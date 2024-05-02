Вынесла соперниц и стала первой ракеткой мира. Великий триумф россиянки в Мадриде в 2009-м

Российская теннисистка Динара Сафина за карьеру выиграла 12 титулов WTA в одиночном разряде. Турниры «Большого шлема» Динаре не покорялись, хотя она трижды доходила на них до финала.

Зато в коллекции Сафиной есть пять побед на «тысячниках». Особенно значимым для Динары является триумф на турнире этой категории в Мадриде в 2009-м, после которого она стала первой ракеткой мира.

Мужской «Мастерс» в Мадриде проводится с 2002 года. Причём изначально теннисисты играли на харде. В 2009-м состоялась кардинальная реформа. Турнир в столице Испании перенесли на грунт, а также добавили женский разряд.

Дебютный Мадрид в WTA-туре собрал почти всех лучших теннисисток мира. Мария Шарапова в Испанию не приехала из-за проблем с плечом, но Серена Уильямс, Динара Сафина, Елена Дементьева, Елена Янкович, Винус Уильямс входили в топ-5 мирового рейтинга перед его стартом и сыграли в Испании. Они же считались главными претендентками на титул.

Многие фаворитки начали выбывать на ранней стадии. Серена из-за травмы колена снялась по ходу стартового матча с итальянкой Франческой Скьявоне. Её старшая сестра Винус вылетела во втором круге, сенсационно уступив россиянке Алисе Клейбановой. Дементьева в третьем раунде проиграла француженке Амели Моресмо. Янкович дошла до четвертьфинала, где её переиграла переживавшая вторую молодость швейцарка Патти Шнидер.

Динара Сафина на турнире в Мадриде в 2009-м Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Свой топ-статус подтвердила только 22-летняя Динара Сафина, которая после раннего вылета Серены гарантированно становилась первой ракеткой мира после турнира в Мадриде. Это произошло бы независимо от её результата на «тысячнике», но россиянка решила не расслабляться после получения столь приятной новости. Сафина прошла китаянку Ли На (6:3, 7:6), чешку Люси Шафаржову (6:0, 4:6, 6:3), украинку Алёну Бондаренко (6:4, 6:3) и вышеупомянутую Шнидер (6:4, 6:2) на пути к финалу. Динара отдала сет в противостоянии с Шафаржовой, но в целом без каких-то нервов и трудностей разобралась со всеми соперницами.

В матче за титул Сафиной довелось встретиться с 18-летней датчанкой Каролиной Возняцки, получившей девятый номер посева в Мадриде. Всё сложилось для Динары достаточно легко. Она легко одолела Возняцки со счётом 6:2, 6:4. Сафина получила призовые в размере € 620 тыс. и поучаствовала в торжественной церемонии вместе с неожиданным чемпионом мужского разряда Роджером Федерером, который обыграл в своём финале Короля грунта Рафаэля Надаля, измотанного после эпической битвы с Новаком Джоковичем на предыдущей стадии.

В понедельник, 20 апреля 2009 года, Сафина официально стала первой ракеткой мира. За предыдущие 52 недели Динара провела 17 турниров (на один больше, чем предыдущая первая ракетка мира американка Серена Уильямс), выиграла 59 матчей из 74 и набрала при этом 8951 очко. Сафина пробыла на вершине рейтинга WTA 26 недель, что является рекордом для российского тенниса. А ещё Динара встала в один ряд со своим братом Маратом Сафиным, который брал титул в Мадриде в 2004-м и тоже носил статус первой ракетки мира. Они стали единственной в мире парой «брат-сестра», каждый из которых был лидером одиночного рейтинга в своём разряде. Динара после триумфа в Мадриде отмечала важность сопоставления достижений Марата.

«Работая год со своим тренером Желько Краяном и специалистом по физподготовке Деяном Войновичем, я мало-помалу приобрела физическую форму и психологию чемпиона. Результаты не заставили себя долго ждать, а настойчивость и упорство были вознаграждены. В Мадриде мы с Маратом отметим это событие. Это удивительно, что я стала такой же, как мой брат, которым я всегда восхищалась. Раньше я была просто младшей сестрой, а теперь я – Динара. Теперь моя главная цель – обязательная победа на турнире «Большого шлема», и почему бы её не осуществить на «Ролан Гаррос», который проходит на грунте – покрытии, которое я люблю больше всего», — сказала Сафина.

