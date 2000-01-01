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Рублёв — третий по финалам «Мастерса» с 2023 года
Рублёв — третий по финалам «Мастерса» с 2023 года
Андрей Рублёв обыграл Тейлора Фритца (6:4, 6:3) и вышел в финал турнира в Мадриде. Для россиянина этот финал стал третьим на «Мастерсе» с 2023 года. За этот период больше решающих матчей лишь у двух игроков!
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Рекордсмены
Рекордсмены
Только Карлос Алькарас и Даниил Медведев с 2023 года добирались до финалов «Мастерса» чаще Рублёва. У испанца и россиянина по четыре решающих матча ATP-1000.
У Рублёва — три финала «Мастерса» с 2023 года. Больше лишь у двух теннисистов
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