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Азаренко установила уникальный рекорд на WTA-1000
Азаренко установила уникальный рекорд на WTA-1000
Виктория Азаренко во втором круге турнира в Мадриде обыграла Татьяну Марию (2:0). Благодаря этому белоруска стала первой теннисисткой, которая одержала 200 побед в матчах WTA-1000. Кого обошла Азаренко?
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Агнешка Радваньска
Агнешка Радваньска
Польская теннисистка выиграла 175 матчей категории WTA-1000.
Петра Квитова
Петра Квитова
Чешка одержала 180 побед на турнирах этой категории.
Каролин Возняцки
Каролин Возняцки
На счету датчанки 182 победы на турнирах WTA-1000.
Симона Халеп
Симона Халеп
Румынка выиграла 186 матчей.
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко
Белоруска выиграла 200 матчей на турнирах WTA-1000.
Азаренко — первая теннисистка с 200 победами на WTA-1000. Кого она обошла?
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