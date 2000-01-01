Два игрока побеждали в Мадриде больше Соболенко
Арина Соболенко обыграла Мирру Андрееву (6:1, 6:4) и вышла в полуфинал турнира в Мадриде. Для белоруски эта победа на Madrid Open стала 10-й подряд. Более длинные победные серии были лишь у двух игроков!
Симона Халеп
С 2016 по 2018 год румынская теннисистка выиграла 15 матчей на турнире в Мадриде подряд.
Серена Уильямс
С 2010 по 2015 год американка одержала 19 побед подряд на мадридском грунте.
У Соболенко — 10 побед подряд на турнире в Мадриде. Больше было лишь у двух игроков
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