Соболенко победила Рыбакину после 1:6. В финале Мадрида Арина опять сыграет со Свёнтек

Сегодня, 2 мая, на супертурнире в Мадриде состоялись женские полуфиналы. Во встрече, вынесенной на вечер по местному времени, принимали участие чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, посеянная под четвёртым номером, и двукратная победительница Australian Open Арина Соболенко (2). Рыбакина в четвертьфинале одержала волевую победу над другой представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (4:6, 7:6, 7:5), а Соболенко оказалась сильнее 17-летней Мирры Андреевой — 6:1, 6:4.

Счёт личных встреч был 5-3 в пользу Соболенко. За последние 52 недели она трижды играла с Рыбакиной. Елена выиграла в четвертьфинале Пекина-2023 и в финале Брисбена-2024, а Арина взяла верх на групповом этапе в Канкуне, где проходил Итоговый чемпионат WTA. При этом на грунте они раньше ни разу не встречались.

Рыбакина, отвечая на вопрос об ожиданиях от полуфинала, ещё не знала, кто будет её соперницей. «Посмотрим, кто выиграет [в последнем четвертьфинале]. Если это будет Арина — а она отличная чемпионка, — соответственно, матч будет тяжёлым сражением, как и обычно. Если победит Мирра — она молода и ей нечего терять. Такие соперницы всегда очень опасны, никогда не знаешь, чего ожидать. Они обе полны энергии. Я с нетерпением жду встречи и надеюсь, что успею восстановиться», — сказала Елена на корте после победы в четвертьфинале.

Елена Рыбакина Фото: Julian Finney/Getty Images

Соболенко же позже закончила свой матч и поэтому знала, что выходит на Рыбакину. «Трудно ожидать лёгкой игры, если ты добираешься до полуфинала. У нас с Еленой было так много отличных сражений. Это будет трудный вызов для меня, но я рада принять его и сделаю всё возможное, чтобы одержать победу. Я собираюсь показать свой лучший теннис», — сказала Арина на корте после победы в четвертьфинале.

При этом российская теннисистка Наталья Вихлянцева считала, что фаворитом противостояния является Соболенко. «В матче с Еленой Рыбакиной белоруске будет сложно. Но, по моему мнению, именно она выйдет в финал и будет бороться за то, чтобы защитить титул в столице Испании», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.by.

В начале игры Рыбакина выглядела поувереннее Соболенко. У Елены почти сразу пошла подача (разве что первый гейм пришлось начинать с 0:30), а у Арины — нет. В четвёртом гейме белоруска допустила две двойные ошибки, а на брейк-пойнте пробила в сетку, и представительница Казахстана сделала первый в матче брейк — 3:1. В следующем гейме Рыбакина его подтвердила, отыграв брейк-пойнт, а потом ещё раз взяла чужую подачу.

Соболенко не переставая сорила ошибками (11 невынужденных против четырёх у соперницы), срывая удары в относительно простых ситуациях. Подавая на сет при 5:1, Елена не отдала ни одного очка — 6:1 всего за 25 минут.

На старте второй партии теннисистки обменялись геймами под ноль. В третьем гейме Соболенко вновь выдала серию ошибок и с третьего брейк-пойнта отдала свою подачу. Очень важным был четвёртый гейм, в котором Арина нацелилась на обратный брейк. Она дважды была близка к этому, но Рыбакина точно играла на обоих брейк-пойнтах и не позволила Соболенко восстановить равенство — 3:1.

Дело сделано? Вовсе нет. Арина стала под ноль брать свои геймы, а у Елены серьёзно просела первая подача. И если в шестом гейме она с этим кое-как справилась, то в восьмом упустила гейм с первого брейк-пойнта. Счёт сравнялся — 4:4. Так белоруска вернулась в матч. Девятый гейм она начала с двойной ошибки, затем устроилась на 0:40, два брейк-пойнта отыграла, а на третьем снова сорвала удар. Однако при 5:4 представительница Казахстана не смогла подать на выход в финал. Пребывая в двух очках от победы (30:30), она допустила две грубые ошибки в розыгрышах — 5:5.

Концовка партии выдалась драматичной. Соболенко под ноль взяла 11-й гейм, а в 12-м Рыбакина в третий раз подряд отдала свою подачу. Она ушла с двойного сетбола, затем ещё и геймбол упустила, а на третьем сетболе в простой ситуации пробила в сетку с хафкорта — 7:5 в пользу белоруски за 57 минут.

Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

В решающем сете спортсменки сосредоточились на своей подаче. Особенно показателен отрезок в середине партии, когда четыре гейма подряд Соболенко и Рыбакина взяли под ноль — по два на каждую. Первая подача у них не всегда шла, но Елена при этом ещё и эйсы успевала собирать, а Арина брала своё за счёт точных действий в коротких обменах.

Казалось, всё это не может закончиться иначе, чем тай-брейком. Так в итоге и вышло, хотя у обеих теннисисток, разумеется, были свои планы. Ближе к их осуществлению была Рыбакина, которая в 11-м гейме вцепилась в чужую подачу, дважды выходила на брейк-пойнт, но Соболенко оба раза отыгрывалась. Свою подачу Елена затем забрала без проблем — 6:6.

На тай-брейке белоруска первой сделала мини-брейк, при 4:1 правильно взяла челлендж (у представительницы Казахстана был аут на первой подаче), после чего приняла навылет и ушла на переход при 5:1. Рыбакина пустилась в погоню и даже отыграла два матчбола, но третий подряд уже не смогла — 1:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Арины за 2 часа 19 минут.

Так Соболенко вышла в свой третий финал в сезоне и в 27-й — в карьере. Статистика побед и поражений Арины в решающих матчах — 14-12, в том числе 1-1 в текущем сезоне. Благодаря выходу в финал белорусская теннисистка сохранит за собой вторую строчку в рейтинге WTA. Как и год назад, её соперницей в решающем матче Мадрида станет четырёхкратная чемпионка ТБШ, первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая в своём полуфинале не оставила шансов финалистке US Open 2017 года Мэдисон Кис — 6:1, 6:3.

Год назад Соболенко обыграла Свёнтек в трёх сетах — 6:3, 3:6, 6:3. Как будет на этот раз, узнаем в субботу, 4 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».