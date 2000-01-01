Азаренко установила уникальный рекорд на WTA-1000
Виктория Азаренко во втором круге турнира в Мадриде обыграла Татьяну Марию (2:0). Благодаря этому белоруска стала первой теннисисткой, которая одержала 200 побед в матчах WTA-1000. Кого обошла Азаренко?
Агнешка Радваньска
Польская теннисистка выиграла 175 матчей категории WTA-1000.
Петра Квитова
Чешка одержала 180 побед на турнирах этой категории.
Каролин Возняцки
На счету датчанки 182 победы на турнирах WTA-1000.
Симона Халеп
Румынка выиграла 186 матчей.
Виктория Азаренко
Белоруска выиграла 200 матчей на турнирах WTA-1000.
Азаренко — первая теннисистка с 200 победами на WTA-1000. Кого она обошла?
Читайте также
Аналитики спрогнозировали чемпионку Мадрида
9 теннисисток со 100+ неделями на вершине рейтинга
Звезды спорта посетили «эль класико». Фото
Если бы на «Ролан Гаррос» был ледяной корт. Видео
Образы Шараповой и Уильямс на премии в США. Фото
Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Джокович — лучший по проценту побед на ATP-1000
Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло
От подруг Человека-паука к ролям теннисисток
Коллинз почти повторила рекорд Осаки в Майами
У Синнера крутой рекорд в Майами
Исторический случай на турнире в Майами!
Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
Неймар и Батлер встретились с Алькарасом. Фото
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Фото
У Гауфф крутое достижение на WTA-1000