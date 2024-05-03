«Нога отказывалась работать». Медведев раскрыл детали травмы в четвертьфинале Мадрида

Даниил рассказал, когда впервые почувствовал боль и что теперь думает о защите титула в Риме.

Не лучшим образом для Даниила Медведева завершился этот «Мастерс» в Мадриде. Пока неизвестное и неприятное повреждение получил россиянин в четвертьфинальном матче с Иржи Легечкой, из-за чего отказался от борьбы после первого сета (4:6) и нескольких вызовов врача.

После встречи Даниил рассказал, что случилось со здоровьем.

«Когда я начал бежать и попытался ускориться, то во время этого движения я внезапно почувствовал, что моё бедро застопорилось, и я не мог бежать. Например, когда у вас растяжение или спазм, действительно трудно понять, какой из этих двух вариантов является правильным», — приводит слова Медведева Punto de Break.

По словам россиянина, первые неприятные ощущения он почувствовал при счёте 2:1, когда Легечка с подачи пошёл к сетке, а он побежал за укороченным и не смог разогнаться. Даниил допускает, что это могло быть вызвано либо растяжением мышцы, либо спазмом, который мог случиться на холоде.

Решение о снятии Медведев принял сразу после завершения сета.

«Мне мозг не позволял делать движения, нога отказывалась работать нормально. После сета я решил: надо сейчас спринт сделать к сетке, посмотреть. Мне было больно, когда я разогнался, тогда решил, какой смысл так продолжать», — сказал россиянин в интервью «Больше!»

По словам Даниила, такую боль он почувствовал впервые в матче с Легечкой. Во время прошлой встречи с Александром Бубликом (7:6, 6:4) у россиянина было напряжение, но без болевых ощущений. В начале игры с чешским теннисистом, до повреждения, Медведев чувствовал себя хорошо и смог адаптироваться к корту.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

В середине первого сета Даниил вызывал физио, уходил с ним в подтрибунное помещение, а при счёте 4:3 на переходе говорил: «Чувствую себя немного лучше, но мне страшно». После встречи он прокомментировал этот эпизод.

«Сказал физио, что мне страшно? Это нормально, когда что-то случается с телом. Это реакция физиологическая: мозг сразу блокирует эту мышцу и не даёт тебе ей пользоваться. Когда я это говорил ему [физио], мне не было страшно. Я хотел побежать, но у меня не получалось. Немного странное чувство: мяч близко, ты пытаешься к нему побежать, а не получается. Пока совершенно неизвестно, насколько это серьёзно. Надеюсь на лучшее».

Об участии в следующем грунтовом турнире – «Мастерсе» в Риме – Медведев говорил осторожно. На данный момент, по словам россиянина, защита итальянского титула находится под вопросом. Даниилу необходимо посмотреть, что за травма возникла в Мадриде, оценить её серьёзность и обсудить с командой.

После окончания матча Легечка оставил на камере надпись «Поправляйся скорее, Даниил» и прокомментировал снятие россиянина.

«Выигрывать подобные матчи всегда непросто. Если бы у меня был выбор, я хотел бы выиграть его иначе. Никогда не бывает легко наблюдать за тем, как страдает твой соперник. В такие моменты нужно просто сосредотачиваться на себе, пытаться выкладываться на максимум. Никогда не знаешь, что это за травма — просто ли он плохо себя почувствовал или это что-то серьёзное. Если дашь сопернику возможность восстановиться, это может сыграть с тобой дурную шутку. Я старался сосредоточиться на себе. Как вы могли видеть, в конце первого сета он явно испытывал трудности с движением по корту… Ему не повезло», — сказал Иржи в интервью на корте.

Даниила также поддержал официальный аккаунт ATP-тура в социальных сетях, написав: «Надеемся скоро увидеть тебя на корте, Даниил».

Впереди – грунтовые «Мастерс» в Риме и «Ролан Гаррос». В Италии соревнования начинаются уже в среду, 8 мая. Там Медведеву предстоит защищать титул, а во Франции – только первый круг. Ещё в Париже чуть позже, с 27 июля по 4 августа, пройдёт олимпийский теннисный турнир, куда Даниил тоже планирует попасть. Так что россиянину необходимы скорейшее выздоровление и сохранение игровой формы для таких важных грунтовых турниров.