Карацев совершил камбэк в Риме. Аслан выиграл у американца — это первая победа в сезоне

В четверг, 9 мая, на супертурнире в Риме (Италия) заканчивались матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Расписание игрового дня было весьма напряжённым, ведь в среду из-за дождя удалось сыграть далеко не все поединки. О том, как российские теннисисты и теннисистки выступили в предыдущий игровой день, читайте в отдельном материале.

В четверг в борьбу на турнире вступил россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 39-е место в рейтинге ATP. В соперниках у него оказался французский лаки-лузер Корентен Муте, 83-я ракетка мира. На «челленджере» в Орлеане в 2021 году Муте победил Сафиуллина, выиграв тай-брейк в третьем сете, однако на Уимблдоне-2023 тот взял убедительный реванш — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4). Тогда, напомним, Роман сенсационно дошёл до четвертьфинала.

В начале первого сета игроки взяли по гейму на подаче, а затем устроили парад брейков. Четырежды подряд гейм брал принимающий, причём Сафиуллин всякий раз оказывался в положении догоняющего. Особенно примечательным стал четвёртый гейм, когда россиянин при 40:0 в пользу соперника взял пять очков подряд. А после 3:3 у Муте не выдержали нервы, и он в ярости разбил ракетку, швырнув её на корт.

Корентен Муте швыряет ракетку в матче с Романом Сафиуллиным Фото: Скриншот из трансляции

Бывает, что такой выплеск эмоций помогает спортсмену. Но только не в этот раз. По ходу второй половины сета француз, у которого мало что получалось на корте, регулярно апеллировал к своей ложе, к болельщикам, к судье… Корентену не нравилось, когда зрители, поддерживавшие россиянина, громко приветствовали его успешные действия.

Подавая на сет при 5:3, Роман взял гейм под ноль, причём его оппонент на сетболе демонстративно не пытался отразить удар. «Выгоните их!» — жаловался на болельщиков Муте, проигравший первый сет за 42 минуты со счётом 3:6. При этом Корентена нисколько не смущали одобрительные выкрики его болельщиков в начале партии, когда перевес был на его стороне.

Во второй партии француз продолжил эпатировать публику. В третьем гейме подал с руки — Сафиуллин был готов к такому, хотя гейм тот всё же проиграл. В четвёртом Муте снова бросил ракетку, хотя на сей раз не разбил её. Что касается самой игры, то поначалу теннисисты не дарили друг другу брейк-пойнтов; при этом Роману в своих геймах приходилось тяжелее, чем Корентену в своих же. В шестом гейме Сафиуллину пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт — к счастью, успешно, и счёт стал 3:3.

Дальше уже столь острых моментов не было, если не считать, что в 11-м гейме при 5:5 было 0:30 на подаче Муте, но тот сумел отыграться. В 12-м гейме начался дождь, но он не привёл к остановке игры, и россиянин перевёл сет в тай-брейк. Француз взял очко на подаче, а в следующем розыгрыше кто-то выбросил мяч на корт, и игру приостановили — по той причине, что дождь к тому моменту превратился в ливень.

Дождь на «Мастерсе» в Риме Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Вынужденная пауза составила полтора часа. Доигровку тай-брейка Сафиуллин провалил, выиграв только одно очко. Похоже, перерыв сбил боевой настрой Сафиуллина. Иначе как объяснить, что он и начало решающей партии провалил? Россиянин много ошибался, и Муте быстро повёл 3:0 с двумя брейками. Впоследствии у Романа было по брейк-пойнту в двух геймах, но он ими не воспользовался. Корентен же при 5:2 сразу подал на матч — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2 за 2 часа 32 минуты игрового времени.

Аслан Карацев, занимающий 86-е место в мировой классификации, играл с американцем Маккензи Макдональдом, располагающимся 10 строчками выше. Ранее они трижды играли друг с другом. И если первый матч остался за Карацевым, то дальше, в том числе на «Мастерсе» в Монреале в прошлом сезоне (то была последняя их встреча), дважды побеждал Макдональд.

На «Мастерсе» в Мадриде Аслан вернулся на корт после травмы, полученной в самом начале сезона. Но проиграл первый же матч. Маккензи пребывал в схожей ситуации. Он не играл с Australian Open, потерпев до этого три поражения в трёх играх в 2024-м. Сегодня первую победу в сезоне одержал россиянин.

Карацев в первом же гейме сделал две двойные ошибки, и его соперник добился брейка. Макдональд в первом сете хорошо держал подачу и, за исключением четвёртого гейма, когда россиянин смог вернуть брейк, успешно действовал в розыгрышах. Аслан почти в каждом гейме позволял американцу выходить на брейк-пойнты, и в седьмом гейме Маккензи второй раз забрал его подачу, а в 10-м подал на партию — 6:4 за 55 минут.

Во втором сете, однако, Карацев исправился. Россиянин заиграл точнее, и у Макдональда не было ни одной возможности взять его подачу. Для победы в партии Аслану хватило единственного брейк-пойнта, который он добыл и реализовал ещё в четвёртом гейме, — 6:3 за 40 минут.

В решающей партии Карацев также оформил ранний брейк, уже в третьем гейме, а потом под ноль взял свой гейм. Казалось, после этого Аслан спокойно доведёт матч до победы, учитывая долгое отсутствие брейк-пойнтов у Макдональда. Но в шестом гейме Маккензи всё же сравнял счёт — 3:3. Тем не менее Карацев сразу же сделал второй брейк, а при 5:4 ушёл с двойного брейк-пойнта и реализовал второй матчбол — 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 30 минут.

Во втором круге Карацев сыграет с Томми Полом (14).

А 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль играл с бельгийским квалифаером Зизу Бергсом, 108-й ракеткой мира. В первом сете Надаль вёл 3:1, но потом его соперник прибавил и, сделав два брейка, в 10-м гейме подал на сет — 6:4. Однако титулованный испанец смог изменить ход встречи. Бергс больше ни разу не взял его подачу — ни во второй партии, ни в третьей. Рафаэль же сделал по брейку в каждом из этих сетов и одержал волевую победу — 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 47 минут.

Один из розыгрышей определённо заслуживает просмотра. Надаль на своей подаче упал на ноги, прокатившись по земле. Но сумел продолжить игру и даже выиграл это очко!

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

«Это не лучший мой матч. Без сомнения, я тренировался лучше, чем играл сегодня. Но я нашёл способ победить. Очень важно было сделать это в начале турнира. Моя игра стала более непредсказуемой, чем раньше. Последние два года я мало играл в теннис. Но я думаю, что смогу играть гораздо лучше, чем сегодня», — сказал Рафаэль в интервью на корте.

Во втором раунде Надаль сыграет с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем, седьмым сеяным.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».