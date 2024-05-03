Рублёв впервые вышел в финал Мадрида! Андрей за час победил неудобного американца

Сегодня, 3 мая, на супертурнире в Мадриде проходят полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. «Нижний» полуфинал составили российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под седьмым номером, и бывшая пятая, а ныне 13-я ракетка мира американец Тейлор Фритц (12). Рублёв перед этим «Мастерсом» потерпел четыре поражения подряд, но в столице Испании продемонстрировал великолепную форму. В четвертьфинале Андрей преподнёс, пожалуй, главный сюрприз всего турнира, одержав волевую победу над Карлосом Алькарасом — 4:6, 6:3, 6:2.

Фритц же ещё в апреле доказал, что в состоянии сейчас выдавать хорошую игру на грунте. Тейлор дошёл до финала турнира в Мюнхене, где проиграл любимцу местной публики Ян-Леннарду Штруффу. А в Мадриде американец выбил таких непростых соперников, как Хуберт Хуркач и Франсиско Серундоло — последний до этого остановил Александра Зверева.

Как состоялось столь резкое преображение Рублёва? По его словам, всё дело в психологии. «Самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен – не сказал ни слова. Даже когда проигрывал. Самое главное — продолжать работать и совершенствоваться», — сказал Андрей на корте после победы над Алькарасом.

По личным встречам Фритц вёл со счётом 5-3, однако на грунте было 1-0 в пользу Рублёва. В прошлом году соперники дважды играли друг с другом, и россиянин победил неудобного оппонента в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (5:7, 6:1, 6:3), где в итоге стал чемпионом, а американец оказался сильнее в матче Кубка Лэйвера (6:2, 7:6 (7:3)). Кроме того, Андрей обыгрывал Тейлора на групповом этапе молодёжного Итогового турнира в 2018 году и в третьем круге Дубая в 2021-м.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перед матчем заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, почему считает Рублёва фаворитом. «Мне кажется, Андрей будет явным фаворитом, он обыграет американца. Рублёв значительно лучше него играет на грунте, у Андрея есть победы на этом покрытии. Фритц, как и многие американцы, больше привыкли к харду, жёсткому покрытию, им непросто потом играть на грунте. В этом большое преимущество нашего теннисиста», — цитирует его ТАСС.

Прогноз Янчука сбылся. Рублёв неудачно вошёл в игру. Россиянин начал матч с двойной ошибки, в конце гейма, после нескольких «ровно», допустил ещё одну, после чего швырнул ракетку, а на брейк-пойнте сорвал удар. Несмотря на такое начало, Андрей смог сделать обратный брейк. У Фритца первая подача пошла ещё хуже, а в обменах Рублёв смотрелся сильнее — 1:1.

Однако эти ранние брейки были исключением. Игроки быстро починили подачу; особенно это касается Андрея, который в своих геймах отдавал строго по очку, успевая при этом собирать эйсы (три за партию). Тейлор также был хорош: так, два своих гейма он взял под ноль. Борьба была разве что в шестом гейме, но и в нём Рублёву на приёме не удалось добиться большего, чем «ровно».

Так продолжалось до 10-го гейма. Тут россиянин решил, что пора заканчивать сет, идеально отработал на приёме, заставляя американца ошибаться, и под ноль принял на партию — 6:4 за 40 минут.

Тейлор Фритц Фото: Julian Finney/Getty Images

В начале второго сета некоторое преимущество было у Фритца. Он уже в первом гейме упустил два брейк-пойнта, а на своей подаче не оставлял Рублёву шансов. Впрочем, россиянин также был хорош в своих геймах, за исключением того самого отрезка на старте партии. А в шестом гейме у Тейлора не выдержали нервы. Он устроился на 0:40, после того как третье очко из-за ошибок линейных судей было сыграно лишь с третьей попытки, два брейк-пойнта отыграл, а на третьем Андрей здорово погонял его по корту и закончил смэшем в заднюю линию, на грани риска — 4:2.

Выйдя вперёд с брейком, Рублёв уже не отдал своего. Теннисисты под ноль взяли каждый свою подачу, а в девятом гейме Андрей подал на матч, также под ноль, — 6:4, 6:3 за 1 час 13 минут.

Так Рублёв вышел в свой второй финал в сезоне (после победного Гонконга) и 25-й в карьере. Это будет пятый финал россиянина на «Мастерсах». В предыдущих четырёх титульных поединках на турнирах соответствующей категории Андрей, который впервые в Мадриде забрался столь далеко по сетке, потерпел три поражения, выиграв только Монте-Карло-2023. Пока это крупнейший титул в его карьере.

В финале Рублёв сыграет с победителем противостояния Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия, 30). Второй полуфинал также состоится сегодня, 3 мая, и начнётся не ранее 21:00 мск. В субботу, 4 мая, состоится женский финал, в котором Арина Соболенко сыграет с Игой Свёнтек, а мужской титульный матч пройдёт в воскресенье, 5 мая.