У Рублёва — три финала «Мастерса» с 2023 года. Больше лишь у двух теннисистов

Рублёв — третий по финалам «Мастерса» с 2023 года

Андрей Рублёв обыграл Тейлора Фритца (6:4, 6:3) и вышел в финал турнира в Мадриде. Для россиянина этот финал стал третьим на «Мастерсе» с 2023 года. За этот период больше решающих матчей лишь у двух игроков!