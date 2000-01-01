Лишь две теннисистки бились в статусе лидеров рейтинга чаще, чем Свёнтек и Соболенко

Напряжённые дуэли

За последние 40 лет только Мартина Навратилова и Крис Эверт играли друг с другом чаще в статусах первой и второй ракеток мира на грунтовом корте, чем Свёнтек и Соболенко. У Навратиловой и Эверт четыре такие встречи.