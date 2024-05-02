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Расписание спортивных матчей 3 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: полуфинал Рублёва в Мадриде, спринт Ф-1 в Майами, НХЛ, НБА и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 мая 2024 года
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За чем следить 3 мая: собрали для вас расписание самых ярких спортивных событий дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:30: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», плей-офф НБА, первый раунд, шестой матч

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 01:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: седьмому матчу серии плей-офф быть?

Даже без Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда в составе «Милуоки Бакс» удалось одержать победу над «Индианой Пэйсерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА. Однако следующая игра пройдёт уже на домашнем паркете «иноходцев», где они выиграли две встречи. У «оленей» по-прежнему нет права на ошибку. Никакой ясности по поводу возвращения в строй Янниса и Лилларда на паркет пока нет, но этим и прекрасна данная серия. Конец для «Милуоки» или же банда Дока Риверса переведёт дело в седьмой матч?

Полный обзор прошлого матча:
Безучастные суперзвёзды получили последний шанс. А всё благодаря неожиданным героям
Безучастные суперзвёзды получили последний шанс. А всё благодаря неожиданным героям

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, первый раунд, шестой матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Торонто» совершить камбэк и прервать насмешки?

«Мэйпл Лифс» подверглись большому количеству критики и насмешек из-за слабой игры в серии с «Бостоном». «Торонто» ещё и лишился Остона Мэттьюса. Несмотря на это, при счёте 1-3 «кленовые листья» смогли добиться победы. Ещё одна позволит им сравнять счёт. А в седьмом матче уже может случиться что угодно. Когда «Торонто» сможет прервать серию неудач в плей-офф, если не сейчас?

Подробнее о провале «Торонто»:
Мэттьюс не доиграл матч, суперзвёзды ругаются на скамейке. «Торонто» вновь на грани краха
Мэттьюс не доиграл матч, суперзвёзды ругаются на скамейке. «Торонто» вновь на грани краха

🏀 4:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, первый раунд, шестой матч

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Макси спас «Филу» в прошлом матче, удастся ли на этот раз продлить серию?

В пятом матче первого раунда плей-офф НБА история «Филадельфии Сиксерс» в постсезоне могла закончиться, если бы не геройства Тайриза Макси, который набрал 46 очков. Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» вели в счёте по ходу практически всей игры, но именно разыгрывающий реализовал трёхочковый бросок, который помог «Филе» перевести дело в овертайм, где клуб из Пенсильвании на морально-волевых добыл победу. Джоэл Эмбиид был не так ярок, но теперь подопечным Ника Нёрса предстоит на домашнем паркете противостоять «Никс», ещё сильнее озлобленным после прошлого матча. Серия закончится или же нас ждёт седьмая игра?

Ужасный Эмбиид и великолепный Макси:
Невероятное спасение! Главный лидер «Филадельфии» провалил важный матч, но за ним подмели
Невероятное спасение! Главный лидер «Филадельфии» провалил важный матч, но за ним подмели

🎾 17:00*: Тейлор Фритц (США, 12) — Андрей Рублёв (Россия, 7), Мадрид, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 17:00 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: пробьётся ли Рублёв в финал Мадрида?

Андрей Рублёв преподнёс в четвертьфинале Мадрида сенсацию, выбив из сетки двукратного чемпиона Карлоса Алькараса. Теперь за место в финале россиянин поспорит со старым знакомым — Тейлором Фритцем. Теннисисты ранее встречались восемь раз, и счёт личных встреч был 5-3 в пользу американца. Он был сильнее в Индиан-Уэллсе-2018, Париже-2021, Индиан-Уэллсе и Цинциннати-2022, на Кубке Лэйвера — 2023, а Андрей отличился на Next Gen ATP Finals — 2018, в Дубае-2021 и Монте-Карло-2023. Победитель новой встречи сразится в решающем матче либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с кем-то из пары Даниил Медведев — Иржи Легечка.

