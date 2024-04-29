Медведев добился суперкамбэка в Мадриде. Даниил психовал, но дожал неудобного американца

Сегодня, 29 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) продолжаются матчи третьего раунда в мужском одиночном разряде. Вторым запуском на втором по значимости корте, носящем имя Аранчи Санчес-Викарио, поставили поединок четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и представителя США Себастьяна Корды, занимающего 26-е место в рейтинге ATP.

Оба теннисиста успели на провести «тысячнике» в столице Испании по два поединка. Россиянин, посеянный под третьим номером, играл на старте соревнований с итальянцем Маттео Арнальди, 36-й ракеткой мира. Даниил сломил сопротивление менее статусного оппонента лишь в решающей партии — 2:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 3 минуты. После противостояния с Арнальди Медведев рассказал, есть ли для него отличия в самочувствии во время выступления на разных грунтовых турнирах.

«На данный момент я проиграл всего одну игру на грунте в этом сезоне, но турниры всегда различаются. В Мадриде мне трудно играть. Это что-то среднее между утрамбованным грунтом и хардом, и я ощущаю себя здесь хуже, чем на обычном грунтовом корте. Мне всегда было здесь тяжело.

Нужно посмотреть, что получится, потому что в третьем сете матча с Арнальди я чувствовал себя как в Риме в прошлом году: я мог контролировать игру, не ошибался, многое возвращал. Это хорошее чувство. Если я смогу поддерживать этот уровень, как в прошлом году, когда я быстро вылетел в Монте-Карло и здесь, но был доволен собой, я смогу преуспеть в Риме.

На грунте я могу играть матч за матчем, надеясь, что сумею повысить свою уверенность, улучшить адаптацию к этому покрытию и сосредоточиться на главной цели — «Ролан Гаррос». Я сделаю всё возможное», — сказал Медведев на пресс-конференции «Мастерса» в Мадриде.

Корда, в свою очередь, в 1/16 финала Мадрида в двух сетах закрыл австралийца Макса Пёрселла со счётом 6:3, 6:3.

По личным встречам счёт равный — 2-2. Даниил выиграл на «Мастерсе» в Париже в 2021 году и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в нынешнем сезоне, Себастьян был сильнее на Australian Open и на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году — при этом Корда побеждал, не отдавая ни одной партии, а Медведев оба раза в решающем сете брал верх.

Начало очередного противостояния осталось именно за американцем. Он быстро повёл со счётом 2:0, действовал намного активнее, а его соперник, наоборот, очень много ошибался. В середине партии Даниил смог прийти в себя. Сначала при счёте 1:4 он отыграл на подаче два скрытых сетбола, а затем и вовсе сравнял цифры на табло — 4:4. Решающим моментом партии стал её 12-й гейм. Медведев ушёл сразу с пяти (!) сетболов, однако с шестой попытки представитель США всё-таки добился своего. Помогла Корде обидная неточность противника с форхенда — 7:5 за 46 минут. Россиянин, как обычно, начал психовать, когда что-то не идёт по его плану. Сначала чемпион US Open 2021 года высказал недовольство судье на вышке из-за дождя (хотя дождь был совсем мелкий, но немного капал). Потом Даниил разразился тирадой на русском, обильно снабжённой лексикой, которую в СМИ приводить нельзя. Её суть сводится к тому, что отечественный спортсмен и сам знает: нужно было просто попасть в корт (на сетболе). Статистика партии: 7/15 у Медведева по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 12/9 – у Корды.

Себастьян Корда Фото: Julian Finney/Getty Images

В начале второго сета четвёртая ракетка мира опять захотел узнать у арбитра насчёт крыши. Начо Форкадель ответил, что это не его решение. Даниил попросил судью на вышке связаться с тем, кто принимает такие решения, и спросил, кто за это ответственен. Пару раз не получив ответа на этот вопрос, Медведев иронично предположил, что это иллюминаты. Отметим, что вся партия снова проходила в очень упорной борьбе. У теннисистов было несколько возможностей сделать брейк, однако они так и не воспользовались своими шансами. В итоге дело дошло до тай-брейка, где россиянин сыграл чуть более стабильно, и тем самым ему удалось закрыть сет в свою пользу — 7:6 (4). 11/7 у Даниила по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 20/22 — у Себастьяна.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

В третьей партии соперники сначала уверенно держали подачи, даже не позволяя друг другу зацепиться на приёме. Но всё изменилось при счёте 4:3 в пользу Даниила. Корда откровенно провалил гейм на подаче и позволил оппоненту сделать важнейший брейк. Медведев вышел подавать на победу в матче и уверенно сделал это — 5:7. 7:6 (4), 6:3 за 2 часа 35 минут. За выход в четвертьфинал «тысячника» в столице Испании представитель России сразится с Александром Бубликом из Казахстана.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».