У Соболенко — 10 побед подряд на турнире в Мадриде. Больше было лишь у двух игроков

Два игрока побеждали в Мадриде больше Соболенко

Арина Соболенко обыграла Мирру Андрееву (6:1, 6:4) и вышла в полуфинал турнира в Мадриде. Для белоруски эта победа на Madrid Open стала 10-й подряд. Более длинные победные серии были лишь у двух игроков!