Андрей удивил всех в Мадриде:
«Жизнь — зебра, после тёмного приходит светлое». Реакция на сенсацию от Рублёва в Мадриде
«Жизнь — зебра, после тёмного приходит светлое». Реакция на сенсацию от Рублёва в Мадриде

⚽️ 21:45: «Торино» — «Болонья», Серия А, 35-й тур

Италия - Серия А . 35-й тур
03 мая 2024, пятница. 21:45 МСК
Торино
Турин
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Болонья» станет ещё ближе к Лиге чемпионов?

«Болонья» находится в паре матчей от Лиги чемпионов! Италия финиширует в топ-2 по итогам еврокубкового сезона в таблице коэффициентов УЕФА. От Серии А в ЛЧ отправятся пять команд. «Болонья» за четыре игры до финиша идёт четвёртой, опережая идущую шестой «Аталанту» на шесть очков. Судьба места в ЛЧ — только в руках красно-синих. Впереди у команды Тьяго Мотты выезд в Турин. «Торино» идёт в середине таблицы и ни на что не претендует. Но именно такие команды опаснее всех. «Торино» без давления играет легко. Так что «Болонье» придётся постараться, чтобы набрать очки. Но в случае успеха команда станет ещё ближе к мечте!

Главный тренер «Болоньи» в следующем сезоне отправится в Турин:
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⚽️ 22:00: «Хетафе» — «Атлетик» Бильбао, Примера, 34-й тур

Испания - Примера . 34-й тур
03 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетик» оставит себе надежды на выход в Лигу чемпионов?

В прошедшем туре «Атлетик» уступил «Атлетико» — 1:3. Баски серьёзно усложнили себе задачу попасть в ЛЧ. «Атлетико» теперь опережает клуб из Бильбао на шесть очков. Но сдаваться нельзя. Нужно выходить и побеждать в следующем матче «Хетафе». И ждать подарков от «Атлетико». Мадридцы в нынешнем сезоне нестабильны, осечки в оставшихся пяти встречах вполне вероятны. А баски как минимум сыграют в Лиге Европы (уже вряд ли опустятся ниже пятой строчки) — тоже неплохо.

Можете представить «Атлетик» без этого футболиста?
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⚽️ 22:00: «Лутон Таун» — «Эвертон», АПЛ, 36-й тур

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
03 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: зацепится ли «Лутон» за очки в борьбе за спасение?

«Эвертон» пока что кайфует. Команде вернули очки, снятые по ходу сезона из-за финансовых санкций. И ливерпульцы опережают зону вылета на 11 очков. А на 18-м месте находится «Лутон Таун». Скромный клуб мечтает остаться в АПЛ, тем более что до «Ноттингем Форест» близко (одно очко). Заряженный «Лутон» в следующем туре принимает расслабленный «Эвертон». Отличный шанс выиграть и приблизиться к спасению в АПЛ!

«Эвертон» ждёт новых владельцев. Но и тут есть проблемы:
Американцы полгода пытаются купить клуб АПЛ. Эта сделка окончательно убьёт «Эвертон»
Американцы полгода пытаются купить клуб АПЛ. Эта сделка окончательно убьёт «Эвертон»

🏎 23:30: Формула-1, Гран-при Майами. Спринт-квалификация

Формула-1 2024. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
03 мая 2024, пятница. 23:30 МСК
Не началось

Интрига: кто быстрее адаптируется в Майами?

В Формуле-1 снова на очереди Гран-при со спринтерской гонкой, а это значит, что уже в пятницу пройдёт спринт-квалификация. То бишь в распоряжении пилотов окажется всего одна тренировка, по итогам которой им предстоит определиться с настройками на главную сессию пятницы, а также на субботний спринт. Как всегда, кто-то с ходу попадёт в цель, а кто-то не выжмет из машины максимальный потенциал – так что можем ждать необычных результатов.

Важнейшие перестановки в чемпионате мира:
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Ещё один шок-разрыв в Ф-1 официально состоялся. Почему и куда уходит из «Ред Булл» Ньюи
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