«В первый раз могу себя похвалить». Реакция на тяжёлую победу Рублёва в Мадриде

Андрей раскрыл детали болезни во время испанского «Мастерса». Что ещё говорили теннисисты и эксперты о финале россиянина?

Андрей Рублёв в Мадриде провёл фантастические полторы недели, вытянул себя из затянувшейся серии поражений и привёл ко второму титулу в карьере на турнирах серии ATP-1000. Собрали всё, что говорили о финале между россиянином и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в теннисном мире.

До решающего матча российские эксперты в один голос называли Андрея фаворитом этой встречи. Хотя заслуженный тренер России Виктор Янчук, например, посчитал встречу с Оже-Альяссимом самым трудным матчем россиянина после победы над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале.

«Рублёв хорошо играл на протяжении всего турнира, хорошо подавал, заработал его любимый удар справа. Сейчас его ждёт финал, и это будет самый трудный матч после встречи с [Карлосом] Алькарасом. Андрей выглядел солиднее всех своих соперников в Мадриде, и в финале он будет фаворитом, но соперник тоже очень силён, и обыграть его будет непросто, нужно приложить много усилий. Будем болеть за нашего спортсмена и следить за ним», — приводит слова Янчука ТАСС.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков тоже объяснил, почему он ожидал победы Рублёва в этой встрече.

«То, как канадец попал в финал, — это просто фантастика. Последние два матча он выиграл на отказе соперника, практически не потратил сил, хотя в предыдущих встречах играл хорошо. Но Андрей все матчи на турнире провёл потрясающе. Он набрал хорошую форму, великолепно двигается, разводит мячи по углам так быстро, что соперники не успевают за ним, поэтому для меня он фаворит», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теннисисты перед матчем тоже поделились ожиданиями от финала.

«Думаю, когда мы играем, у нас всегда получаются напряжённые, трёхсетовые матчи. Очевидно, он был на вершине нашей игры. Он заслуживает всего, что с ним происходит, учитывая то, насколько он последователен и хорош на протяжении многих лет. Но финал в воскресенье — это отдельный матч. Давайте посмотрим, что произойдёт. Не оглядываясь в прошлое, не заглядывая вперёд. Я просто сосредоточусь на том, чтобы играть хорошо, играть в свою игру. Если я сделаю это, как и раньше, то дам себе шанс на победу, и, надеюсь, всё получится», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

«Я очень рад, что впервые вышел в финал в Мадриде. Я не ожидал этого и очень счастлив, потому что это один из городов, с которым у меня связаны большие воспоминания: финал Кубка Дэвиса (в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»), а теперь и этот финал», — цитирует Рублёва Ubitennis.

По окончании матча одной из первых Андрея с победой поздравила чемпионка двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова.

«Ура! Андрей взял Мадрид, выбив Феликса Оже-Альяссима. А я говорила! Крутой, очень за него рада!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Победе Рублёва порадовалась и Федерация тенниса России в социальных сетях.

«Чемпиооооооон. Андрей Рублёв — победитель «Мастерса» в Мадриде! 4:6, 7:5, 7:5! Браво», — написано в сообщении ФТР.

Эмоциями от победы Андрея также поделилась 18-кратная чемпионка СССР и комментатор Анна Дмитриева.

«Начало было удивляющее. Я была уверена, что Андрей должен был выиграть достаточно убедительно. Но он начал очень неудачно. Это предопределило серьёзную борьбу на протяжении всего матча. Затем Андрей нашёл, может быть, не лучшую свою игру, но оптимальную. Не позволял сопернику уйти вперёд, держал его всё время на привязи. Я очень рада, что Андрей после сложных пяти поражений до этого турнира нашёл свой теннис и стал хозяином положения, всё время активен, постоянно атакует. Поздравляю!» — цитирует Дмитриеву «СЭ».

Оба теннисиста после финала признались, что по ходу турнира испытывали проблемы со здоровьем.

«Это была странная неделя. У меня были проблемы с желудком в середине турнира. В какой-то момент я не был уверен, смогу ли играть дальше, и Меншик просто сошёл с дистанции. Это странно. Не знаю, может, в Мадриде был вирус. Мне повезло, что я не играл в четвертьфинале и полуфинале, и даже в этом случае сегодня у меня были судороги. Я думаю, что это что-то физическое, такое не случалось со мной в моей карьере. Думаю, моё тело устало бороться с вирусом всю неделю», — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.

Рублёв также в деталях рассказал о своём состоянии в Мадриде.

«Завтра я остаюсь в госпитале, мне будут делать чек-ап всего [организма]. Непонятно, это какая-то сильная, безумная ангина либо это какой-то вирус, который хрен пойми, как лечить, потому что из всего, что я принимаю, ничего особо не помогает.

У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать. Когда лежу на боку, дышать не могу. Плюс первые дня четыре там были раны, я не мог ничего есть, потому что они начинали безумно жечь. Ел детское питание, просто рис либо макароны. Хотя бы перестало жечь, смог есть, но потом горло раздуло до того, что не можешь ничего особо разжевать, потому что не влезает. И так неделю.

Плюс палец, который воспалился на ноге и стал давить на кость, что невозможно было засунуть ногу в кроссовок. Из-за этого вируса у меня пошли по всему телу какие-то пятна красные, на стопах какие-то волдыри стали вскакивать, сегодня их прокалывали.

На этом «Мастерсе» [в сравнении с победой в Монте-Карло] больше гордости. В первый раз могу себя похвалить. Тут прямо могу сказать, что я горжусь собой», — сказал Андрей в интервью «Больше!».

Благодаря победе в Мадриде Рублёв завоевал второй титул на «Мастерсе», а в рейтинге вернулся на шестую строчку. Впереди у Андрея ещё один турнир серии ATP-1000 в Риме, а следом – «Ролан Гаррос». В Италии россиянину предстоит защищать очки за выход в четвёртый круг, а во Франции – за третий.