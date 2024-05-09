Не пожала руку судье и разнесла вышку. Срыв топ-теннисистки на турнире в Риме в 2018-м

32-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова в этом году пропускает турнир в Риме. Бывшая первая ракетка мира, ныне занимающая 52-е место в рейтинге WTA, надеется в оптимальной форме подойти к «Ролан Гаррос».

Каролина рассчитывала сыграть в столице Италии, но в последний момент всё-таки решила поберечь силы. Хотя «тысячник» в Риме имеет для неё особое значение. Он является единственным турниром данной категории, где Плишкова трижды играла в финале (2019-2021). С первой попытки Каролина взяла титул, но в двух последующих уступала соперницам. Это стало хорошим ответом на скандал в 2018-м, когда чешка после поражения не пожала руку судье после матча и разбила ракеткой вышку.

Плишкова стала первой ракеткой мира в середине сезона-2017 благодаря своей стабильности на крупных соревнованиях. Победа на турнире «Большого шлема» для неё так и осталась недостижимой целью, но почти на всех мэйджорах и «тысячниках» чешка добиралась как минимум до четвертьфинала, а зачастую даже дальше.

В сезоне-2018 Каролина переживала определённый спад. Несколько ранних вылетов на «тысячниках» не позволили ей защитить рейтинговые очки. Чешка выпала из топ-5. На турнире в Риме она получила шестой номер посева, уступая Симоне Халеп, Каролине Возняцки, Гарбинье Мугурусе, Элине Свитолиной и Елене Остапенко. Как бы то ни было, Плишкова считалась одной из фавориток соревнований.

Каролина Плишкова на турнире в Риме в 2018-м Фото: Andrea Staccioli/IMAGO/ТАСС

Ожидалось, что Каролина как минимум защитит очки за прошлогодний четвертьфинал в столице Италии. Но теннисистка вылетела уже во втором круге, проиграв гречанке Марии Саккари (6:3, 3:6, 5:7). Результат сенсационный, ведь Саккари на тот момент ещё не вышла на топ-уровень и занимала 42-е место в рейтинге WTA.

В третьем сете на подаче Плишковой при счёте 5:5, 40:40 чешка пробила смэш, а линейный судья посчитал, что мяч попал в аут. Каролина попыталась оспорить решение, но обслуживающий персонал не смог найти отметку на корте. Судья на вышке из Польши Марта Мрозинска решила, что должно быть «больше» в пользу Саккари, Плишкова ошиблась на брейк-пойнте, а потом гречанка успешно подала на матч.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

После завершения встречи Плишкова пожала руку Саккари, но не главной судье матча. Вместо признательного жеста Каролина несколько раз ударила ракеткой по вышке, пока Мрозинска ещё находилась на ней, остались сильные трещины. Складывалось впечатление, что чешка собирается нанести повреждения и самой судье из Польши, но, к счастью, её срыв оказался относительно контролируемым и не привёл к совсем печальным последствиям.

Срыв Каролины Плишковой и следы от её ударов по судейской вышке Фото: Кадр из трансляции

На грунтовом турнире в Риме система Hawk-Eye отсутствовала, и в спорных моментах всё определялось путём фиксации следа от мяча на корте. Мария Саккари была не против переиграть розыгрыш во время матча, а после игры призвала к внедрению повторов на этом покрытии.

«Я не видела мяч, потому что была на другой стороне корта. Только услышала выкрик «аут». Очень жаль, что всё так случилось, потому что это был хороший матч, отличная атмосфера. Каролина – прекрасная соперница, и когда я увидела её у сетки, то повернулась и подумала: «У неё рост 190 сантиметров, она точно не промажет». Но это ещё одна причина ввести повторы Hawk-Eye на грунте», — сказала Саккари.

Можно понять разочарование Плишковой, ведь она действительно пострадала из-за судейской ошибки. Каролина исполняла смэш в простейшей ситуации под линию, что не являлось идеальным решением. Но всё-таки в линию она попала, как показал телевизионный повтор. Хотя её излишне эмоциональное поведение всё равно нельзя оправдать. Чешка ожидаемо столкнулась с наказанием. WTA оштрафовала Каролину на четырёхзначную сумму (точная цифра не разглашалась). Менеджер и на тот момент жених теннисистки Михал Хрдличка (свадьба состоялась в июле 2018-го) сообщил, что Плишкова «приняла штраф» и даже решила пожертвовать аналогичную сумму на благотворительность.

