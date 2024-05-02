Травма помешала Медведеву пробиться в 1/2 финала Мадрида. Он снялся после первого сета

В четверг, 2 мая, на супертурнире в Мадриде (Испания) завершались четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Четвёртым запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, поставили поединок четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и представителя Чехии Иржи Легечки, занимающего 31-е место в рейтинге ATP.

Оба спортсмена успели на провести «тысячнике» в столице Испании по три встречи. Россиянин последовательно обыграл Маттео Арнальди, Себастьяна Корду и Александра Бублика. Таким образом, отечественный спортсмен вышел в четвертьфинал на всех девяти «Мастерсах». Ранее это делали Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Энди Маррей (Великобритания), Гаэль Монфис (Франция), Марин Чилич (Хорватия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Григор Димитров (Болгария). Свою победу над Бубликом Медведев прокомментировал так.

«Естественно, я знал, что он будет делать укороченные. Он это делает против всех, тем более против меня, ведь я далеко стою. Это было понятно. В принципе, главное — держать глубину, тогда ему будет тяжелее укорачивать. У меня не всегда это получалось. Наверное, это единственное, что я бы мог чуть-чуть лучше сделать.

Опять же про условия. Было очень странно, потому что, оказывается, центральный корт раз в пять медленнее. Я думаю, что это было хорошо для меня, но я не был к этому готов. Поэтому нужно было время адаптироваться к корту, и я рад, что в течение матча играл только лучше и лучше», — сказал Медведев в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

Легечка, в свою очередь, обыграл Хамада Меджедовича и Тьяго Монтейро. А в четвертьфинале престижных соревнований чех одолел самого Короля грунта — Рафаэля Надаля. Иржи не мог не высказаться после победы над именитым испанцем.

«12, 13 тысяч человек снова и снова кричали «Рафа! Рафа!» в то время, пока я пытался подать. Я до сих пор не знаю, как мне удалось справиться с этим давлением. Но это показывает, что я стал опытнее в последние пару лет и сегодня смог этим воспользоваться», — сказал Легечка на пресс-конференции.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Медведева. Он выиграл в 1/8 финала Уимблдона-2023, где Легечка снялся, уступив два сета (6:4, 6:2, отказ).

В начале нового очного противостояния теннисисты уверенно брали свои подачи. Чемпион US Open 2021 года повёл со счётом 2:1. Однако после пятого гейма при счёте 3:2 Даниил вызвал врача, после чего его увели в подтрибунное помещение. Вернулся Медведев на корт под одобрительный крик трибун. Матч продолжился, а сама пауза длилась более восьми минут. В седьмом гейме отечественный спортсмен сумел отыграть двойной брейк-пойнт и даже выйти вперёд — 4:3. На переходе к 28-летнему уроженцу Москвы снова пришёл доктор и стал массировать ему правое бедро. Но на этот раз медицинской паузы не было.

При этом после медицинского тайм-аута было видно, что Даниил очень осторожно двигался, практически не бежал за мячами и просто играл с места. Сам четвёртая ракетка мира сказал врачу, что ему стало немного лучше, но при этом он боится резких движений. В девятом гейме Легечка всё же сумел добиться брейка — 4:5. После перехода Иржи уверенно подал на сет — 6:4 за 34 минуты. После завершения партии россиянин ожидаемо принял решение сняться. Чех отдал должное сопернику и расписался на камере: «Поправляйся скорее, Даниил». В полуфинале Мадрида 22-летний уроженец Млада-Болеслава сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».