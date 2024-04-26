Волевая победа Касаткиной в Мадриде. А Калинская уступила 136-й ракетке мира

Сегодня, 26 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) заканчиваются матчи второго круга в женском одиночном разряде. Ранее в этот день в третий раунд вышли Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева. А в мужской сетке Андрей Рублёв прервал серию из четырёх поражений. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Екатерина Александрова, 14-я сеяная, вышла на корт с 19-летней американкой Эшлин Крюгер, замыкающей топ-70 мировой классификации. Это был первый их очный матч, и россиянка потерпела поражение. В первом сете Александрова не лучшим образом действовала на подаче, и Крюгер дважды сделала брейк — в первом гейме и в последнем. Более того, почти в каждом гейме, за исключением одного, россиянка давала сопернице выйти на брейк-пойнты. При этом сама Екатерина, допустившая четыре двойные ошибки, имела лишь один шанс взять чужую подачу, но не воспользовалась им, и Эшлин выиграла партию — 6:3 за 40 минут.

Во второй партии всё решил брейк, который в шестом гейме сделала Крюгер. Александрова даже близко не подбиралась к брейк-пойнтам. В восьмом гейме американка не реализовала матчбол на приёме, но в девятом закончила встречу — 6:3, 6:3 за 1 час 21 минуту.

Так Александрова потерпела четвёртое поражение подряд. В полуфинале Майами (это ещё хард) она уступила Даниэль Коллинз, в Чарльстоне — Тэйлор Таунсенд, в Штутгарте — Онс Жабер.

Дарья Касаткина (10) играла с представительницей Испании Кристиной Букшей, 75-й ракеткой мира. Ранее они не встречались друг с другом, и сегодня россиянка одержала верх. В начале встречи ничто не предвещало проблем. Касаткина начала с брейка, который, правда, не удержала, затем ещё дважды взяла подачу соперницы, вела 5:1… И после этого отдала шесть геймов подряд. Россиянка дважды не смогла подать на сет. При этом в 10-м гейме у Дарьи был сетбол, но она им не воспользовалась. После такого Букше уже не составило труда дожать Касаткину в этой партии. В 12-м гейме Дарья под ноль отдала свою подачу — 7:5 в пользу Кристины за 51 минуту.

В начале второго сета Букша под ноль взяла свой гейм, а затем начался парад брейков, из которого с наименьшими потерями выбралась опять-таки испанка. Она вела 5:2, но при 5:4 не подала на матч, отдав гейм с 30:0. Затем соперницы ещё раз обменялись брейками, причём Касаткина в 12-м гейме не подала на партию. Но на тай-брейке оказалась чуть точнее — 7:6 (7:5) за 1 час 2 минуты.

В решающей партии Букша из рук вон плохо действовала в своих геймах. Подача-то у неё шла, но в обменах Касаткина раз за разом переигрывала соперницу. Дарья, правда, и сама дважды отдала свою подачу, но при 5:2 упустила матчбол на приёме, а уже в следующем гейме под ноль подала на матч — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3 за 2 часа 32 минуты.

В третьем раунде Касаткина сыграет с Павлюченковой — нас ожидает российское дерби.

Анна Калинская (24) сражалась с 18-летней чешкой Сарой Бейлек, прошедшей в основную сетку через квалификацию. В первом раунде Бейлек, 136-я ракетка мира, одержала волевую победу над Анной Блинковой — 4:6, 6:3, 6:3. Сегодня Калинская не смогла отомстить за соотечественницу.

В первые минуты матча шёл классический грунтовый теннис, хотя в Мадриде грунт ещё довольно быстрый, если сравнивать с другими турнирами на этом покрытии. Первые два гейма растянулись на 16 минут! Обе теннисистки имели по два брейк-пойнта, но упустили их. А дальше ход игры резко ускорился. Бейлек захватила инициативу — у Калинской, которая уступала сопернице в том числе и в движении, вообще мало что получалось. Чешка выиграла пять геймов подряд, сделав два брейка. Россиянка и подавала неудачно (три двойные, 58% попадания первой), и в розыгрышах ошибалась. В итоге Сара всего за 35 минут выиграла первый сет у Анны со счётом 6:1.

Вторую партию Бейлек начала с брейка — Калинская сделала очередную двойную на брейк-пойнте, — а потом подтвердила его. После этого чешка вдруг занервничала, и россиянка воспользовалась этим. В четвёртом гейме Анна впервые в матче взяла чужую подачу — 2:2. Следующие два гейма также остались за Калинской. Сперва она ушла с двух брейк-пойнтов, а затем оформила брейк, отыгравшись с 40:15 на подаче соперницы. После этого качели ушли в другую сторону: Анна вновь отдала свой гейм, а Сара затем вытащила подачу с 0:40 — 4:4. В девятом гейме Калинская, подавая, забрала лишь очко, и Бейлек, подавая при 5:4, реализовала первый же матчбол — 6:1, 6:4 за 1 час 21 минуту.

Кроме того, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (4) успешно преодолела второй раунд, обыграв итальянку Лючию Бронцетти. В начале матча состоялся обмен брейками, а в 10-м гейме Рыбакина использовала первый же сетбол на приёме — 6:4. Вторую партию Елена начала с того, что под ноль отдала свою подачу, но затем взяла четыре гейма подряд и больше уже не подпускала соперницу к себе, отыграв ещё два брейк-пойнта. В девятом гейме представительница Казахстана с первой попытки подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 16 минут.

«Очень рада победе, пришлось немного побороться. Думаю, в целом это был хороший матч. В первом сете мы играли почти на равных. Меня немного расстраивали простые ошибки. К тому же процент первой подачи был не самым высоким на протяжении всего матча [56%]. Есть над чем работать. Надеюсь, следующий матч будет лучше», — сказала Рыбакина после матча.

Елена Рыбакина Фото: Getty Images

Елена записала на свой счёт шесть эйсов, но допустила при этом пять двойных ошибок. В третьем круге она сыграет с египтянкой Маяр Шериф.

Двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко, выигравшая Мадрид в прошлом году, успешно начала защиту титула, хотя проблемы у неё были. Первый сет Соболенко забрала довольно уверенно. В третьем гейме она сделала брейк, а затем подтвердила его, отыграв два брейк-пойнта. В 10-м гейме белоруска с первого сетбола подала на партию — 6:4. Но затем у Арины начались трудности. На протяжении почти всего второго сета Линетт уверенно подавала, а успеха добилась за счёт брейка под ноль в четвёртом гейме. Подавая на сет при 5:3, Магда отыграла единственный в этой партии брейк-пойнт, который был у соперницы, — 6:3.

В решающей партии Соболенко всё-таки доказала своё превосходство. Поначалу преимущество было у Линетт, но она не реализовала ни одного из трёх брейк-пойнтов. А вот Арина в восьмом гейме воспользовалась своим единственным шансом, после чего спокойно подала на матч — 6:4, 3:6, 6:3 за 2 часа 12 минут. Белоруска 10 раз подала навылет, но при этом допустила шесть двойных ошибок.

В 1/16 финала Соболенко сыграет с победительницей матча Кэйти Бултер (Великобритания, 26) — Робин Монтгомери (США, WC).

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».