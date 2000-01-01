Шарапова и Хэмилтон. Звёзды спорта на Met Gala
В Нью-Йорке прошло главное модное событие года Met Gala. Пропустить столь культовое мероприятие не смогли и звёзды спорта. На ковровой дорожке были Мария Шарапова, сёстры Уильямс, Льюис Хэмилтон и многие другие известные атлеты.
Мария Шарапова
Теннисистка подобрала идеальный костюм под тему бала — «Сад времени». Мария была в красивом салатовом платье.
Серена Уильямс
Теннисистка появилась в ярко-золотом платье, текстура которого напоминает фольгу. Выглядело очень необычно!
Льюис Хэмилтон
Пилот Формулы-1 нарядился в строгий чёрный костюм. Образ дополнили золотые украшения, напоминающие колючие ветки, и золотой цветочный узор на пальто.
Винус Уильямс
Теннисистка была одета в элегантное бежевое платье, усыпанное крупными зелёными пайетками, напоминающими листья деревьев.
Дуэйн Уэйд
Баскетболист появился на ковровой дорожке в стильном сиреневом костюме.
Оделл Бекхэм-младший
Игрок в американский футбол надел чёрный костюм с орнаментом цветов и птиц.
Бен Симмонс
Баскетболист появился в необычном сером костюме с клетчатыми вставками и вышитой белой розой. В руках он держал сумку с большими часами.
Нелли Корда
Лучшая гольфистка планеты появилась в платье, напоминающем маковое поле.
Шарапова, Хэмилтон и Уэйд. Кто из звёзд спорта посетил Met Gala?
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