Аванесян повесила «баранку» и ушла с матчбола в Риме. Котов разгромил американца

А Анна Блинкова прервала серию поражений и попала на Даниэль Коллинз, блистающую в этом сезоне.

Сегодня, 8 мая, на супертурнире в Риме начались матчи в мужском одиночном разряде. Свой поединок первого круга провёл 63-я ракетка мира россиянин Павел Котов, в соперниках у которого оказался 19-летний американец Алекс Михельсен, располагающийся шестью строчками ниже в рейтинге. На «Мастерсе» в Мадриде Котов показал неплохой уровень тенниса. Павел дошёл до третьего круга, где проиграл Яннику Синнеру.

Михельсен же неудачно выступает в этот грунтовый сезон. В последних шести матчах перед игрой с Котовым у него было пять поражений. Сегодня россиянин не позволил сопернику поправить статистику. В первом сете Павел повесил оппоненту скрытую «баранку», взяв шесть геймов подряд после 0:1. Котов был успешен на своей подаче, а сам выдал три брейка подряд — 6:1 за 37 минут.

Вторую партию Котов также провёл на высоком уровне и, отдав лишь один гейм, одержал разгромную победу — 6:1, 6:1 за 1 час 20 минут. За весь матч у Михельсена не было ни одного брейк-пойнта. Подавая на матч, российский теннисист упустил тройной матчбол, но с четвёртой попытки дожал соперника. Во втором раунде турнира Павел сыграет с 21-летним Беном Шелтоном (12), другим представителем США.

В женской сетке сегодня, если не помешает погода, должны закончиться встречи первого круга. В одном из матчей, поставленных первым запуском, принимала участие 21-летняя Элина Аванесян, вышедшая на корт с Кристиной Букшей из Испании. Аванесян занимает 72-е место в рейтинге WTA, а Букша располагается двумя строчками выше. Ранее эти теннисистки никогда не играли друг с другом, и первая встреча осталась за россиянкой.

В первом сете состоялся ранний обмен брейками, после которого счёт стал 2:2. В дальнейшем Аванесян могла ещё раз взять подачу соперницы, но упустила все три брейк-пойнта. Не использовала свой единственный шанс и Букша. А на тай-брейке испанка играла точнее и использовала первый же сетбол — 7:6 (7:3) за 1 час 6 минут.

После этого Элина по-спортивному разозлилась и во второй партии буквально смяла Кристину, навесив ей «баранку». У Букши не было не только брейк-пойнтов, но даже геймболов, и за весь сет она взяла лишь семь очков — по одному в каждом из шести геймов, за исключением третьего. Аванесян выиграла сет всего лишь за 23 минуты, продемонстрировав идеальную статистику очков, выигранных на первой подаче: 10 из 10!

В решающей партии Аванесян сразу же оформила брейк, но в четвёртом гейме под ноль отдала подачу — 2:2. В восьмом гейме россиянка ещё раз проиграла подачу — казалось, на этом всё. Но после 3:5 Элина взяла четыре гейма подряд! Она не позволила сопернице подать на матч, в 10-м гейме ушла с матчбола и сравняла счёт (5:5), затем в напряжённой борьбе сделала второй брейк подряд и в конце концов сама подала на матч, реализовав четвёртый матчбол, — 6:7 (3:7), 6:0, 7:5.

Во втором раунде Аванесян сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года Барборой Крейчиковой, имеющей 25-й номер посева.

А Анна Блинкова, 46-я ракетка мира, встречалась с 21-летней француженкой Диан Парри, замыкающей топ-50 рейтинга WTA. Ранее в этом году спортсменки уже пересекались друг с другом на корте, и на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе сильнее оказалась Парри, одержавшая победу со счётом 6:4, 6:3. Так началась серия поражений Анны, которая сегодня наконец-то прервалась.

Блинкова начала матч с брейка, в первой половине сета спокойно забирала свою подачу, а в пятом гейме ещё раз взяла подачу соперницы и повела 4:1. После этого Парри дважды добиралась до брейк-пойнтов, но не использовала ни одного из них. Анна же в седьмом гейме упустила сетбол на приёме, а в восьмом подала на партию — 6:2 за 37 минут.

Во втором сете Парри повела 3:0 с брейком, но Блинкова не дала ей возможности по-настоящему перевернуть ход игры. Анна наладила подачу, стала успешно действовать на приёме и взяла следующие шесть геймов, повесив француженке скрытую «баранку», — 6:2, 6:3 за 1 час 16 минут.

Во втором круге Блинкова сыграет с финалисткой Australian Open 2022 года Даниэль Коллинз (13). Американка заканчивает карьеру в этом году, но осознание этого не мешает ей брать титулы. В последних 16 матчах Коллинз, выигравшая в 2024-м Майами и Чарльстон, одержала 15 побед.

Также сегодня свои поединки первого раунда проведут Анастасия Потапова и Роман Сафиуллин — опять же, если не вмешается погода.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».