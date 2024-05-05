На грунтовом «Мастерсе» в воскресенье проходит мужской финал. За главный трофей поспорит и россиянин. Подробности — в трансляции.

Рублёв бьётся за титул в Мадриде! Чем ответит канадец Оже-Альяссим? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Мадриде-2024. В воскресенье, 5 мая, пройдут финальные поединки в мужском одиночном разряде и в женской паре. Единственный оставшийся в сетке россиянин – Андрей Рублёв (седьмой номер посева) – сразится за главный трофей с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Ранее теннисисты встречались пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу Андрея. Он побеждал в Умаге-2018, Аделаиде-2020, финале Марселя-2022 и в Роттердаме-2024. А Феликс отличился в полуфинале Роттердама-2022. В женской паре Барбора Крейчикова и Лаура Зигемунд разыграют финал с Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо. Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.

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