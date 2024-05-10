«Величайший боец». Надаль геройски выиграл длиннейший финал ATP в истории в Риме в 2005-м

Легендарный Рафаэль Надаль выигрывал «Мастерс» в Риме 10 раз за карьеру, что является абсолютным рекордом в истории турнира. В этом году Рафа, скорее всего, выступает здесь в последний раз. Серьёзным претендентом на титул он не считается, даже проход поляка Хуберта Хуркача во втором раунде во многом станет сенсацией. Тем не менее значимость Надаля для истории турнира в Риме колоссальная.

Труднее всего Рафе далась первая победа в столице Италии в 2005 году. Тогда 18-летний испанский теннисист только зарабатывал себе статус Короля грунта. Надалю пришлось потратить 5 часов и 14 минут для победы над аргентинцем Гильермо Корией (6:4, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6). Этот финал стал самым длинным в истории «Мастерса» в Риме и на какое-то время всех турниров ATP.

Надаль дебютировал на крупных грунтовых турнирах ещё в 2003 году. Рафа вылетел в третьем раунде «Мастерсов» в Монте-Карло и Гамбурге, а в Рим решил не ехать. В сезоне-2004 он взял первый титул на любимом покрытии, выиграв турнир в Варшаве.

В феврале 2005-го Надаль стал чемпионом грунтовых соревнований в Сан-Паулу и Акапулько, что явно придало ему уверенности. В начале апреля Рафа вышел в финал хардового «Мастерса» в Майами, но уступил Роджеру Федереру при противоречивом судействе. Затем испанец сразу же взял свой первый из 14 титулов на грунте Монте-Карло, одолев в решающем матче финалиста «Ролан Гаррос» — 2004 Гильермо Корию (6:3, 6:1, 0:6, 7:5). Рафа получил «баранку» в третьем сете, но в целом уверенно разобрался с опытным соперником.

После Монте-Карло Надаль завоевал дебютный (из 12 за карьеру) титул на «пятисотнике» в Барселоне. В финале он в трёх сетах не оставил шансов на тот момент более именитому соотечественнику Хуан-Карлосу Ферреро. Уже тогда стало ясно, что Рафа в свои 18 лет на грунте способен разобраться с любым оппонентом. Это он в очередной раз доказал на «Мастерсе» в Риме, выиграв его с первой попытки.

Рафаэль Надаль на турнире в Риме в 2005-м Фото: Ian Walton/Getty Images

На старте турнира в столице Италии молодой Надаль уверенно разобрался с россиянином Михаилом Южным (6:0, 6:2), румыном Виктором Ханеску (6:1, 6:1) и аргентинцем Гильермо Каньясом (6:3, 6:1). В четвертьфинале Рафа отдал сет в противостоянии с чехом Томашем Бердыхом (5:7, 6:1, 6:1), но лишь раззадорился из-за этого и уничтожил соперника в последующих партиях. Полуфинал с соотечественником Давидом Феррером (6:4, 4:6, 7:5) получился не самым простым. Ещё труднее Надалю было в финале, где ему снова пришлось встретиться с Гильермо Корией, желавшим взять реванш за Монте-Карло.

Кория на пути к финалу тоже дважды отдал сет – в матчах с Фернандо Гонсалесом и испанцем Фернандо Вердаско в первом раунде и четвертьфинале соответственно. Николаса Кифера, Давиде Сангинетти и Андре Агасси аргентинец одолевал за пару партий. Кория и Надаль потратили примерно одинаковое количество сил. В финале на стороне Гильермо был опыт, преимуществом Надаля являлись молодёжный задор и кураж после ударной серии с титулами на серьёзных турнирах.

Основной сложностью для Рафы было то, что 23-летний Кория по прозвищу Волшебник считался едва ли не главным специалистом ATP-тура по игре на грунте в тот момент. Семь из своих восьми титулов аргентинец взял на этом покрытии, в том числе выиграл «Мастерсы» в Гамбурге (2003) и Монте-Карло (2004). Ещё он дошёл до финала «Ролан Гаррос» — 2004, но сенсационно уступил соотечественнику Гастону Гаудио. Некоторые даже называли Гильермо Королём грунта, хотя это звание к нему так и не успело прочно прикрепиться. В том числе из-за поражения от Надаля в финале Рима.

Кория двумя неделями ранее в Монте-Карло узнал, чего ожидать на корте от молодого испанца-левши. Он отошёл от защитной тактики и стал играть более агрессивно, чтобы осложнить Рафе возможности для фирменных мощных ударов с вращением. Кроме того, Гильермо стал заметно чаще обычного делать дропшоты. Именно поэтому Кория навязал Надалю куда большее сопротивление, чем в Монте-Карло.