Динара Сафина и Роджер Федерер после турнира в Мадриде в 2009-м Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Осуществить задуманное не удалось. Сафина вышла в финал «Ролан Гаррос», но уступила соотечественнице Светлане Кузнецовой и снова остановилась в шаге от титула на мэйджоре. В полуфинале Уимблдона-2009 Динара дошла до полуфинала, где не справилась с Винус Уильямс. Последний ТБШ в сезоне US Open закончился неудачно – вылетом в третьем раунде. Тем не менее за последние два года Сафина могла похвастаться внушительным послужным списком – три финала и два полуфинала «Шлемов», пять побед на «тысячниках».

Перспективы молодой россиянки выглядели радужными. К сожалению, с сезона-2010 Динара страдала от хронических травм спины. Приходилось пропускать много турниров, в целом результаты заметно ухудшились. Проблемы со здоровьем оказались настолько серьёзными, что Сафина приостановила карьеру весной 2011 года. Последним турниром, на котором выступила Динара, оказался «тысячник» в Мадриде. В первом раунде она прошла испанку Нурию Льягостеру-Вивес, а на следующей стадии уступила немке Юлии Гёргес.

Сафиной тогда едва исполнилось 25 лет. Надежды на возвращение оставались, но травма спины не отпускала. Сафина официально объявила о завершении карьеры во время «тысячника» в Мадриде в 2014-м. Церемония её проводов из профессионального тенниса состоялась после финала между Марией Шараповой и Симоной Халеп (1:6, 6:2, 6:3). Динара вручила кубок Шараповой и попрощалась с болельщиками.

«Конечно, решение о завершении карьеры я приняла гораздо раньше. Почему не объявляла? До последнего момента всё же надеялась на то, что ситуация с травмой спины изменится. Всё-таки если ты делаешь заявление об уходе, то пути возврата затем уже не будет. И вот этот момент настал. В Мадриде в 2011 году я провела свой последний профессиональный турнир в карьере, так что лучшего места для прощания с теннисом нет.

В сезонах 2008-2009 я была на коне. Эти два года прошли так быстро. Но это были лучшие два года. А потом, после травмы, получать удовольствие от тенниса было уже сложнее. Не играть из-за травмы было тяжело, потому что я не была к этому готова. Я думала, что буду играть до 30 лет, а потом уйду. Но тут наступает момент – мне 25, и я просыпаюсь и понимаю, что больше так не могу. Не могу страдать. Когда ты выходишь на корт и слышишь зрителей, слышишь их поддержку – такие эмоции больше нигде не получить. Ты играешь для зрителей», — заявила Сафина.

Динара Сафина с директором турнира в Мадриде Маноло Сантаной и председателем WTA Стэйси Алластер на церемонии своих проводов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Неприятно досрочно завершать карьеру из-за травмы, но Сафина ушла с почестями в знаковом для себя Мадриде. У Динары всегда была хорошая коммуникация с директором турнира в Испании Маноло Сантаной. Ещё во время игровой карьеры Сафина входила в состав администрации «тысячника» как ответственная за связь с игроками и координатор соревнований для 16-летних и моложе.

В 2015-м Сафина вошла в штат работников турнира в Мадриде. На этот раз она обеспечивала связь между организаторами и взрослыми теннисистками. В 2016-м Сафина переехала в Нью-Йорк, где работала в теннисном центре MatchPoint NYC и какое-то время тренировала украинку Ангелину Калинину. В целом Динара по сей день старается сохранять связь с теннисом. Иногда она участвует в выставочных матчах и помогает тренироваться игрокам WTA-тура. Например, Мария Саккари и Донна Векич были очень признательны ей за помощь и вполне заслуженно называли легендой тенниса.

Донна Векич и Динара Сафина в 2022 году Фото: Из личного архива Донны Векич

«Сейчас я счастлива и предпочитаю помогать другим. Наверное, когда-то моей миссией был теннис, а сейчас я хочу помочь другим достичь результатов, не совершая тех ошибок, которые совершила я», — утверждает Динара.

В начале этого года в одном из интервью Сафина призналась, что страдала не только от травмы спины. Динара также боролась с тревожностью и расстройством пищевого поведения, из-за чего решила не возобновлять карьеру.

В случае Сафиной уместно говорить об огромном нереализованном потенциале. Но во всём можно искать позитив,. Имеющихся достижений на корте у Динары столько, что большинство теннисисток может о таком только мечтать.