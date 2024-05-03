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Рублёв, Фритц, Оже-Альяссим, Легечка: онлайн-трансляция Мадрид-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рублёв рвётся в финал Мадрида! Остановит ли его американец Фритц? LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв
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На грунтовом «Мастерсе» в пятницу проходят мужские полуфиналы. Сыграет и россиянин. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Мадриде-2024. В пятницу, 3 мая, пройдут полуфинальные поединки одиночного разряда у мужчин. Единственный оставшийся в сетке россиянин – Андрей Рублёв (седьмой номер посева) сразится с американцем Тейлором Фритцем (12). Ранее теннисисты встречались восемь раз, и счёт сейчас 5-3 в пользу Тейлора. А чех Иржи Легечка (30), прошедший и Рафаэля Надаля, и Даниила Медведева, померится силами теперь с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Также пройдут полуфиналы в парных разрядах. В частности россиянки Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова попытаются пробиться в финал. Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.

Мадрид – 2024. Мужчины. Сетка
Мадрид – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 17:00 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 21:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 22:30 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Павлюченкова А. Потапова

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