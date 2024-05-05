Вдохновился улыбками моделей. Россиянин феерически выиграл «Мастерс» в Мадриде в 2004-м

Легендарный российский теннисист Марат Сафин выиграл пять «Мастерсов» за карьеру. Предпоследний из них — на турнире в Мадриде в 2004-м. Тогда Марат уверенно обыграл в финале аргентинца Давида Налбандяна (6:2, 6:4, 6:3).

С тех пор много сезонов подряд российские теннисисты в столице Испании не добирались до финала, пока тренд в этом году не сломил Андрей Рублёв, который в битве за титул сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Пока же вспомним момент триумфа Сафина 20 лет назад.

В сезоне-2003 Сафин пропустил очень много времени из-за травмы руки, в том числе не играл на турнирах «Большого шлема» «Ролан Гаррос», Уимблдоне, US Open и на шести из девяти «Мастерсов». Следующий год прошёл для Марата под знаком возвращения на топ-уровень. Он начал его на 89-м месте в рейтинге ATP, однако быстро вернулся на ведущие позиции. На Australian Open – 2004 Сафин добрался до финала, но уступил Роджеру Федереру в трёх сетах. Из солидных результатов в первой половине сезона следует отметить полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло и финал грунтового турнира в Эшториле.

Марат Сафин на «Мастерсе» в Мадриде в 2004-м Фото: Jamie McDonald/Getty Images

По-настоящему Марат разогнался осенью. В сентябре он выиграл турнир в Пекине, а через месяц праздновал успех в Мадриде. Стоит отметить, что в столице Испании собрались не все лучшие теннисисты. Чемпионы турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, Гастон Гаудио, Энди Роддик и Ллейтон Хьюитт досрочно отобрались на Итоговый в Хьюстон и не приехали в Испанию, сославшись на проблемы со здоровьем и желание отдохнуть.

Первый номер посева получил британец Тим Хенмэн, у которого не заладилось выступление в Мадриде в первые два года проведения «Мастерса» в этом городе – он постоянно вылетал в стартовом матче. В топ-4 вошли американец Андре Агасси, Сафин и аргентинец Давид Налбандян.

Хенмэн на этот раз взял одну игру в Мадриде, но всё равно вылетел довольно быстро – в третьем раунде. Сафин, Агасси и Налбандян считались главными претендентами на титул и оправдали свой статус, дойдя до полуфинала. Американец и аргентинец сделали это довольно легко, а вот россиянину пришлось серьёзно потрудиться в стартовой встрече с испанцем Фелисьяно Лопесом (7:5, 6:7, 6:3). Позже Марат не раз отмечал важность этого успеха и считал победу над Лопесом переломным моментом на пути к титулу.

В полуфинале Налбандян обыграл хорвата Ивана Любичича (6:4, 6:4), а Сафин дожал Агасси (6:3, 7:6). Перед стартом турнира 34-летний Агасси являлся одним из главных конкурентов Сафина в Чемпионской гонке, уступая ему 17 очков. Россиянину было очень важно обыграть легендарного восьмикратного чемпиона ТБШ в личной встрече, что он и сделал. В конечном счёте 24-летний Сафин в конце года поехал на Итоговый в Хьюстон, в то время как ветерана Агасси там не оказалось.

Андре Агасси не смог обыграть Марата Сафина в полуфинале «Мастерса» в Мадриде в 2004-м Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Сафин считался фаворитом противостояния с Налбандяном в финале Мадрида. Аргентинец был достаточно удобным соперником для россиянина. Марат вёл по личным встречам 4-1 перед финалом «Мастерса», хотя последняя игра на «Ролан Гаррос» — 2004 осталась за Налбандяном. Сафин решительно настроился взять реванш за эту неудачу.

Стартовый сет финала Мадрида Марат взял со счётом 6:2 всего лишь за 29 минут. В третьем гейме второй партии случилась небольшая пробуксовка, когда Налбандян повёл с брейком. Правда, это лишь раззадорило Сафина. Россиянин сразу же заиграл на порядок агрессивнее, а Давид стал допускать огромное количество невынужденных ошибок (всего их было 38 за матч у аргентинца). Как итог, Сафин забрал второй сет – 6:4. В третьем сете создалось впечатление, что Налбандян не особо верит в возможность камбэка. Конечно, аргентинец оказывал сопротивление, но преимущество Сафина не вызывало вопросов. Марат выиграл финал со счётом 6:2, 6:4, 6:3 и стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде.

Марат Сафин и Давид Налбандян после финала «Мастерса» в Мадриде в 2004-м Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Импульсивный Налбандян довольно спокойно воспринял поражение, отдав должное Сафину. Аргентинец всё ещё сохранял надежды попасть на Итоговый, но ему это тоже не удалось, как и Агасси.

«Марат провёл отличный матч. Я не показал свой лучший теннис, но он не дал мне шансов. В игре было немного длинных розыгрышей, что стало проблемой для меня. Я всё равно наслаждаюсь своим теннисом. Конечно, мне хотелось бы выиграть турнир и получить больше шансов попасть на Итоговый в Хьюстон, но я продолжу бороться до конца», — заявил Давид на пресс-конференции.

Сафин сделал комплименты своему тренеру Петеру Лундгрену, который начал работать с ним по ходу сезона и сразу помог улучшить качество игры. Отдельно Марат отметил идею организаторов с привлечением моделей в качестве болгёрл. После финала они облили его шампанским, и в целом по ходу турнира Сафину очень нравился подобный антураж — улыбки симпатичных девушек явно его вдохновляли.

«Достаточно большой процент заслуги в моём успехе принадлежит Петеру Лундгрену. Думаю, бо́льшая часть. Самая важная часть. Он объясняет, учит, говорит, как и что мне нужно делать, чтобы достичь цели. Маленькие вещи, которые имеют большое значение, когда вы играете в важном матче. Финал оказался проще, чем я ожидал. Возможно, потому, что у Налбандяна на этом турнире не было сложных матчей. Кроме того, на него оказывалось большое давление по поводу Итогового, он хочет быть в топ-8 Чемпионской гонки. Я вёл 4-1 по личным встречам с Давидом, поэтому он меня уважает. Он пытается сделать шаг вперёд, но упускает те небольшие шансы, которые у него есть. Например, он нервничает при каждой возможности сделать брейк.

Отмечу, что ситуация с организацией турнира улучшилась по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, когда ещё кое-чего не хватало. Но теперь, когда прошло три года, организаторы проделали огромную работу, отличную работу. Они пригласили моделей в качестве болгёрл. Это интересно. Они пытаются совершенствоваться, делать что-то лучше. Возможно, ещё не хватает крупного спонсора. Есть CEPSA, но нужно больше. В любом случае я думаю, что в организационном плане турнир улучшается и ещё есть место для совершенствования», — сказал Сафин.

Марату Сафину понравилось, что мячи в Мадриде теннисистам подавали девушки-модели Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Марат через пару недель взял титул на «Мастерсе» в Париже и без проблем отобрался на Итоговый. В Хьюстоне Сафин дошёл до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Роджеру Федереру.

Завершить год тремя крупными титулами не удалось, но победа на двух «Мастерсах» — тоже очень солидный результат. Это создало хороший импульс для следующего сезона, который Марат начал с победы на Australian Open.