимблдоне или Открытом чемпионате США. Он хотел сыграть там, хотел попрощаться именно так, но не вышло. Такое ощущение, что и для Рафы подобный сценарий станет реальностью.

В глубине души я надеюсь, что Рафа поправится. Ему не нужно быть в форме на протяжении 52 недель, достаточно оставаться здоровым два месяца. Просто прими обезболивающие, которые необходимы, и сделай это ещё раз. Было бы здорово, чтобы Надаль попрощался на «Ролан Гаррос». Не обязательно выигрывать турнир, но представьте, как он выигрывает в третьем раунде, в тяжёлом четырёхсетовом матче, и арена разрывается… Я бы хотел этого для него», — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.

Ну и напоследок немного о наших. В основную сетку Барселоны попали четверо российских теннисистов, и всем им достался довольно интересный жребий. Андрей Рублёв (2) и Карен Хачанов (7) попали в одну четверть — иными словами, они могут встретиться в четвертьфинале. При этом Хачанов уже во втором круге может сыграть российское дерби с Романом Сафиуллиным, но для этого необходимо, чтобы тот прошёл Роберто Баутисту-Агута в первом раунде. Наконец, Павел Котов откроет турнир матчем с Себастьяном Офнером, а если пройдёт австрийца, то попадёт на Стефаноса Циципаса (5).