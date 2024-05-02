Топ-матчи пятницы: полуфинал Рублёва в Мадриде, спринт Ф-1 в Майами, НХЛ, НБА и футбол

За чем следить 3 мая: собрали для вас расписание самых ярких спортивных событий дня!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 1:30: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», плей-офф НБА, первый раунд, шестой матч

Интрига: седьмому матчу серии плей-офф быть?

Даже без Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда в составе «Милуоки Бакс» удалось одержать победу над «Индианой Пэйсерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА. Однако следующая игра пройдёт уже на домашнем паркете «иноходцев», где они выиграли две встречи. У «оленей» по-прежнему нет права на ошибку. Никакой ясности по поводу возвращения в строй Янниса и Лилларда на паркет пока нет, но этим и прекрасна данная серия. Конец для «Милуоки» или же банда Дока Риверса переведёт дело в седьмой матч?

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, первый раунд, шестой матч

Интрига: сможет ли «Торонто» совершить камбэк и прервать насмешки?

«Мэйпл Лифс» подверглись большому количеству критики и насмешек из-за слабой игры в серии с «Бостоном». «Торонто» ещё и лишился Остона Мэттьюса. Несмотря на это, при счёте 1-3 «кленовые листья» смогли добиться победы. Ещё одна позволит им сравнять счёт. А в седьмом матче уже может случиться что угодно. Когда «Торонто» сможет прервать серию неудач в плей-офф, если не сейчас?

🏀 4:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, первый раунд, шестой матч

Интрига: Макси спас «Филу» в прошлом матче, удастся ли на этот раз продлить серию?

В пятом матче первого раунда плей-офф НБА история «Филадельфии Сиксерс» в постсезоне могла закончиться, если бы не геройства Тайриза Макси, который набрал 46 очков. Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» вели в счёте по ходу практически всей игры, но именно разыгрывающий реализовал трёхочковый бросок, который помог «Филе» перевести дело в овертайм, где клуб из Пенсильвании на морально-волевых добыл победу. Джоэл Эмбиид был не так ярок, но теперь подопечным Ника Нёрса предстоит на домашнем паркете противостоять «Никс», ещё сильнее озлобленным после прошлого матча. Серия закончится или же нас ждёт седьмая игра?

🎾 17:00*: Тейлор Фритц (США, 12) — Андрей Рублёв (Россия, 7), Мадрид, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Рублёв в финал Мадрида?

Андрей Рублёв преподнёс в четвертьфинале Мадрида сенсацию, выбив из сетки двукратного чемпиона Карлоса Алькараса. Теперь за место в финале россиянин поспорит со старым знакомым — Тейлором Фритцем. Теннисисты ранее встречались восемь раз, и счёт личных встреч был 5-3 в пользу американца. Он был сильнее в Индиан-Уэллсе-2018, Париже-2021, Индиан-Уэллсе и Цинциннати-2022, на Кубке Лэйвера — 2023, а Андрей отличился на Next Gen ATP Finals — 2018, в Дубае-2021 и Монте-Карло-2023. Победитель новой встречи сразится в решающем матче либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с кем-то из пары Даниил Медведев — Иржи Легечка.

⚽️ 21:45: «Торино» — «Болонья», Серия А, 35-й тур

Интрига: «Болонья» станет ещё ближе к Лиге чемпионов?

«Болонья» находится в паре матчей от Лиги чемпионов! Италия финиширует в топ-2 по итогам еврокубкового сезона в таблице коэффициентов УЕФА. От Серии А в ЛЧ отправятся пять команд. «Болонья» за четыре игры до финиша идёт четвёртой, опережая идущую шестой «Аталанту» на шесть очков. Судьба места в ЛЧ — только в руках красно-синих. Впереди у команды Тьяго Мотты выезд в Турин. «Торино» идёт в середине таблицы и ни на что не претендует. Но именно такие команды опаснее всех. «Торино» без давления играет легко. Так что «Болонье» придётся постараться, чтобы набрать очки. Но в случае успеха команда станет ещё ближе к мечте!

Главный тренер «Болоньи» в следующем сезоне отправится в Турин: «Ювентус» определился со следующим главным тренером

⚽️ 22:00: «Хетафе» — «Атлетик» Бильбао, Примера, 34-й тур

Интрига: «Атлетик» оставит себе надежды на выход в Лигу чемпионов?

В прошедшем туре «Атлетик» уступил «Атлетико» — 1:3. Баски серьёзно усложнили себе задачу попасть в ЛЧ. «Атлетико» теперь опережает клуб из Бильбао на шесть очков. Но сдаваться нельзя. Нужно выходить и побеждать в следующем матче «Хетафе». И ждать подарков от «Атлетико». Мадридцы в нынешнем сезоне нестабильны, осечки в оставшихся пяти встречах вполне вероятны. А баски как минимум сыграют в Лиге Европы (уже вряд ли опустятся ниже пятой строчки) — тоже неплохо.

Можете представить «Атлетик» без этого футболиста? Муньяин покинет «Атлетик» летом, хавбек отыграл 15 сезонов за басков

⚽️ 22:00: «Лутон Таун» — «Эвертон», АПЛ, 36-й тур

Интрига: зацепится ли «Лутон» за очки в борьбе за спасение?

«Эвертон» пока что кайфует. Команде вернули очки, снятые по ходу сезона из-за финансовых санкций. И ливерпульцы опережают зону вылета на 11 очков. А на 18-м месте находится «Лутон Таун». Скромный клуб мечтает остаться в АПЛ, тем более что до «Ноттингем Форест» близко (одно очко). Заряженный «Лутон» в следующем туре принимает расслабленный «Эвертон». Отличный шанс выиграть и приблизиться к спасению в АПЛ!

🏎 23:30: Формула-1, Гран-при Майами. Спринт-квалификация

Интрига: кто быстрее адаптируется в Майами?

В Формуле-1 снова на очереди Гран-при со спринтерской гонкой, а это значит, что уже в пятницу пройдёт спринт-квалификация. То бишь в распоряжении пилотов окажется всего одна тренировка, по итогам которой им предстоит определиться с настройками на главную сессию пятницы, а также на субботний спринт. Как всегда, кто-то с ходу попадёт в цель, а кто-то не выжмет из машины максимальный потенциал – так что можем ждать необычных результатов.