Чешская теннисистка Кристина Плишкова выразила надежду, что судья из Польши после скандала на матче её сестры вообще лишится работы.

«Такого плохого судейства я никогда не видела, WTA. Надеюсь, эта дама никогда больше не будет работать на наших с Каролиной матчах. В чёрный список навсегда», — заявила Кристина…

Сёстры Кристина и Каролина Плишковы Фото: Jordan Mansfield/Getty Images

Сёстер Плишковых ждало разочарование. Карьера Мрозинской после Рима не закончилась. Полька по сей день продолжает работать в WTA-туре.

Каролина Плишкова подробно высказалась об инциденте со своим участием только через пару недель. Чешка ни о чём не жалела, хотя штраф не оспаривала и даже видела позитив в том, как всё обернулось, учитывая пожертвование на благотворительность.

«Думаю, все удивились, что я так поступила. По-моему, я не сделала ничего прямо ужасного. После матча я очень злилась, потому что таких ситуаций возникать не должно. Розыгрыш при счёте 5:5, «ровно» – очень важный. По-моему, он имел огромное влияние на результат матча. Не скажу, что я бы выиграла, прими судья иное решение, но мне было очень неприятно. Так что я доиграла матч, не стала ломать ракетку между геймами, а сделала это потом. У меня есть эмоции. Не знаю, почему люди считают, что у меня нет эмоций. Но реакция была довольно положительная, по крайней мере в Чехии. Не знаю насчёт остального мира. Конечно, меня оштрафовали, но штраф был не очень большой, а с маркетинговой точки зрения всё вышло хорошо», — сказала Плишкова.

Саккари в третьем круге Рима-2018 без шансов проиграла немке Анжелике Кербер (1:6, 1:6). Далеко не факт, что Плишкова выступила бы намного лучше в случае прохода Марии. Каролине следовало искать причины игрового спада в самой себе и своём окружении, что она и сделала чуть позже.

В августе Плишкова рассталась с тренером Томашем Крупой, которого годом ранее увела у соотечественницы Барборы Стрыцовой. 26-летняя чешка, за год опустившаяся с вершины рейтинга в конец десятки, начала работать с Рене Стаббс и Кончитой Мартинес. Это довольно быстро принесло результат. Плишкова в последний момент отобралась на Итоговый и дошла там до полуфинала.

Каролина Плишкова выиграла «тысячник» в Риме в 2019-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В сезоне-2019 Каролина заиграла ещё стабильнее: полуфинал Australian Open с проходом легендарной Серены Уильямс, четвертьфиналы «тысячников» в Дубае и Индиан-Уэллсе, финал Майами и, наконец, победа в Риме, которая стала отличной реабилитацией за скандал годичной давности. Плишкова выиграла второй «тысячник» после Цинциннати-2016 и крупнейший для себя титул на грунте. Она снова стала второй ракеткой мира. После этого Каролина ещё дважды играла в Риме в финале, но всё-таки трофей над головой больше не поднимала.

Постепенно возраст и травмы давали о себе знать, поэтому Плишкова переживала спад и в последнее время балансировала на грани топ-50. В этом году она нацелена подняться как минимум на пару десятков позиций. Предпосылки для этого есть. Полуфинал «тысячника» в Дохе и титул в Клуж-Напоке (первый с сезона-2020) свидетельствуют о том, что Каролина ещё не растеряла все свои навыки. Недавние турниры в Риме и Мадриде ей пришлось пропустить, но Плишкова постарается во всеоружии подойти к «Ролан Гаррос» и Уимблдону. Ей не нужно ничего защищать на «Шлемах» во Франции и Великобритании – в 2023-м она вылетала там в первом раунде. Это хорошая возможность заработать очки и серьёзно подняться в рейтинге WTA.