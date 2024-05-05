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Андрей Рублёв, Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция финала Мадрида-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рублёв бьётся за титул в Мадриде! Чем ответит канадец Оже-Альяссим? LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв — Феликс Оже-Альяссим. LIVE!
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На грунтовом «Мастерсе» в воскресенье проходит мужской финал. За главный трофей поспорит и россиянин. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Мадриде-2024. В воскресенье, 5 мая, пройдут финальные поединки в мужском одиночном разряде и в женской паре. Единственный оставшийся в сетке россиянин – Андрей Рублёв (седьмой номер посева) – сразится за главный трофей с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Ранее теннисисты встречались пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу Андрея. Он побеждал в Умаге-2018, Аделаиде-2020, финале Марселя-2022 и в Роттердаме-2024. А Феликс отличился в полуфинале Роттердама-2022. В женской паре Барбора Крейчикова и Лаура Зигемунд разыграют финал с Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо. Следите за событиями дня в нашей лайв-статье.

Мадрид – 2024. Мужчины. Сетка
Мадрид – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

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Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Вчера Ига Свёнтек в 3-х часовом триллере обыграла Арину Соболенко и не дала ей защитить прошлогодний титул.

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18:11 Даниил Сальников

Финал женского парного разряда закончился победой испанского дуэта Букша/Соррибес-Тормо — 6:0, 6:2.

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 16:40 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Крейчикова Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
18:09 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Вот так выглядит расписание дня воскресенья. Андрей Рублёв рвётся в финал!

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