А 17-летняя Мирра Андреева в первом круге выйдет на корт с Паулой Бадосой.

Медведев и Рублёв могут сыграть в полуфинале. Итоги жеребьёвки супертурнира в Риме

С 7 по 19 мая в Риме пройдёт Открытый чемпионат Италии. Это грунтовый супертурнир — «Мастерс» у мужчин и «тысячник» у женщин. Сегодня, 6 мая, прошла жеребьёвка обеих одиночных сеток, каждая из которых насчитывает по 96 участников/участниц. Таким образом, теннисисты, имеющие номера посева с первого по 32-й, отдыхают в первом круге. И для завоевания титула им нужно выиграть шесть встреч, а не семь.

У мужчин первый номер посева получил 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович. Он шесть раз выигрывал «Мастерс» в Риме. А вторым сеяным стал чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, действующий чемпион турнира. Год назад Медведев в финале обыграл Хольгера Руне — 7:5, 7:5.

Пока это единственный титул Даниила на грунте. Медведев занимает четвёртое место в рейтинге ATP, а его столь высокий номер объясняется тем, что Янник Синнер и Карлос Алькарас, опережающие его в мировой классификации, снялись из-за травм. В свою очередь, это означает, что Медведев и Джокович заведомо были разведены по разным половинам сетки: россиянин попал в самый низ, серб — на самый верх.

Вот какую сетку получил Даниил: второй круг — Джек Дрэйпер/Борна Чорич, третий — Алехандро Давидович-Фокина (30), четвёртый — Томми Пол (14)/Фрэнсис Тиафо (22), четвертьфинал — Хуберт Хуркач (7)/Хольгер Руне (10), полуфинал — Андрей Рублёв (4)/Стефанос Циципас (6), финал — Новак Джокович (1)/Александр Зверев (3).

Большие надежды российских болельщиков связаны и с Андреем Рублёвым, посеянным в Риме под четвёртым номером. В воскресенье Рублёв выиграл свой второй «Мастерс», на сей раз в Мадриде, доказав тем самым, что чёрная полоса позади.

Во втором круге Андрей встретится с либо с Эмилем Руусувуори, либо с Маркосом Гироном. Возможный соперник Андрея по третьему кругу — Артюр Фис (31), по четвёртому — Уго Умбер (13), по 1/4 финала — Стефанос Циципас (6)/Алекс де Минор (9), по 1/2 финала — Даниил Медведев (2)/Хуберт Хуркач (7).

Джоковича ожидает такой путь: второй круг — Роман Сафиуллин либо квалифаер, третий — Алехандро Табило (29), четвёртый — Карен Хачанов (16), четвертьфинал — Каспер Рууд (5), полуфинал — Александр Зверев (3), финал — Даниил Медведев (2).

Ну а 10-кратный чемпион Рима Рафаэль Надаль — 22-кратный победитель ТБШ выступает по защищённому рейтингу — получил такую сетку. В первом круге Надаль сразится с квалифаером, а если пройдёт его, то во втором попадёт на Хуркача. В третьем круге соперником Рафаэля может стать Томас Мартин Этчеверри (25), в четвёртом — Руне, в четвертьфинале — Медведев.

В женской сетке титул защищает чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина. Год назад Рыбакина обыграла в финале украинку Ангелину Калинину, которая не смогла закончить матч из-за травмы, — 6:4, 1:0 (отказ) в пользу Елены.

Из топ-10 мирового рейтинга на турнире не будет только травмированной Джессики Пегулы, пятой ракетки мира. Россиянок в первой восьмёрке посева не оказалось, и потенциальные четвертьфинальные пары сложились так:

Первая ракетка России Дарья Касаткина (10) начнёт турнир матчем либо с немкой Татьяной Марией, либо с квалифаером. В третьем круге её может ожидать украинка Марта Костюк (19) либо четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака, а в четвёртом — Чжэн Циньвэнь.

Интересный жребий выпал Людмиле Самсоновой (15). Во втором круге она может сыграть с Дианой Шнайдер, если та пройдёт Гретье Миннен, а в третьем — с Миррой Андреевой. Андреева-младшая, недавно отметившая 17-летие, в первом круге сойдётся с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой, а если пройдёт её, то сыграет с Эммой Наварро (21). А сильнейшая в этой части сетки в четвёртом круге может сыграть с Гауфф.

Также в третьем круге может состояться российское дерби с участием Екатерины Александровой (14) и Вероники Кудерметовой (17). Александрова во втором круге сыграет либо с Анной Шмидловой, либо с квалифаером, а Кудерметова — либо с Лорен Дэвис, либо с трёхкратной чемпионкой ТБШ Анжеликой Кербер.

Двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко в третьем круге, не исключено, сыграет с украинкой Даяной Ястремской (32), а в четвёртом — с другой украинкой Элиной Свитолиной (16) либо с Анной Калинской (23).

Четырёхкратная победительница ТБШ, первая ракетка мира Ига Свёнтек, дважды выигрывавшая Рим, в третьем круге может сыграть с Кудерметовой, а в четвёртом — с Александровой.

Женщины вступят в борьбу на турнире во вторник, 7 мая, а мужчины — в среду, 8 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».