Рублёв рвётся в финал Мадрида! Остановит ли его американец Фритц? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Мадриде-2024. В пятницу, 3 мая, пройдут полуфинальные поединки одиночного разряда у мужчин. Единственный оставшийся в сетке россиянин – Андрей Рублёв (седьмой номер посева) сразится с американцем Тейлором Фритцем (12). Ранее теннисисты встречались восемь раз, и счёт сейчас 5-3 в пользу Тейлора. А чех Иржи Легечка (30), прошедший и Рафаэля Надаля, и Даниила Медведева, померится силами теперь с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Также пройдут полуфиналы в парных разрядах. В частности россиянки Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова попытаются пробиться в финал. Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.

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