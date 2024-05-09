Шнайдер выиграла российское дерби в Риме. Кудерметова с «баранкой» уступила чемпионке ТБШ

Сегодня, 9 мая, на супертурнире в Риме продолжаются некоторые поединки стартового раунда, а также начались матчи второго круга в женском одиночном разряде. Из российских теннисисток первым запуском играли сразу несколько спортсменок.

На корте номер 2 свой путь на турнире WTA-1000 в столице Италии начинала 11-я ракетка мира Дарья Касаткина. В соперницах у полуфиналистки Открытого чемпионата Франции 2022 года была немка Татьяна Мария, занимающая 65-е место в женской мировой табели о рангах. По личным встречам первая ракетка России вела со счётом 1-0. Она очень уверенно обыграла представительницу Германии в матче второго раунда Индиан-Уэллса-2023 — 6:2, 6:1.

В первом сете нового очного противостояния девушек состоялся ранний обмен брейками, после которого счёт стал 2:2. Примечательно, что обе свои подачи Дарья отдала, имея двойной геймбол. В дальнейшем Касаткина могла ещё раз взять подачу соперницы, но упустила все три брейк-пойнта — 3:2 в пользу 36-летней Марии. Затем немка забрала и третий гейм подряд — 4:2. Однако удержать брейк Татьяна не сумела. С третьей попытки отечественная теннисистка вернула упущенную подачу, сократила отставание в счёте, а затем и вовсе сравняла цифры на табло — 4:4. Стоит отметить, что вторую половину партии россиянка провела на довольно хорошем уровне. На этом отрезке сета она прибавила в активности и точности и в награду выиграла его со счётом 7:5 за 66 минут.

Вторая партия получилась практически в одну калитку. Такое ощущение, что довольно изнурительный и физически затратный первый сет повлиял на игру Татьяны во втором, она уже больше ошибалась, а Касаткина продолжила гнуть свою линию, порой даже больше атаковала, ходила к сетке и приноровилась к тому, что Мария практически в любой ситуации играет резаным. У Дарьи были проблемы на подаче, довольно много двойных, но если в первой партии она трижды упустила свои подачи с 40:15, то во второй держала свои геймы лучше и заслуженно вышла в следующий раунд. Там она сыграет с Наоми Осакой или с Мартой Костюк.

В программе сегодняшнего игрового дня «тысячника» в Риме также было запланировано российское дерби между Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой. Раньше теннисистки никогда друг с другом не встречались. Самсонова сейчас 17-я ракетка мира, а Шнайдер — 62-я.

В стартовой партии дебютного очного поединка Людмила очень много ошибалась, хотя отдельные красивые атаки ей удавались. Однако её оппонентка и атаковала как минимум не хуже, и играла при этом в целом намного стабильнее и точнее. Из этого и сложилось огромное преимущество Дианы в счёте в первом сете. Она отдала лишь один гейм Самсоновой — 6:1 за 39 минут.

Вторую партию 25-летняя уроженка Оленегорска начала просто ужасно. У неё ничего не получалось, особенно на подаче, где двойные сыпались одна за другой. Примечательно, что на протяжении долгого периода времени Людмила даже не могла взять очко на подаче. При счёте 1:3 взяла Самсонова гейм с 0:40, что немного взбодрило её, но затем и Шнайдер собралась и прибавила, и у второй ракетки России опять пошли ошибки. Добавим, что в концовке Людмила вызывала врача, жалуясь на какие-то проблемы с левой ногой. В третьем круге Рима Диана встретится либо с Паулой Бадосой, либо с Эммой Наварро.

Свой поединок на турнире WTA-1000 в столице Италии проводила и пятая ракетка России Вероника Кудерметова. В соперницах у 27-летней уроженки Казани была победительница трёх ТБШ в одиночном разряде Анжелика Кербер. По личным встречам вела именно знаменитая немка — 1:0. На хардовом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в этом сезоне бывший лидер рейтинга WTA одержала неожиданную победу в двух сетах — 6:4; 7:5.

Поначалу борьба во встрече была равной. Девушки брали свои подачи и не давали друг другу даже зацепиться на приёме. Однако всё изменилось в восьмом гейме, когда россиянка упустила свою подачу — 5:3. Анжелике оставалось лишь успешно завершить стартовый сет, что она и сделала — 6:3 за 39 минут.

Вторая партия складывалась для Вероники ещё хуже. В чужих геймах у неё не было шансов, плюс свои она отдавала один за другим. В итоге Кудерметова проиграла сет с «баранкой», а вместе с ним и матч со счётом 3:6, 0:6. Отметим, что 25-я ракетка мира не защитила прошлогодние очки за полуфинал Рима и, вероятно, выпадет из тридцатки сильнейших представительниц женского тура. Кербер, в свою очередь, стала лишь второй теннисисткой в возрасте 35+, выигравшей сет со счётом 6:0 на грунтовом турнире WTA-1000 после Веры Звонарёвой (Рим-2021). В третьем круге престижных соревнований 36-летняя уроженка Бремена сразится с Екатериной Александровой или с Александровой Саснович.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».