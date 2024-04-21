Мирра Андреева может выйти на чемпионку Уимблдона. Итоги жеребьёвки «тысячника» в Мадриде

Также ожидаем сразу несколько российских дерби на турнире, причём одно из них точно будет — в первом круге.

С 23 апреля по 5 мая в Мадриде пройдёт супертурнир с участием всех сильнейших теннисистов и теннисисток. Мужской «Мастерс» в столице Испании появился в календаре ATP в 2002 году. Изначально он проводился на харде, а в 2009 году переехал на грунт. В том же сезоне турнир стал объединённым — иными словами, в календаре WTA появился женский «тысячник».

В сезоне-2012 организаторы провели эксперимент, предложив участникам синий грунт, но от этой идеи сразу же отказались — на таком покрытии слишком велик был риск получить травму. А недавно Мадрид стал двухнедельным турниром. И мужская сетка, и женская состоят из 96 теннисистов/теннисисток. Это означает, что спортсмены, имеющие номера посева с первого по 32-й, имеют bye в первом круге и потому для завоевания титула должны выиграть шесть матчей в основной сетке, а все остальные — семь.

У мужчин лидером по числу титулов в Мадриде является Рафаэль Надаль, пять раз выигрывавший турнир. В 2004 году успех праздновал Марат Сафин. А последние два трофея завоевал Карлос Алькарас.

У женщин первое же «издание» Мадрида выиграла Динара Сафина, ставшая лучшей в 2009 году. В сезоне-2014 трофей завоевала Мария Шарапова, которая годом ранее остановилась в шаге от титула. В 2015-м поражение в решающем матче потерпела Светлана Кузнецова. Чаще всех здесь побеждала Петра Квитова (трижды), однако в этот раз чешка пропускает турнир по причине беременности. А защищает титул Арина Соболенко, год назад обыгравшая в финале Игу Свёнтек — 6:3, 3:6, 6:3.

Сегодня, 21 апреля, состоялась жеребьёвка женской сетки Мадрида. На турнир заявились все сильнейшие, за исключением травмированных Джессики Пегулы и Каролины Муховой. Российские теннисистки в первой восьмёрке посева не представлены. И вероятные четвертьфинальные пары сформировались следующим образом:

Теперь о соперницах, которые достались/могут достаться российским теннисисткам.

Дарья Касаткина (10-й номер посева)

Первая ракетка страны во втором круге сыграет с победительницей противостояния Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Букша (Испания). В третьем раунде может состояться российское дерби Касаткиной и Анастасии Павлюченковой (20). А в четвёртом раунде, не исключено, кто-то из них сыграет с Чжэн Циньвэнь.

Екатерина Александрова (14)

Александрова, ставшая лучшей теннисисткой первого квартала сезона-2024 по версии «Чемпионата», начнёт турнир матчем либо с японкой Нао Хибино, либо с американкой Эшлин Крюгер. В третьем круге может быть российское дерби. Потенциальные соперницы Екатерины на этой стадии — Анна Калинская (24) и Анна Блинкова. А в четвёртом раунде кого-то из них, скорее всего, ожидает Рыбакина.

Людмила Самсонова (15)

Самсонова получила интересную сетку. Во втором круге она сразится с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой, если та пройдёт квалифаера. А дальше соперницами Людмилы могут оказаться американки: в третьем раунде — Мэдисон Кис (18), в четвёртом — Гауфф.

Мирра Андреева

16-летняя спортсменка, которая год назад дошла до 1/8 финала в Мадриде, в первом круге выйдет на корт с представительницей США Тэйлор Таунсенд. Если Андреева преодолеет этот барьер, то во втором раунде сыграет с 19-летней чешкой Линдой Носковой (29). Возможная соперница Мирры по третьему кругу — действующая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова (7), а по четвёртому — Ясмине Паолини (12).

Также на турнире выступят ещё семь россиянок: Вероника Кудерметова (17), Анастасия Павлюченкова (20), Анна Калинская (24), Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Элина Аванесян. Кудерметова во втором круге сыграет либо с чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану, либо с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. Калинская и Блинкова могут устроить дерби во втором раунде, если последняя пройдёт квалифаера, а Потапова и Шнайдер сыграют друг с другом в первом круге — таким образом, одно российское дерби уже гарантировано.

Кроме того, через квалификацию могут пробиться Мария Тимофеева и Камилла Рахимова.

В понедельник, 22 апреля, состоится жеребьёвка мужской сетки супертурнира в Мадриде. За всеми событиями следите на «Чемпионате».