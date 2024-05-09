Защитит ли Медведев свой единственный титул на грунте? Расписание турниров мая

Теннисный тур набрал обороты на грунте. Вслед за «Мастерсом» в Мадриде, который в блестящем стиле выиграл россиянин Андрей Рублёв, уже стартовал аналогичный турнир в Риме. Напомним, в прошлом году его сенсационно покорил Даниил Медведев. Сумеют ли теннисисты из России добраться до титула и на главном турнире на этом покрытии – парижском «Ролан Гаррос»? Об этом узнаем совсем скоро.

ATP Masters 1000. Рим (Италия). 8-19 мая

Грунт, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Даниил Медведев (4), Александр Зверев (5), Андрей Рублёв (6), Хольгер Руне (7), Хуберт Хуркач (8), Григор Димитров (9), Каспер Рууд (10), Карен Хачанов (16), Роман Сафиуллин (41), Аслан Карацев (43), Павел Котов (69).

Полный заявочный лист.

Турнир в Италии появился в 1930 году в Милане, а в 1935-м переместился на своё нынешнее место – римский стадион Foro Italico. Побеждали тут такие знаменитости, как Никола Пьетранджели, Илие Настасе, Род Лэйвер, Бьорн Борг, Матс Виландер, Томас Мустер, Густаво Куэртен, Андре Агасси. Но чаще всех чемпионами тут становились Новак Джокович – шесть титулов и Рафаэль Надаль – 10 титулов. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, который в отсутствие травмированных Карлоса Алькараса и Янника Синнера посеян в этом году под вторым номером, а под первым – серб Джокович. Также среди участников чемпион Мадрида-2024 Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов.

WTA-1000. Рим (Италия). 7-18 мая

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (3), Елена Рыбакина (4), Мария Саккари (6), Чжэн Циньвэнь (7), Маркета Вондроушова (8), Онс Жабер (9), Дарья Касаткина (11), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (22), Анна Калинская (26), Анастасия Потапова (36), Мирра Андреева (39), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (62), Элина Аванесян (67).

Полный заявочный лист.

Женский турнир проводится с того же 1930 года. Рекордсменкой по количеству титулов тут является американка Крис Эверт – пять. По четыре раза побеждали Габриэла Сабатини, Кончита Мартинес и Серена Уильямс. Отличалась тут и россиянка Мария Шарапова, причём трижды. Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина, которая посеяна сейчас под четвёртым номером. Из топ-10 соревнования пропускает лишь американка Джессика Пегула (5). Россиянок в заявке значилось 11, но Мирра Андреева уже выбыла в первом круге. Борьбу продолжают Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Элина Аванесян.

ATP-250. Лион (Франция). 19-25 мая

Грунт, открытые корты.

Список участников: Уго Умбер (14), Александр Бублик (18), Фрэнсис Тиафо (21), Франсиско Серундоло (22), Томас Мартин Этчеверри (27), Феликс Оже-Альяссим (35), Алехандро Табило (38), Гаэль Монфис (40).

Полный заявочный лист.

Грунтовый турнир в Лионе проводится с 2017 года и стал своеобразным наследником аналогичного соревнования в Ницце. Чемпионами тут становились Жо-Вильфрид Цонга, Доминик Тим, Стефанос Циципас. Ну а действующим победителем является Артюр Фис.

Артюр Фис Фото: Quality Sport Images/Getty Images

ATP-250. Женева (Швейцария). 19-25 мая

Грунт, открытые корты.

Список участников: Каспер Рууд (6), Тейлор Фритц (13), Бен Шелтон (15), Томми Пол (16), Себастьян Баэс (19), Николас Харри (23), Ян-Леннард Штруфф (24), Таллон Грикспор (25), Аслан Карацев (48).

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Турнир в Женеве проводится с 1980 года, правда, с 1992-го по 2014-й он относился к категории «челленджер». По два раза тут побеждали Стэн Вавринка и Каспер Рууд, ну а действующим победителем является Николас Харри.

Николас Харри Фото: Frey/TPN/Getty Images

WTA-500. Страсбург (Франция). 19-25 мая

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (5), Ясмине Паолини (13), Беатрис Хаддад-Майя (14), Даниэль Коллинз (15), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Элина Свитолина (18), Мэдисон Кис (20), Анастасия Павлюченкова (22), Анна Калинская (26).

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Турнир проводится с 1987 года. По три раза тут побеждали итальянка Сильвия Фарина-Элия и испанка Анабель Медина-Гарригес. Отличались тут и россиянки Мария Шарапова (2010) и Анастасия Павлюченкова (2018). Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина, которая победила в финале Анну Блинкову.

WTA-250. Рабат (Марокко). 19-25 мая

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Юань Юэ (37), Анна Блинкова (45), Лючия Бронцетти (46), Аранча Рус (47), Сиюй Ван (52), Элизабетта Коччаретто (54), Сара Соррибес-Тормо (55), Чжу Линь (57), Элина Аванесян (65).

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Женский турнир в Марокко разыгрывается с 2001 года. Он проводился в Касабланке (2001-2004), Рабате (2005-2006), Фесе (2007-2012), Марракеше (2013-2015), а с 2016-го снова вернулся в Рабат. Среди чемпионок тут была и Анастасия Павлюченкова (2017), а до финала добиралась Екатерина Макарова (2009). Действующей победительницей тут является итальянка Лючия Бронцетти, которая заявилась в этом году защищать титул. В списке участниц также значатся и россиянки Анна Блинкова и Элина Аванесян.

Grand Slam. «Ролан Гаррос». Париж (Франция). 26 мая — 9 июня

Грунт, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (1), Янник Синнер (2), Карлос Алькарас (3), Даниил Медведев (4), Александр Зверев (5), Каспер Рууд (6), Стефанос Циципас (7), Андрей Рублёв (8), Роман Сафиуллин (38), Аслан Карацев (48), Павел Котов (69).

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«Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», разыгрываемый на грунте. Он проводится с 1891 года. За многолетнюю историю соревнований отличался тут и россиянин – Евгений Кафельников (1996). Рекордсменом по числу титулов в Париже является Рафаэль Надаль (14). Испанцу, который никак не может выбраться из череды травм, во время нынешнего розыгрыша исполнится 38 лет, и многие наблюдатели считают, что Рафа в этом году завершит свою карьеру и попрощается с «Ролан Гаррос». Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в случае неудачи в нынешнем розыгрыше может потерять лидерство в рейтинге ATP. Попытается блеснуть в Париже и чемпион-2015 швейцарец Стэн Вавринка, который старше всех из этой троицы – 39. Больше из действующих теннисистов на «РГ» никто не побеждал.

Grand Slam. «Ролан Гаррос». Париж (Франция). 26 мая — 8 июня

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (3), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Мария Саккари (6), Чжэн Циньвэнь (7), Маркета Вондроушова (8), Дарья Касаткина (11), Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (22), Анна Калинская (26), Анастасия Потапова (36), Мирра Андреева (43), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (62), Элина Аванесян (67), Мария Тимофеева (96), Камилла Рахимова (97), Эрика Андреева (100/LD).

Полный заявочный лист.

Рекордсменкой «Ролан Гаррос» в Открытую эру по количеству титулов является американка Крис Эверт – семь. Шесть побед было на счету Штеффи Граф. Отличались в Париже и россиянки Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014). Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является Ига Свёнтек, на счету которой три титула (2020, 2022, 2023).