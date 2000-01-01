Рублёв — второй по числу побед с 2020 года
Андрей Рублёв обыграл Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5) в финале турнира в Мадриде. Благодаря этому россиянин вышел на второе место по числу побед в матчах ATP!
На счету Рублёва 221 победа на турнирах ATP. При этом он выиграл 72% матчей (у Андрея 86 поражений). По числу побед россиянина обошёл лишь Даниил Медведев. У него 223 выигранных и 66 проигранных матчей.
Лишь один теннисист обошёл Рублёва по числу побед с 2020 года
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