Азаренко — первая теннисистка с 200 победами на WTA-1000. Кого она обошла?

Азаренко установила уникальный рекорд на WTA-1000

Виктория Азаренко во втором круге турнира в Мадриде обыграла Татьяну Марию (2:0). Благодаря этому белоруска стала первой теннисисткой, которая одержала 200 побед в матчах WTA-1000. Кого обошла Азаренко?