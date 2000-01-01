Мирра Андреева установила особый мировой рекорд!
Мирра Андреева обыграла Линду Носкову во втором круге турнира в Мадриде и установила уникальный мировой рекорд! Какой?
Юная звёздочка
На счету 16-летней Андреевой уже семь побед на турнирах WTA-1000. Это новый рекорд по количеству выигранных до 17 лет матчей. Предыдущее достижение принадлежало американки Аманде Анисимовой (6).
Мирра Андреева установила особый мировой рекорд!
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