Гильермо Кория на «Мастерсе» в Риме в 2005-м Фото: Ian Walton/Getty Images

Гильермо смог затянуть Рафу в затяжные розыгрыши. Зрители стали свидетелями 100 ралли с 10 и более ударами. Подачи никому просто не давались. За матч в целом теннисисты сделали девять брейков. Очень часто исход геймов решался на «больше-меньше». В седьмом гейме третьего сета «ровно» вообще наблюдалось 11 раз. В итоге каждая из первых четырёх партий длилась примерно час. В них Рафа и Гильермо поочерёдно брали верх.

На старте решающего пятого сета Кория захватил инициативу и повёл 4:0. Надаль всё больше подавал признаки усталости и, казалось, окончательно «поплыл». Положение Рафы выглядело отчаянным, но он каким-то образом сумел вернуться в игру. Молодой испанец дважды взял чужую подачу и выравнял положение. Более того, в 12-м гейме он имел матчбол на подаче соперника, но не реализовал его. Дело дошло до тай-брейка, который получился чрезвычайно драматичным. Надаль повёл 5:1, но Кория начал отыгрываться, ушёл ещё с двух матчболов и сделал счёт 6:6. Затем Рафа заработал четвёртый матчбол и наконец-то реализовал его, заставив Корию ошибиться у сетки.

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Рафа выиграл матч со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 за 5 часов и 14 минут, после чего без сил упал на корт. Это был на тот момент самый длинный финал на уровне ATP в истории. До эпичной битвы между Надалем и Новаком Джоковичем в финале Australian Open – 2012.

Рафаэль Надаль обессиленно упал на корт после победы над Гильермо Корией в Риме Фото: Ian Walton/Getty Images

«Я расстроен, потому что отбегал более пяти часов только для того, чтобы проиграть тай-брейк с разницей в два очка. Хотя я проиграл топ-игроку, который провёл отличный матч. Сегодня я был близок к тому, чтобы победить Рафу, но он очень уверен в себе. Он провёл невероятную игру и сломал меня, в решающий момент действовал всё лучше и лучше. Это было очень тяжело, но я в порядке. Я чувствую себя хорошо, потому что проиграл в бою», — сказал Кория на пресс-конференции.

«Я очень счастлив. Это моя вторая победа на «Мастерсе». Сегодня я провёл один из самых тяжёлых матчей в своей жизни. Публика всё время поддерживала меня, благодаря чему я смог собраться в пятом сете и выиграть. Это очень важный момент. Каждый раз, когда я выигрываю титул на грунте, меня записывают в фавориты «Ролан Гаррос». Я играю хорошо, но не знаю, как выступлю там спустя две недели. Есть теннисисты, которых более уместно считать фаворитами», — заявил Надаль.

Рафаэль Надаль с кубком «Мастерса» в Риме в 2005-м Фото: Ian Walton/Getty Images

Рафа явно скромничал, когда отказался признавать себя главным претендентом на титул «Ролан Гаррос». После изнурительного финала Рима он решил пропустить «Мастерс» в Гамбурге, чтобы со свежими силами поехать в Париж. Ставка сработала. На «Ролан Гаррос» — 2005 Надаль впервые выиграл турнир «Большого шлема» и окончательно закрепил за собой статус Короля грунта. На этом покрытии он долго брал трофеи бесперебойно. Среди прочего, в 2006-м Рафа защитил титул в Риме, хоть и не без сложностей. Испанец дожал Роджера Федерера (6:7, 7:6; 6:4, 2:6, 7:6) за 5 часов и 5 минут, немного не дотянув по длительности до битвы с Корией. Монте-Карло и «Ролан Гаррос» традиционно прилагались к списку трофеев.

На старте карьеры Рафа выдал фантастическую серию из 81 победы подряд на грунте. Прервал её только Федерер в финале Гамбурга-2007. Ударный отрезок был под угрозой ещё в Риме в 2005-м, но Надаль дожал Корию на тай-брейке пятого сета. Конечно, титулы «Мастерса» не имеют наибольшего значения для Рафы по сравнению с ТБШ, но в плане обретения уверенности триумф в столице Италии имел для него огромное значение. Кроме того, сам по себе матч Надаль – Кория является одним из лучших в новейшей истории тенниса. Многие молодые игроки воспринимали его как своего рода образцовый в плане демонстрации характера на корте. В их число входит бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини.

«Помню первый матч Рафы, который я посмотрел. Он играл с Гильермо Корией в финале Рима в 2005-м. Матч шёл по платному каналу, где я обычно смотрел мультики. Я был ещё мелкий. А эти ребята играли часов шесть. Так что я думал только: «Ну давайте уже, заканчивайте. Я хочу мультики посмотреть». Из-за того, что матч был на детском канале и был бесплатным, мои одноклассники тоже стали следить за теннисом: «А, так ты в это играешь?» Я такой: «Да. Мечтаю сыграть такие же матчи». Вообще, Рафа – величайший боец в нашем спорте. То, что он делает, невероятно. Я восхищаюсь тем, какой он на корте. Его отношение, я думаю, близко к совершенству. Он всегда борется, даже если проигрывает 0:5, 0:40. Сделать это не так-то просто. Так что браво», — сказал Берреттини в 2019 году.