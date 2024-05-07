«Не удивлена, что я так играю!» Юная Мирра Андреева уступила 126-й ракетке мира в Риме

Сегодня, 7 мая, на супертурнире в Риме (Италия) начались матчи первого круга в женском одиночном разряде. Вторым запуском на центральном корте прошла встреча с участием 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, замыкающей топ-40 рейтинга WTA.

Андреева впервые попала в основную сетку «тысячника» в Риме. А в конце апреля — начале мая Мирра выступила в Мадриде, где прошла дальше, чем год назад. В 2023-м юная россиянка дошла до четвёртого раунда в столице Испании, а теперь остановилась в четвертьфинале. Что любопытно, и тогда, и сейчас её выбила из сетки Арина Соболенко.

После турнира Андреева рассказала о сотрудничестве с чемпионкой Уимблдона 1994 года, бывшей второй ракеткой мира Кончитой Мартинес, которая в настоящий момент является её тренером. «Я не очень помню, мы, по-моему, договорились на грунтовый сезон попробовать. Поэтому мы вместе поедем в Рим, там тоже посмотрим. Но в целом мне пока всё нравится. Очень нравится атмосфера и то, какие она мне слова говорит. Потому что она тоже играла в своё время.

Если я где-то волнуюсь — может, она меньше говорит или какие-то правильные слова находит. Поэтому в этом плане мне пока всё очень нравится», — сказала Мирра в эфире YouTube-канала «Больше!».

Мирра Андреева на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бадоса, бывшая вторая ракетка мира, в настоящий момент занимает 126-ю строчку в мировой классификации. В Мадриде испанская теннисистка, ранее никогда не игравшая с Андреевой-младшей, выбыла из борьбы в первом же круге. «Я ожидала от себя большего, но сейчас я не могу этого требовать. Мой игровой уровень крайне низок. Я всегда стараюсь находить положительные моменты, и у меня нет другого выбора, кроме как продолжать тренировки и думать о следующих турнирах.

Мне очень нравится теннис. Я люблю соревноваться. Но мне совсем не нравится видеть себя такой. Мои ожидания всегда высоки. Я выступаю, чтобы быть на вершине. Поэтому очень тяжело видеть себя внизу», — говорила она на пресс-конференции после матча.

Паула Бадоса на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Риме год назад Бадоса дошла до четвертьфинала, и пока это её лучший результат на турнире. Кроме того, совсем недавно в жизни Паулы, заявившейся на нынешний турнир по защищённому рейтингу, произошло важное событие. Прямого отношения к теннису оно не имеет, но тем не менее может сказаться на результатах — в ту или иную сторону. Спортсменка объявила о расставании с возлюбленным, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

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Перед матчем Андреева призналась, что очень хотела сыграть с Бадосой. «Я очень хотела сыграть с Бадосой, и я сыграю с ней! Она потрясающий игрок, и я видела много её матчей, например, когда она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе в 2021 году, и я смотрела несколько недавних матчей.

Мне кажется, когда ты встречаешься с хорошим игроком, ты сама становишься лучше, бросаешь себе вызов. Ты выкладываешься на все сто и хочешь победить. Конечно, матч с ней будет вызовом для меня, и это поможет мне стать лучше», — цитирует её Tennis.com.

Мирра не справилась с этим вызовом. Бадоса быстро захватила инициативу в этом матче. В первом гейме она, правда, допустила две двойные ошибки, но это не помешало ей спастись с двойного брейк-пойнта. А Андреева уступила первый же гейм на своей подаче — испанка переигрывала россиянку, которая к тому же порой ошибалась. Третий гейм Паула взяла под ноль, а затем со второго брейк-пойнта ещё раз взяла подачу соперницы. Мирра проиграла гейм, хотя вела 40:15. На брейк-пойнте в сравнительно простой ситуации она ошиблась по длине с хафкорта.

Поведя 4:0, Бадоса чуть расслабилась, и Андреева сразу отыграла один брейк. На брейк-пойнте она оказалась точнее в долгом розыгрыше. Но тут же опять проиграла свой гейм. И вновь всё решил изнурительный обмен, в котором Мирра допустила ошибку.

В седьмом гейме, когда Паула подавала на сет при 5:1, пошёл дождь, и игру пришлось прервать. Вынужденная пауза составила около 50 минут. По возобновлении встречи Бадоса не смогла подать на партию, но в восьмом гейме сделала четвёртый брейк подряд — 6:2 за 42 минуты игрового времени.

В начале второго сета Андреева вцепилась в подачу Бадосы. Но первый гейм, растянувшийся на 14 минут, взяла всё же испанка, ушедшая с двух брейк-пойнтов. Во втором гейме россиянка, продолжавшая применять укороченные (хотя проходили они, мягко говоря, далеко не всегда), отыграла двойной брейк-пойнт, а третий не смогла, пробив в коридор, — 2:0 в пользу Паулы. Это был пятый подряд гейм, проигранный Миррой на своей подаче.

После этого теннисистки обменялись геймами под ноль — Андреева впервые в матче взяла свою подачу. Но глобально это ни на что не повлияло. «Не удивлена, что я так играю!» — в сердцах воскликнула Мирра, проиграв один из розыгрышей в пятом гейме, после которого Паула повела 4:1. «Если бы можно было легко выиграть, я бы выиграла», — а эту фразу юная россиянка произнесла по ходу шестого гейма, который ей всё же удалось забрать.

Вернуться в борьбу Андреева так и не смогла. В девятом гейме Бадоса, когда счёт был 5:3 в её пользу, с первой попытки подала на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 34 минуты игрового времени. В последнем розыгрыше теннисистки действовали максимально аккуратно, запуская свечи друг другу, и Мирра дрогнула, пробив в коридор.

Также сегодня свой матч первого круга проведёт Диана Шнайдер. Кроме того, в следующие дни в первом раунде выступят Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Элина Аванесян, а сеяные россиянки во главе с Дарьей Касаткиной (10) начнут борьбу со второго круга.

В среду, 8 мая, начнутся соревнования в мужском одиночном разряде. В основной сетке присутствуют шестеро россиян во главе с чемпионом US Open 2021 года Даниилом Медведевым, получившим второй номер посева.

Супертурнир в Риме закончится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».