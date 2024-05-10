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Рим-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Сафиуллин, Карацев, Надаль, видео

Карацев совершил камбэк в Риме. Аслан выиграл у американца — это первая победа в сезоне
Александр Насонов
Карацев совершил камбэк в Риме
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Роман Сафиуллин проиграл скандальному французу, а Рафаэль Надаль одержал тяжёлую волевую победу.

В четверг, 9 мая, на супертурнире в Риме (Италия) заканчивались матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Расписание игрового дня было весьма напряжённым, ведь в среду из-за дождя удалось сыграть далеко не все поединки. О том, как российские теннисисты и теннисистки выступили в предыдущий игровой день, читайте в отдельном материале.

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В четверг в борьбу на турнире вступил россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 39-е место в рейтинге ATP. В соперниках у него оказался французский лаки-лузер Корентен Муте, 83-я ракетка мира. На «челленджере» в Орлеане в 2021 году Муте победил Сафиуллина, выиграв тай-брейк в третьем сете, однако на Уимблдоне-2023 тот взял убедительный реванш — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4). Тогда, напомним, Роман сенсационно дошёл до четвертьфинала.

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В начале первого сета игроки взяли по гейму на подаче, а затем устроили парад брейков. Четырежды подряд гейм брал принимающий, причём Сафиуллин всякий раз оказывался в положении догоняющего. Особенно примечательным стал четвёртый гейм, когда россиянин при 40:0 в пользу соперника взял пять очков подряд. А после 3:3 у Муте не выдержали нервы, и он в ярости разбил ракетку, швырнув её на корт.

Корентен Муте швыряет ракетку в матче с Романом Сафиуллиным

Корентен Муте швыряет ракетку в матче с Романом Сафиуллиным

Фото: Скриншот из трансляции

Бывает, что такой выплеск эмоций помогает спортсмену. Но только не в этот раз. По ходу второй половины сета француз, у которого мало что получалось на корте, регулярно апеллировал к своей ложе, к болельщикам, к судье… Корентену не нравилось, когда зрители, поддерживавшие россиянина, громко приветствовали его успешные действия.

Подавая на сет при 5:3, Роман взял гейм под ноль, причём его оппонент на сетболе демонстративно не пытался отразить удар. «Выгоните их!» — жаловался на болельщиков Муте, проигравший первый сет за 42 минуты со счётом 3:6. При этом Корентена нисколько не смущали одобрительные выкрики его болельщиков в начале партии, когда перевес был на его стороне.

Муте нередко становится участником различных скандалов:
Что это было? Соперник Рублёва с криком полез на судейскую вышку! Что это было? Соперник Рублёва с криком полез на судейскую вышку!
«Надаль опозорил тебя, заткнись». Скандальный француз оскорбил Шарапову, но получил отпор «Надаль опозорил тебя, заткнись». Скандальный француз оскорбил Шарапову, но получил отпор

Во второй партии француз продолжил эпатировать публику. В третьем гейме подал с руки — Сафиуллин был готов к такому, хотя гейм тот всё же проиграл. В четвёртом Муте снова бросил ракетку, хотя на сей раз не разбил её. Что касается самой игры, то поначалу теннисисты не дарили друг другу брейк-пойнтов; при этом Роману в своих геймах приходилось тяжелее, чем Корентену в своих же. В шестом гейме Сафиуллину пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт — к счастью, успешно, и счёт стал 3:3.

Дальше уже столь острых моментов не было, если не считать, что в 11-м гейме при 5:5 было 0:30 на подаче Муте, но тот сумел отыграться. В 12-м гейме начался дождь, но он не привёл к остановке игры, и россиянин перевёл сет в тай-брейк. Француз взял очко на подаче, а в следующем розыгрыше кто-то выбросил мяч на корт, и игру приостановили — по той причине, что дождь к тому моменту превратился в ливень.

Дождь на «Мастерсе» в Риме

Дождь на «Мастерсе» в Риме

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Вынужденная пауза составила полтора часа. Доигровку тай-брейка Сафиуллин провалил, выиграв только одно очко. Похоже, перерыв сбил боевой настрой Сафиуллина. Иначе как объяснить, что он и начало решающей партии провалил? Россиянин много ошибался, и Муте быстро повёл 3:0 с двумя брейками. Впоследствии у Романа было по брейк-пойнту в двух геймах, но он ими не воспользовался. Корентен же при 5:2 сразу подал на матч — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2 за 2 часа 32 минуты игрового времени.

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 15:45 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 1 2
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Аслан Карацев, занимающий 86-е место в мировой классификации, играл с американцем Маккензи Макдональдом, располагающимся 10 строчками выше. Ранее они трижды играли друг с другом. И если первый матч остался за Карацевым, то дальше, в том числе на «Мастерсе» в Монреале в прошлом сезоне (то была последняя их встреча), дважды побеждал Макдональд.

На «Мастерсе» в Мадриде Аслан вернулся на корт после травмы, полученной в самом начале сезона. Но проиграл первый же матч. Маккензи пребывал в схожей ситуации. Он не играл с Australian Open, потерпев до этого три поражения в трёх играх в 2024-м. Сегодня первую победу в сезоне одержал россиянин.

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Карацев в первом же гейме сделал две двойные ошибки, и его соперник добился брейка. Макдональд в первом сете хорошо держал подачу и, за исключением четвёртого гейма, когда россиянин смог вернуть брейк, успешно действовал в розыгрышах. Аслан почти в каждом гейме позволял американцу выходить на брейк-пойнты, и в седьмом гейме Маккензи второй раз забрал его подачу, а в 10-м подал на партию — 6:4 за 55 минут.

Во втором сете, однако, Карацев исправился. Россиянин заиграл точнее, и у Макдональда не было ни одной возможности взять его подачу. Для победы в партии Аслану хватило единственного брейк-пойнта, который он добыл и реализовал ещё в четвёртом гейме, — 6:3 за 40 минут.

В решающей партии Карацев также оформил ранний брейк, уже в третьем гейме, а потом под ноль взял свой гейм. Казалось, после этого Аслан спокойно доведёт матч до победы, учитывая долгое отсутствие брейк-пойнтов у Макдональда. Но в шестом гейме Маккензи всё же сравнял счёт — 3:3. Тем не менее Карацев сразу же сделал второй брейк, а при 5:4 ушёл с двойного брейк-пойнта и реализовал второй матчбол — 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 30 минут.

Во втором круге Карацев сыграет с Томми Полом (14).

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 22:50 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

А 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль играл с бельгийским квалифаером Зизу Бергсом, 108-й ракеткой мира. В первом сете Надаль вёл 3:1, но потом его соперник прибавил и, сделав два брейка, в 10-м гейме подал на сет — 6:4. Однако титулованный испанец смог изменить ход встречи. Бергс больше ни разу не взял его подачу — ни во второй партии, ни в третьей. Рафаэль же сделал по брейку в каждом из этих сетов и одержал волевую победу — 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 47 минут.

Один из розыгрышей определённо заслуживает просмотра. Надаль на своей подаче упал на ноги, прокатившись по земле. Но сумел продолжить игру и даже выиграл это очко!

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

«Это не лучший мой матч. Без сомнения, я тренировался лучше, чем играл сегодня. Но я нашёл способ победить. Очень важно было сделать это в начале турнира. Моя игра стала более непредсказуемой, чем раньше. Последние два года я мало играл в теннис. Но я думаю, что смогу играть гораздо лучше, чем сегодня», — сказал Рафаэль в интервью на корте.

Во втором раунде Надаль сыграет с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем, седьмым сеяным.

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 14:25 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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