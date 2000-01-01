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Свёнтек и Соболенко почти повторили особый рекорд
Свёнтек и Соболенко почти повторили особый рекорд
Ига Свёнтек и Арина Соболенко сыграют в финале турнира в Мадриде. Для теннисисток это противостояние станет третьим на грунте в качестве первой и второй ракеток мира. Больше таких встреч было лишь у двух игроков!
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Напряжённые дуэли
Напряжённые дуэли
За последние 40 лет только Мартина Навратилова и Крис Эверт играли друг с другом чаще в статусах первой и второй ракеток мира на грунтовом корте, чем Свёнтек и Соболенко. У Навратиловой и Эверт четыре такие встречи.
Лишь две теннисистки бились в статусе лидеров рейтинга чаще, чем Свёнтек и Соболенко
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