Рублёв прервал серию из четырёх поражений! А Мирра в Мадриде снова совершила камбэк

Павлюченкова в двух сетах разобралась с австралийкой Савилл. Трое россиян сегодня ушли с корта с победами.

В Мадриде прошли женские и мужские стартовые матчи нового игрового дня. Сегодня, 26 апреля, свои встречи второго круга провели трое россиян: Андрей Рублёв, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова.

Первым на корт Аранчи Санчес-Викарио вышел Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира), он сыграл с аргентинцем Факундо Багнисом (136). Для теннисистов эта встреча стала второй. До этого игроки пересекались почти четыре года назад на «Мастерсе» в Риме в сезоне-2020. Тогда победу без особых проблем одержал Андрей Рублёв — 6:4, 6:4.

Рублёв в сегодняшней встрече постарался выбраться из череды неудач: на трёх последних турнирах (в Майами, Монте-Карло и Барселоне) россиянин выбывал из борьбы после первого же матча.

Для Андрея начало встречи с Багнисом выдалось очень непростым: на своей подаче ему пришлось отыгрывать сразу три брейк-пойнта. Россиянин успешно справился с этой задачей, спас свой гейм, а следом взял подачу соперника. Помогали сегодня Андрею смелая игра и инициативность. Он выходил к сетке, бегал за многими мячами, играл мощно, низко и тем самым вынуждал аргентинца ошибаться. В таком темпе за 39 минут и со счётом 6:1 российский теннисист забрал первую партию.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Здорово Рублёв сегодня выглядел на корте. Был сдержан, даже когда в середине второго сета у него всё пошло не так идеально, как в предыдущей партии, и Багнис заиграл чуть точнее. В пятом гейме, продлившемся больше 11 минут, Андрей боролся, имел три брейк-пойнта, но всё же не смог перехватить преимущество: хорошо в важные моменты подавал аргентинец.

Не вёлся Рублёв на тот прессинг, что оказывал на него своей подачей и вариативной игрой Багнис. Потрясающе россиянин принимал в седьмом гейме, который смог забрать и выйти вперёд со счётом 4:3. Настроя и уверенности Андрея хватило на то, чтобы за полтора часа со счётом 6:1, 6:4 переиграть аргентинца и одержать первую за последние шесть недель победу.

В прошлом сезоне в Мадриде Рублёв добрался до четвёртого круга. В третьем круге испанского «Мастерса» в этом году он сыграет с победителем встречи Алехандро Давидович-Фокина — Цзюнчэн Шан.

Свой матч в Мадриде сегодня провела и Мирра Андреева (43), она во второй раз в карьере сыграла с Линдой Носковой (31). В первой встрече, состоявшейся в начале этого года в Брисбене, сильнее оказалась представительница Чехии (7:5, 6:3).

Начала сегодняшний матч Мирра с эйса и идеальной игры на подаче, но уже в следующем своём гейме допустила несколько невынужденных ошибок и позволила сопернице сделать брейк. Обе теннисистки играли не слишком стабильно, нервничали, потому Носкова подпустила россиянку к обратному брейку. Счёт сравнялся – 2:2.

Не было у Мирры в первом сете стабильности ни при игре справа, ни при игре слева, ни при попытках сыграть укороченный. В седьмом гейме на подаче россиянки счёт несколько раз доходил до «ровно», но эта мини-партия с брейком осталась за Носковой, а ракетка Андреевой полетела из рук. Не смогла уже Мирра изменить ход этого сета и за 44 минуты проиграла его со счётом 4:6.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ничего не клеилось у Андреевой даже после паузы между сетами. На старте второй партии она под ноль проиграла свою подачу и стала выглядеть совсем растерянной. Параллельно начались проблемы и у Носковой, что помогло россиянке тут же сделать обратный брейк. Сильно сковало в тот момент чешку, она отдала пять геймов подряд и обеспечила сопернице комфортное преимущество со счётом 5:1. В первый раз подать на сет Мирра не смогла: не всё шло у неё на подаче, пару раз пожаловалась россиянка на это своему боксу. Со второй попытки россиянка забрала партию (6:3) и перевела игру в решающий сет.

К третьей партии стало заметно, как начало отпускать Мирру и ещё больше сковало Линду. Чешка отдала первую свою подачу, тяжелее стала передвигаться по корту и своими же ошибками помогала россиянке продвигаться вперёд по счёту. Единственная трудность в этом сете настигла Андрееву в шестом гейме, когда Носкова сделала брейк. Но тут же российская теннисистка под ноль забрала подачу чешки и вновь вышла вперёд. Больше Мирру ничто не смогло остановить: она снова брейканула и завершила эту сложную встречу со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Для Мирры это второй камбэк на турнире в Мадриде: на старте соревнований она отыгралась с 0:1 по сетам против американки Тэйлор Таунсенд (4:6, 6:1, 7:5). В третьем круге Андреева сразится с победительницей встречи Маркета Вондроушова — Шелби Роджерс.

Другая россиянка – Анастасия Павлюченкова (22) – боролась за выход в третий круг с Дарьей Савилл (Гавриловой) (96). До этого счёт в личных встречах теннисисток был 1-1. В прошлый раз девушки играли семь лет назад в финале турнира в Гонконге. Тогда победила российская спортсменка (5:7, 6:3, 7:6).

У Павлюченковой матч начался с пары двойных и с трудом отыгранных брейк-пойнтов. После этого преимущество сразу перешло в руки Анастасии: она забрала подачу соперницы и в целом стала выглядеть на корте увереннее и стабильнее, чем Савилл. К концу первого сета у россиянки ушла та нестабильность, что настигла её на самом старте встречи. Она хорошо перемещалась по корту, не очень часто ошибалась, старалась играть вариативно, и это помогло ей всего за 37 минут забрать первую партию — 6:1.

Анастасия Павлюченкова Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Затяжной гейм случился на старте второго сета при счёте 0:1 на подаче Павлюченковой. Продлился он почти 10 минут и остался за россиянкой. Единственный раз, когда Савилл в этой встрече смогла сделать брейк, случился в четвёртом гейме. Дарья повела со счётом 3:1, но долго в своих руках удерживать преимущество не смогла и сразу же отдала свою подачу сопернице.

В какой-то момент во втором сете ошибок у Савилл поубавилось, из-за чего Павлюченковой пришлось прикладывать больше усилий, действовать разнообразнее и подчищать свою игру от невынужденных ошибок. Выходы к сетке у россиянки работали здорово, они в том числе помогли ей при счёте 4:4 сделать брейк, в следующем гейме отыграться с 0:30 и завершить эту встречу. Анастасия выиграла этот матч за 1 час 26 минут со счётом 6:1, 6:4.

В прошлом году Павлюченкова в Мадриде добралась до второго круга. В этом сезоне Анастасия на испанском «тысячнике» с победительницей встречи Дарья Касаткина — Кристина Букша поборется за выход в четвёртый круг.

Женский и мужской турниры в Мадриде продлятся до 5 мая. За всеми событиями и новостями из Испании следите на «Чемпионате».